Remplissez un microSD SanDisk de 512 Go dans votre Android ou Nintendo Switch pour 110 $, ou obtenez des cartes de 128 Go pour 19 $ – .

Si vous voulez ne plus jamais avoir à vous soucier de manquer de stockage, aujourd’hui est définitivement votre jour de chance. Amazon propose de nombreuses offres sur ses deux gammes de cartes microSD les plus populaires, la gamme Ultra ultra-rapide et la gamme Extreme encore plus rapide. Toutes les tailles sont en vente, mais les deux meilleures offres sont définitivement un prix bas historique de 109,99 $ sur la carte mémoire SanDisk 512 Go Extreme MicroSDXC UHS-I (90 $ de réduction!) Et la carte SanDisk Ultra 128 Go microSDXC UHS-I pour seulement 18,71 $! Assurez-vous de cliquer, car d’autres tailles sont également en vente.

Carte mémoire SanDisk Extreme MicroSDXC UHS-I 512 Go

Vitesse de lecture jusqu’à 160 Mo / s pour gagner du temps lors du transfert d’images haute résolution et de vidéos 4K UHD (2); Nécessite des appareils compatibles capables d’atteindre de telles vitesses

Vitesse d’écriture jusqu’à 90 Mo / s pour une prise de vue rapide; Nécessite des appareils compatibles capables d’atteindre de telles vitesses

4K UHD et Full HD Ready (2) avec UHS Speed ​​Class 3 (U3) et vidéo Speed ​​Class 30 (V30) (5)

Classé A2 pour un chargement plus rapide et des performances dans l’application (8)

Conçu et testé dans des conditions difficiles: résistant à la température, à l’eau, aux chocs et aux rayons X (4)

Téléchargez l’application SanDisk Memory Zone pour une gestion facile des fichiers (disponible sur Google Play) (3)

Garantie à vie du fabricant (garantie de 30 ans en Allemagne et dans les régions Ne reconnaissant pas la durée de vie; voir le site Web officiel de SanDisk pour plus de détails concernant la garantie dans votre région)

Commandez avec votre appareil compatible avec Alexa; Demandez simplement «Alexa, commandez la carte microSD de SanDisk»

Carte microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 128 Go

Idéal pour les smartphones et tablettes basés sur Android

Transférez des vitesses de lecture allant jusqu’à 100 Mo / s (selon les tests internes; les performances peuvent être inférieures en fonction du périphérique hôte, de l’interface, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs.)

Classé A1 pour des performances d’application plus rapides (les résultats peuvent varier en fonction de l’appareil hôte, du type d’application et d’autres facteurs.)

Classe de vitesse UHS U1 et classe de vitesse 10 pour l’enregistrement et la lecture vidéo Full HD (la prise en charge vidéo Full HD (1920 × 1080) peut varier en fonction du périphérique hôte, des attributs de fichier et d’autres facteurs.)

Antichoc, résistant à la température, étanche et résistant aux rayons X (carte uniquement)

Garantie limitée de 10 ans du fabricant

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

Source de l’image: Serpell-Rand / REX / Shutterstock

.