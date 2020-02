Regardez la dernière émission de questions-réponses sur Android Police sur Twitch

Nous faisons une émission de questions / réponses hebdomadaire sur Twitch depuis un certain temps maintenant, où nous passons du temps avec les lecteurs et discutons des dernières nouvelles en matière de technologie d’une manière plus décontractée que le podcast. Cependant, toutes les bonnes choses doivent prendre fin, et ce sera le dernier salon de questions-réponses. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne nous amuserons pas!

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas Twitch, vous pouvez suivre une chaîne gratuitement (vous recevrez des alertes lorsqu’elle sera en ligne), mais vous pouvez également soutenir financièrement l’émission en vous abonnant. Pour Android Police, l’abonnement vous donne un emoji du visage de Ryne que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez. Vous bénéficiez également de méthodes de saisie supplémentaires dans les cadeaux de notre site.

L’emoji Ryne

Si vous avez Amazon Prime, vous obtenez un abonnement gratuit chaque mois, donc vous pouvez nous soutenir sans rien payer vous-même. Tout ce que vous avez à faire est de lier votre compte Amazon à votre compte Twitch, puis appuyez sur le bouton S’abonner sur notre page. Il y a un guide ici avec tous les détails, mais l’abonnement ne se renouvelle pas automatiquement, vous devrez donc vous réinscrire chaque mois.

Si vous êtes déjà abonné, veuillez vérifier que votre abonnement est toujours actif, il a peut-être déjà expiré. En prime, si vous vous abonnez pendant qu’un spectacle est en direct, une encoche géante Pixel 3 XL apparaît en haut du flux avec votre nom dessus.