Regardez Steve Jobs dévoiler le premier iPad il y a 10 ans aujourd’hui – .

«Nous voulons lancer 2010 en introduisant aujourd’hui un produit vraiment magique et révolutionnaire.»

Ce sont les premiers mots prononcés par Steve Jobs alors qu’il traversait la scène, dans son jean de marque et son col roulé noir, pour ouvrir son discours d’ouverture – certains diraient son dernier discours sur le produit avant son décès l’année suivante – au Yerba Buena Center à San Francisco il y a 10 ans aujourd’hui. C’était la grande révélation, enfin, de la tablette tant attendue d’Apple, l’iPad, et il est intéressant de regarder en arrière et de considérer le monde dans lequel il entrait à cette époque en 2010.

HBO était encore à un an de la diffusion de son premier épisode de Game of Thrones, et Netflix n’avait pas encore commencé à diffuser House of Cards – sa première incursion dans le monde de la programmation originale avec laquelle il deviendrait bientôt si inextricablement lié. Nous mentionnons les deux, sans importance, car l’iPad deviendrait un appareil de consommation de contenu indispensable pour de nombreux utilisateurs, sans doute l’un des héritages les plus durables de la tablette aujourd’hui.

Bien sûr, l’idée à l’époque était que l’iPad pourrait devenir un complément et peut-être même un remplacement d’ordinateur portable pour certains utilisateurs. “C’est incroyablement génial”, a déclaré le PDG d’Apple lors de la présentation, “Bien mieux qu’un ordinateur portable, bien mieux qu’un smartphone.” Dans l’annonce officielle envoyée le même jour, Apple a fait l’éloge de la tablette ainsi: “Apple a présenté aujourd’hui iPad, un appareil révolutionnaire pour naviguer sur le Web, lire et envoyer des e-mails, profiter de photos, regarder des vidéos, écouter de la musique, jouer à des jeux, lire des livres électroniques et bien plus encore. »

Apple était une entreprise différente à l’époque, mais à bien des égards la même. Avant d’arriver au dévoilement de l’iPad, Steve a pris un moment dans cette allocution pour exprimer son incrédulité à propos d’Apple qui a récemment atteint 50 milliards de dollars de ventes annuelles (un chiffre que la société a totalement éclipsé l’année dernière, lorsque ce nombre a atteint 260 milliards de dollars). Il a également pris un moment pour noter qu’Apple avait récemment vendu son 250 millionième iPod, qui était encore un produit clé à l’époque pour la société. Comparez cela, cependant, au fait qu’Apple a vendu son 2 milliardième iPhone il y a environ deux ans.

Voici, pour ajouter un peu de nostalgie, le premier spot télévisé qu’Apple a diffusé pour promouvoir l’iPad, lors des Oscars en mars 2010:

En regardant la keynote sur l’iPad de Steve, il se sent comme il y a toujours, lorsque l’industrie de la technologie excitait encore la plupart des gens au lieu de susciter des sentiments mitigés et des appréhensions à propos de la confidentialité et autres. Facebook était toujours en marche vers une domination mondiale – diable, c’était encore un moment où avoir une page Facebook semblait quelque chose que vous deviez faire, et le géant social était encore à deux ans de l’achat d’Instagram.

La présentation complète, que vous pouvez regarder ci-dessus, est l’un des derniers rappels de la maîtrise de Steve lors des révélations de produits et de la façon dont il pourrait faire monter les fans d’Apple dans un état de fièvre avant et pendant l’une de ces annonces. La tablette n’est probablement pas un remplacement d’ordinateur complet et parfait pour de nombreux utilisateurs, bien qu’Apple propose désormais des modèles Pro plus complets et dotés de périphériques tels qu’un clavier et un crayon Apple. Je ne sais pas pour vous, mais mon iPad est un compagnon constant avec moi, surtout pendant les voyages, quand je peux tout faire, de la maintenance des e-mails à la lecture de livres électroniques et à regarder des émissions et des films. Ce n’est pas un ordinateur portable de remplacement pour moi, mais je suis quand même content de l’avoir.

