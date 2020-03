Regardez Netflix avec des amis: ces modules complémentaires vous aident à passer du temps avec vos amis

L’épidémie de coronavirus oblige de nombreuses personnes à travailler à domicile. La plupart des magasins et cinémas ferment également leurs portes. En fait, presque tout le monde est invité à rester complètement à l’intérieur. La bonne nouvelle? Des services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime et Disney Plus sont là pour vous aider à passer le temps. Les mauvaises nouvelles? Vous pourriez encore être seul. Existe-t-il un moyen de regarder Netflix avec des amis?

En fait, il existe des moyens de le faire. Quelques extensions de navigateur Chrome et autres vous permettent de regarder des films et des émissions de télévision sur Netflix avec des amis. Bien qu’ils ne soient pas officiellement pris en charge par le service, ils facilitent le partage de l’expérience de streaming, en particulier maintenant. Voyons quelques façons de regarder Netflix avec des amis.

1. Netflix Party

Netflix party est peut-être l’application ou l’extension la plus connue pour regarder Netflix avec des amis. Il existe depuis quelques années, mais de toute évidence, beaucoup plus de gens le vérifient. Cependant, cela ne fonctionne que sur le PC dans les navigateurs Chrome. Voici comment le configurer:

Téléchargez et installez l’extension Netflix Party à partir du Chrome Store.Lancez Netflix sur votre PC et accédez au film ou à la série télévisée que vous souhaitez regarder avec vos amis.Vous devriez voir une icône «NP» à côté de la barre d’adresse de Chrome. Cliquez dessus, enfin, cliquez sur Démarrer la fête, puis vous pouvez envoyer l’URL à vos amis entre amis.

Cette extension de navigateur dispose également d’une barre de discussion pour que vous puissiez rester en contact avec vos amis tout en regardant le film ou l’émission de télévision. Il permet également aux utilisateurs de télécharger des images, des emojis et plus encore.

Bien que l’extension soit téléchargeable gratuitement, les développeurs derrière elle ont une page Patreon que vous pouvez prendre en charge afin qu’ils puissent continuer à ajouter des fonctionnalités.

2. Scener

Scener est une entrée plus récente dans ce sous-genre. Comme avec Netflix Party, il s’agit d’une extension Chrome pour votre PC. Voici comment ça fonctionne.

Créez un compte gratuit sur le site Web de Scener Téléchargez et installez l’extension Scener Chrome Cliquez sur le logo de Scener. Il affichera Netflix et vous demandera de vous connecter à votre compte. Enfin, accédez à l’émission ou au film que vous souhaitez regarder et envoyez l’URL incluse à vos amis.

Scener vous permet de discuter sur du texte, de l’audio ou de la vidéo pendant que vous regardez Netflix avec des amis. Vous pouvez même créer des groupes pour que, par exemple, vos amis au bureau soient différents de vos amis des parcs et des loisirs. La société travaille sur une version pour iOS et Roku.

3. Rave

Si vous souhaitez regarder Netflix avec des amis lors de vos déplacements, Rave est fait pour vous. Il est disponible pour iOS et Android. Il vous permet de regarder non seulement des films et des émissions de télévision Netflix avec d’autres, mais aussi YouTube et Vimeo. Vous pouvez même créer votre propre mashup musical avec la fonction RaveDJ. Si vous avez vos propres vidéos téléchargées sur Google Drive ou Dropbox, vous pouvez les regarder avec des amis à distance dans l’application Rave.

4. Kast

Notre dernière façon de regarder Netflix avec des amis est Kast. Cette application, anciennement connue sous le nom de Rabbit, prend également en charge YouTube et d’autres services. Vous pouvez télécharger son application officielle pour PC Windows et Mac sur son site Web officiel. Outre le partage vidéo, les applications offrent également un chat vidéo et d’autres fonctionnalités. Il est gratuit à télécharger et à utiliser, mais il existe un abonnement Kast Premium pour 4,99 $ par mois. Il abandonne les publicités et améliore également la qualité vidéo, entre autres.

C’est quelques façons de regarder Netflix avec des amis, Netflix Party restant l’option la plus populaire, mais comme vous le savez maintenant – c’est loin d’être le seul. Laquelle de ces méthodes utiliserez-vous? Bien sûr, vous avez encore besoin de regarder quelque chose. Voici un aperçu des films et des émissions que vous pouvez diffuser sur Netflix

Ce n’est qu’un bref aperçu de ce qui est sur Netflix. Cependant, il y a une tonne de contenu que vous pouvez diffuser sur le service. Voici quelques-uns de nos autres guides Netflix qui méritent d’être consultés: