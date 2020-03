Regardez le carnage se dérouler dans cette vidéo de test de chute du Galaxy S20 Ultra – .

À partir de 1399,99 $, le Galaxy S20 Ultra est la saveur S20 la plus chère que vous puissiez obtenir en ce moment – tous les téléphones S20 sont coûteux, avec le modèle le moins cher à partir de 999 $. Bien sûr, vous pouvez obtenir de nombreuses offres de reprise et profiter des ventes actuelles de S20 auprès des opérateurs et des détaillants d’électronique pour rendre le téléphone plus abordable. De plus, Samsung met à votre disposition des crédits gratuits, qui peuvent être utilisés pour acheter d’autres produits Samsung, y compris des équipements de protection pour votre combiné. Si vous cherchez à utiliser toutes ces promotions pour obtenir un S20 Ultra bon marché, alors vous devriez envisager de mettre ces 200 $ à bon escient tout de suite et commander un étui et de nouveaux protecteurs d’écran. Le téléphone est en verre et les premiers tests de chute ne donnent pas une image très prometteuse en matière de durabilité. Pour faire court, procurez-vous l’un de ces étuis Galaxy S20 Ultra si vous prévoyez d’acheter ce téléphone.

Vous pensez qu’un téléphone à 1400 $ serait beaucoup plus durable que les appareils précédents, mais c’est absolument le cas. Les téléphones Galaxy 20 sont livrés avec des protecteurs d’écran préinstallés que Samsung conseille de conserver. Mais même ainsi, le S20 Ultra tombé dans la vidéo CNET ci-dessous n’a pas survécu à une chute de trois pieds après l’atterrissage sur le béton. C’est le genre d’accident que vous pouvez attendre de n’importe quel téléphone. Sortez-le de votre poche ou de votre sac, il glisse et atterrit sur le sol. Il est probable que le S20 Ultra survivra à certaines chutes, selon la surface sur laquelle il atterrit, mais le béton sera un énorme problème.

L’écran s’est fissuré près d’un des coins et le protecteur d’écran n’a aidé qu’à empêcher la propagation de la fissure. Ce pourrait être une bonne idée d’obtenir un protecteur d’écran encore meilleur pour le combiné.

Le dos a eu un sort encore plus terrible dans le même test, se fissurant à divers endroits. Cela signifie que vous aurez besoin d’une housse de protection quelconque.

La seule bonne nouvelle ici est que le module de caméra a survécu à la chute. Encore mieux, le verre recouvrant les quatre caméras ne s’est pas fissuré après plusieurs chutes, y compris des chutes d’environ cinq pieds. La survie du système de caméras après une chute est une excellente nouvelle et, comme vous le verrez ci-dessous, les caméras fonctionnent toujours. Mais le reste du téléphone pourrait ne pas être aussi chanceux.

Ce qui est intéressant à noter, c’est que le S20 Ultra est le seul téléphone des trois modèles S20 à arborer le Gorilla Glass 6 à l’avant et à l’arrière du téléphone, qui devrait être plus durable que le Gorilla Glass 5 qui protège l’arrière du S20 et S20 +. Ces deux ont également Gorilla Glass 6 couvrant l’écran. Les trois téléphones disposent également d’écrans presque plats, qui devraient être plus durables que les écrans incurvés, bien que Samsung n’ait jamais vraiment expliqué ce changement de conception, et nous n’avons aucune idée si cela a quelque chose à voir avec la durabilité. Cependant, la vidéo ci-dessous prouve que les panneaux de verre avant et arrière du S20 se briseront à la suite des impacts sur les surfaces dures, quelle que soit la courbure des bords.

Source de l’image: Framesira / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

