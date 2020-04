Remake de Final Fantasy 7: Guide Chadley

Source: Android Central

D’accord, mais sérieusement, Chadley est un nom stupide. Si vous avez lancé Final Fantasy 7 Remake, vous avez probablement des questions sur ce personnage de Chadley, ses rapports Intel et pourquoi vous devriez vous embêter avec des quêtes secondaires plutôt ennuyeuses. Ou peut-être pas, et vous avez fait exploser ce gamin et sa liste de réalisations. Pourquoi voulez-vous aider ce gamin clone de robot étrange Shinra? Oh, d’accord, Materia.

Qui est Chadley? Je ne me souviens pas de lui.

Chadley est un tout nouveau personnage introduit dans Final Fantasy 7 Remake, dont le but semble être d’introduire certaines Materia plus tôt dans le jeu. Chadley commence son introduction mécanique étrange expliquant qu’il travaille comme stagiaire pour Shinra Research and Development. Bien sûr, c’est un énorme drapeau rouge pour Cloud, l’ex-SOLDAT qui préférerait vraiment que Shinra ait juste cessé d’exister.

Cependant, avec une promesse rapide qu’il prévoit de saper Shinra de l’intérieur, quelques commentaires étrangement spécifiques sur la façon dont Cloud “de toutes les personnes” comprendrait sa mission, et une promesse que Cloud peut le tuer plus tard, Cloud est prêt à travailler main -en main avec cet enfant robot étrange. Eh bien, nous n’avons jamais dit que Cloud était le crayon le plus brillant de la boîte. Pourtant, il est assez difficile de passer à travers ce jeu sans avoir terminé au moins certains des rapports Intel de Chadley, et une fois que vous verrez les récompenses, vous viserez probablement à les terminer toutes.

Que sont les rapports Battle Intel de Chadley?

À partir du chapitre 3: Home Sweet Slum, vous pouvez commencer sur les rapports Battle Intel de Chadely. Vous voyez, Chadley a besoin de données sur divers mécanismes de combat. C’est aussi simple que cela. Il vous donnera une mission impliquant de la matière, ou des éléments, ou un autre aspect de la bataille et, une fois que vous aurez terminé sa tâche, il vous offrira une récompense. Certains d’entre eux sont plus faciles à compléter que d’autres. Certains seront complétés sans même y penser, tandis que d’autres demanderont beaucoup plus d’efforts, mais ils mènent tous à des simulations de combat avec certains des visages les plus emblématiques de la franchise Final Fantasy.

Pourquoi devrais-je donner des informations à ce gamin?

Bien que le bon sens dise que Cloud ne devrait probablement pas faire confiance au gamin robot étrange qui travaille pour Shinra et qu’il se trouve que sachez que Cloud a un os à choisir avec eux, vous voudrez terminer la plupart, sinon la totalité de ces quêtes pour une raison: Materia. Il existe plusieurs Materia qui ne peuvent être obtenues que de Chadley, y compris la plupart des invocations. Gardez à l’esprit que dans Final Fantasy 7 original, vous n’avez été invité à l’invocation que bien plus tard dans le jeu. Parce que Final Fantasy 7 Remake ne couvre que la partie Midgar de l’histoire, Chadley sert de moyen pour présenter ces invocations beaucoup plus tôt. Il y a 20 rapports Intel au total, dont quatre vous accordent la majeure partie de votre Materia d’invocation:

Signaler le numéro

Titre

Tâche

Récompense

Rapport Intel Battle 01

Monster Bio Pt. 1

Évaluez deux types d’ennemis

Matériau à polymérisation automatique

Rapport Intel Battle 02

Magic Elements Pt. 1

Utilisez le feu, la foudre et la glace sur les ennemis vulnérables

Wind Materia

Rapport Intel Battle 03

L’effet décalé Pt. 1

Utilisez des capacités uniques sur des ennemis décalés

Materia de première frappe

Rapport Intel Battle 04

L’effet décalé Pt. 2

Échelonnez 15 types d’ennemis

ATB Boost Materia

Rapport Intel Battle 05

Simulation de combat: Shiva

Vaincre Shiva

Shiva Summon Materia

Rapport Intel Battle 06

Monster Bio Pt. 2

Évaluez 10 types d’ennemis

Materia de bloc inébranlable

Rapport Intel Battle 07

Magic Elements Pt. 2

Exploitez les faiblesses de 15 types d’ennemis

Steal Materia

Rapport Intel Battle 08

La technique de manipulation

Battez 2+ ennemis avec une seule attaque

Provoke Materia

Rapport Intel Battle 09

Variantes de monstre Pt. 1

Battez des monstres de 3 variétés uniques

Synergy Materia

Battle Intel Report 10

Simulation de combat: gros chocobo

Vaincre un gros chocobo

Fat Chocobo Summon Materia

Battle Intel Report 11

Monster Bio Pt. 3

Évaluez 20 types d’ennemis

Objet Master Materia

Battle Intel Report 12

L’effet décalé Pt. 3

Augmente le bonus de dégâts d’étalement à 200%

Parry Materia

Rapport Intel Battle 13

Analyse de recentrage

Déclencher un recentrage deux fois

ATB Assist Materia

Battle Intel Report 14

L’effet décalé Pt. 4

Décaler 40 types d’ennemis

ATB Stagger Materia

Battle Intel Report 15

Simulation de combat: Léviathan

Vaincre le Léviathan

Léviathan Summon Materia

Battle Intel Report 16

Monster Bio Pt. 4

Évaluez 30 types d’ennemis

Materia de compétence ennemie

Rapport Intel Battle 17

Capacités d’armes

Acquérir les 16 capacités d’armes

Compétence Master Materia

Rapport Intel Battle 18

Consommation de MP

Maîtrisez les 12 types de Magic Materia

MP Absorption Materia

Rapport Intel Battle 19

Monster Variants Pt. 2

Battez des monstres de 10 variétés uniques

Absorption HP

Battle Intel Report 20

Simulation de combat: Bahamut

Vaincre Bahamut

Bahamut Summon Materia

Et maintenant quoi?

Après avoir terminé chaque tâche, retournez voir Chadley et présentez-lui vos conclusions. Il vous récompensera en déverrouillant les prochains rapports Intel et en vous donnant accès à ceux autrement difficiles (et dans certains cas, impossibles) à trouver Materia. Et, s’il rapporte secrètement ces conclusions à Shinra, au moins vous aurez Bahamut à vos côtés quand ils viendront pour vous, non?

