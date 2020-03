Regardez la bande-annonce de la série britannique “Trying” avant Apple TV + débuts le 1er mai

Apple a publié aujourd’hui la bande-annonce officielle de la série humoristique “sincère” et “hilarante” “Trying”, disponible en streaming sur Apple TV + à partir du 1er mai.

Description d’Apple de la série:

“Tout ce que Jason et Nikki veulent, c’est un bébé. Mais c’est la seule chose qu’ils ne peuvent tout simplement pas. Avec Rafe Spall et Esther Smith,” Trying “est une nouvelle série de comédie sur le fait de grandir, de s’installer et de trouver quelqu’un à aimer.

La série, qui vient des studios BBC et est écrite par Andy Wolton, sera la première série originale du Royaume-Uni à faire ses débuts sur Apple TV +.

Apple TV + est accessible via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac, certains téléviseurs intelligents Samsung et LG, Amazon Fire TV, Roku, ainsi qu’en ligne sur tv.apple.com, pour 4,99 $ par mois avec un essai gratuit de sept jours. Apple annonce que son application TV sera disponible sur certains téléviseurs intelligents Sony et VIZIO plus tard cette année.

.