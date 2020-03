Regardez Oprah parler à Idris Elba du coronavirus dans une nouvelle émission Apple TV +

L’une des choses les plus intéressantes à propos d’Idris Elba – à part le fait qu’il devrait clairement être James Bond maintenant – est le fait qu’il a actuellement un coronavirus. Et en conséquence, il se trouve également être la première personne interviewée par Oprah pour sa nouvelle émission Apple TV +, “Oprah Talks COVID-19”.

L’épisode est disponible pour regarder sur Apple TV + maintenant, mais contrairement à d’autres émissions, vous n’avez pas besoin d’être abonné pour regarder, comme l’a noté Deadline.

Oprah Talks COVID-19 est maintenant en streaming et peut être visionné sur Apple TV +, avec ou sans abonnement. Le premier épisode peut être vu sur apple.co/-oprahtalks.

Les téléspectateurs de plus de 100 pays peuvent diffuser la série sur Apple TV +, dans l’application Apple TV. De nouveaux épisodes seront publiés chaque semaine et continueront d’être gratuits pour tous les téléspectateurs du monde entier.

Oprah s’entretient avec Elba au sujet du traitement du coronavirus, ainsi qu’avec sa femme Sabrina qui est également mise en quarantaine à ses côtés.

C’est pourquoi j’ai FaceTimed @idriselba et sa femme Sabrina qui sont mis en quarantaine en toute sécurité après avoir été testés positifs pour COVID-19. Idris me raconte son voyage et Sabrina révèle le résultat de son test après avoir décidé de mettre en quarantaine ensemble. pic.twitter.com/HETVZeqCPE

– Oprah Winfrey (@Oprah) 22 mars 2020

Vous pouvez maintenant regarder le premier épisode via Apple TV, iPad, iPad, Mac et le Web. Vous savez, si vous n’en avez pas vu assez partout sur le coronavirus ailleurs et que vous en avez juste besoin d’un peu plus dans votre vie.

