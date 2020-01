Regardez la diffusion en direct Pokemon Direct de Nintendo à 9 h 30 HE ici – .

La première Nintendo Direct de 2020 est arrivée, et tout tourne autour de Pokemon. Comme toujours, Nintendo garde secrets les détails de la présentation vidéo, donc tout ce que nous savons avec certitude, c’est que nous recevrons “environ 20 minutes de nouvelles informations Pokémon” lorsque Pokemon Direct commencera à 6h30 AM / 9 h 30 HE.

Avec Pokemon Sword et Pokemon Shield lancés sur Switch il y a deux mois, il semble probable qu’il y aura des mises à jour sur les nouvelles entrées principales de la série pendant le Direct. Les événements Max Raid qui se déroulent actuellement dans le jeu se terminent aujourd’hui, donc nous pouvons probablement nous attendre à entendre parler de nouveaux événements dans le jeu aujourd’hui. Peut-être que du nouveau contenu sera également annoncé pour le jeu.

Tout aussi intrigante est la perspective d’en savoir plus sur Pokemon Home – un service de stockage en nuage dévoilé l’an dernier qui permettra aux joueurs de gérer leur collection de Pocket Monsters dans Pokemon Sword, Pokemon Shield, Pokemon: Let’s Go, Pikachu !, Pokemon: Let’s Go, Eevee !, et Pokemon Go. Le lancement du nouveau service était initialement prévu pour «début 2020», donc même s’il ne démarre pas aujourd’hui, nous devrions obtenir une date de sortie ferme.

En parlant de services Pokemon, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de Pokemon Sleep depuis son annonce en mai dernier. Ce service suit apparemment votre temps passé à dormir et vous récompense pour avoir passé une bonne nuit de sommeil, mais nous ne savons toujours pas à quoi il ressemble ni comment il fonctionne. Cela pourrait être la fête du service.

Il y a toujours quelque chose de nouveau dans les œuvres en ce qui concerne l’une des plus grandes propriétés de divertissement au monde, donc nous ne serions pas choqués si Nintendo avait également quelques surprises en réserve pour la présentation. Nous devrons simplement nous connecter à 9h30 HE pour voir ce que Nintendo et The Pokemon Company ont concocté.

