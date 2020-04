Remplissez votre bibliothèque numérique de comédies emblématiques et de films de bien-être en vente pour 5 $ chacun

Vous vous ennuyez à la maison sans rien à regarder? La dernière vente de films à 5 $ sur iTunes devrait changer cela, et maintenant que les films et les émissions d’iTunes peuvent être visionnés dans l’application Apple TV, vous pouvez regarder votre collection n’importe où en utilisant un appareil compatible comme un Amazon Fire TV Stick ou un Roku Streaming Bâton. L’application peut également être téléchargée sur une variété de téléviseurs intelligents.

La vente d’aujourd’hui sur iTunes est remplie d’un tas des meilleures comédies et films de bien-être des deux dernières décennies pour seulement 4,99 $ chacun ce week-end. Que vous voyiez un film sur la liste qui est l’un de vos favoris ou que vous vouliez voir pour toujours, c’est le meilleur moment pour acheter. Il est rare de voir un film numérique en vente à moins de 5 $, et la plupart du temps, il coûte entre 10 $ et 20 $.

Remise numérique

Comédies et films de bien-être à 5 $

iTunes propose une vente d’une sélection de comédies et de films de bien-être incontournables, de Something About Mary à The Greatest Showman, le tout pour seulement 5 $ chacun. Alors que la plupart sont disponibles en HD numérique, certains choix comme Bohemian Rhapsody sont en 4K.

5 $ chacun

Avec les théâtres fermés, avoir une soirée cinéma signifie maintenant que vous économiserez beaucoup en comparaison. Vous pourriez acheter quelques-uns de ces films pour moins que le prix de certains billets de cinéma, et ne commençons pas le coût des concessions. L’achat numérique de vos films signifie également que vous n’avez pas à vous soucier de l’endroit où ils sont diffusés ou s’ils peuvent être retirés du service de diffusion en continu que vous utilisez.

De plus, avec Movies Anywhere, vous pouvez même synchroniser les films que vous achetez avec toutes les différentes bibliothèques numériques que vous connectez – et c’est gratuit. Si vous n’aimez pas regarder via l’application Apple TV, gardez simplement vos bibliothèques connectées à Movies Anywhere et vous pourrez les regarder sur d’autres applications comme Vudu ou Prime Video.

Il y a une tonne de films en vente, de The Greatest Showman and Bohemian Rhapsody à School of Rock, There Something About Mary et Dodgeball. Si vous êtes fan de comédies, il ne fait aucun doute que vous devriez avoir ici quelques films dans votre collection.

N’oubliez pas de consulter la vente complète sur iTunes pour voir tous les films en vente ce week-end.

