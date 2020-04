Remake de Final Fantasy 7: Comment obtenir toutes les médailles Moogle pour le Moogle Emporium

Final Fantasy VII Remake est un jeu massif, et l’un des meilleurs jeux de l’année à ce jour. Nous sommes de retour avec un autre guide pour vous aider à en tirer le meilleur parti!

Moggie the Moogle est là pour répandre la joie dans tout Gaia … enfin, en quelque sorte. Cet enfant mignon dirige le Moogle Emporium, un endroit où dépenser toutes les médailles Moogle que vous avez collectées. Il dit que les gens aiment collectionner les médailles Moogle, donc en les échangeant avec lui, il peut les vendre à ces collectionneurs, faisant plaisir à tout le monde dans le processus. Compte tenu de certaines de ses marchandises, la réclamation de l’enfant pourrait ne pas être si loin pour autant!

Moogie le Moogle?

Inspiré par Mog le Moogle, un personnage d’un célèbre conte de fées, Moogie veut simplement répandre le bonheur à tout le monde dans les bidonvilles – enfin, cela et faire de l’argent pour les orphelins. Moggie est un nouveau personnage de Final Fantasy 7 Remake et il est là pour vous vendre des objets vraiment incroyables.

Mais Moogie ne prend pas Gil comme le reste des marchands. Il recherche des médailles Moogle. Au moment où vous rencontrerez Moogie, au chapitre 8, vous aurez probablement ramassé au moins quelques médailles Moogle, mais si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreuses opportunités de gagner la devise du Moogle Emporium.

Moogle Emporium

La petite boutique du Moogle Emporium Moogie où vous pouvez acheter des produits exclusifs avec des médailles Moogle. Entre son premier emplacement au chapitre 8 et une deuxième apparition au chapitre 14, vous pouvez obtenir des armes exclusives, des objets pour les quêtes secondaires et 10 SP supplémentaires pour chaque personnage de votre équipe. Si vous ne prévoyez pas de passer beaucoup de temps à cultiver, je vous suggère de prioriser les livres SP. Chacun d’eux coûte cinq médailles Moogle, mais ils accordent à leur personnage respectif 10 SP supplémentaires. Il existe de nombreux objets utiles et les médailles Moogle sont assez faciles à cultiver, il n’est donc pas difficile de racheter la boutique:

Si vous n’avez pas accumulé suffisamment de médailles Moogle au moment où vous rencontrez Moogie, ne vous inquiétez pas. Ils sont assez faciles à trouver simplement en jouant au jeu. Chaque fois que vous voyez des boîtes Shinra, assurez-vous de les ouvrir. Ils ont une chance de cacher les médailles Moogle. Des médailles Moogle seront également parfois remises en récompense pour avoir accompli des quêtes. Cependant, si vous avez un peu de temps à perdre, vous pouvez récolter toutes les médailles dont vous avez besoin peu de temps après avoir rencontré Moogie au chapitre 8. Si vous terminez la quête secondaire: Kids on Patrol, vous débloquerez un mini-jeu appelé Whack-a-Box. Whack-a-Box est gratuit et offre un certain nombre de prix, dont une médaille Moogle pour chaque partie. C’est super facile; il suffit de suivre ces étapes:

Parlez à Sarah, la fille à l’arrière du Cachette secrète des enfants.

Appuyez sur X pour sélectionner Oui.

Attaquez les cases pour marquer des points. Plus une boîte contient de points, plus elle est durable. Astuce: ciblez les 1500 boîtes avec vos capacités.

Gardez un œil sur les boîtes de minuterie rouges. Ceux-ci ne valent pas de points mais ajouteront du temps à votre horloge.

Continuez à attaquer les boîtes jusqu’à ce que vous manquiez de temps.

Répétez jusqu’à ce que vous ayez suffisamment de médailles Moogle.

Selon le nombre de médailles Moogle que vous avez récupérées en cours de route, cela peut prendre un peu de temps. Cependant, vous obtenez une médaille Moogle pour chaque jeu, et il y a quelques autres objets que vous pouvez gagner pour obtenir des scores élevés. Il faut un total de 50 médailles Moogle pour acheter tous les articles de Moogie dans les chapitres 8 et 14, alors assurez-vous d’en avoir assez pour acheter tout ce que vous voulez. Et n’oubliez pas de consulter nos autres guides de Final Fantasy 7 Remake!