Rencontrez la star de “Black Panther” Winston Duke, qui vient de passer à Netflix – .

La star de Black Panther Winston Duke est devenue un visage familier grâce à ses rôles dans certains des plus grands films des deux dernières années, de Black Panther à deux titres Avengers ainsi que Jordan Peele’s Us.

Vous pouvez le voir commencer ce week-end dans son premier film Netflix, le drame policier dirigé par Mark Wahlberg, Spenser Confidential, qui est maintenant diffusé sur le service.

Duke s’est assis avec nous pour discuter de tout, de son processus d’acteur et des choix qu’il a faits jusqu’à présent qui l’ont mené de Marvel à la plateforme de streaming dominante.

Si l’on peut dire qu’un acteur possède la version cinématographique de la touche Midas, Winston Duke semble aussi proche que quiconque de l’adapter à ce projet de loi. Il n’a pour l’instant qu’une poignée de films à son actif, mais non seulement vous les avez probablement tous vus – ils comprennent le classement de la plupart des gens des superproductions sur grand écran les plus grandes et les plus réussies des deux dernières années. Sa performance en petits groupes, par exemple, est venue de M’Baku, le redoutable guerrier et chef de tribu de Black Panther en 2018 qui finit par jouer un rôle clé dans le succès du héros titulaire. Pour de nombreux publics grand public, l’apparition de Duke dans cet ajout de 1,3 milliard de dollars à l’univers cinématographique Marvel était leur première introduction à lui, et il a rapidement mis à profit ce succès en reprenant le rôle dans Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie.

Après cela est venu le thriller d’horreur de Jordan Peele, Us, dans lequel Duke incarne le père Gabe et qui a envoyé sa star déjà ascendante encore plus haut. Pendant l’un de ses derniers jours de tournage sur ce film, pendant ce temps, il a reçu un appel téléphonique à l’improviste qui conduirait à son prochain projet – l’action / comédie dirigée par Mark Wahlberg Spenser Confidential, réalisé par Peter Berg, qui fait ses débuts sur Netflix ce week-end et que Duke nous a emmenés dans les coulisses en prévisualisant son nouveau rôle dans le film en tant que “Hawk”.

Lorsque vous parlez avec l’acteur formé à Yale, dont la voix a toujours la voix des Caraïbes attribuable à sa Trinité-et-Tobago natale, Duke a besoin de peu de détails pour approfondir, par exemple, comment il se prépare pour les scènes ou pourquoi il choisit ce projet plutôt que celui-ci. . Il savoure une discussion cérébrale sur le métier, en fait, comme il l’a fait lors d’une interview avec . au cours de laquelle il raconte à un moment donné un conseil que son collègue James Cromwell a offert à Duke sur la chose qui frappe immédiatement l’acteur lorsque vous le voir d’abord – sa taille et sa présence imposantes.

«Il m’a dit, parce que je lui ai demandé – est-ce que je devrais savoir, en tant que grand homme? En tant que grand homme à l’écran, à propos d’agir sur l’écran par rapport à la scène? ” Se souvient Duke. «Dois-je reculer, dois-je faire moins et ça communique plus? Et son conseil était – il a dit: «La vérité n’a pas de taille.» La vérité n’a pas de taille. Donc, exprimez toujours votre vérité, peu importe le médium, et ce sera toujours le cas. Donc, que ce soit intime et petit et discret ou énorme et monstrueux et grand, il n’a pas de taille. “

Pour son premier projet de streaming, dans lequel il joue aux côtés de l’ex-flic de Wahlberg nommé Spenser qui n’a pas peur de casser des crânes au service de la résolution de problèmes, Duke joue son colocataire. C’est un combattant MMA arrogant et irréfléchi qui aide Spenser à enquêter sur le meurtre de deux de ses anciens collègues. Pour compléter le casting du film – basé sur le roman de Robert B. Parker Wonderland – sont Alan Arkin, Iliza Schlesinger, Post Malone et Marc Malon, entre autres.

Lorsque vous regardez l’arc de la carrière (incroyablement) encore jeune de Duke, la question évidente est de savoir comment il fait les choix qu’il a décidés jusqu’à présent. La réponse est la stratégie simple que Duke gravite simplement là où il «veut». C’est le sentiment, explique Duke, qu’il respecte. «Allez là où les gens veulent être avec vous et travaillez avec vous et vous respecte et vous aime», dit-il. «J’ai reçu l’appel pour (Spenser Confidential) sur l’un de mes deux derniers jours à nous tirer dessus, et j’allais faire des reprises pour Avengers. J’aurais donc probablement une semaine entre les projets, et Peter Berg m’a dit que ce serait quelque chose d’un peu expérimental et que nous le trouverions au fur et à mesure et que nous le jouerions rapidement et librement. Et j’ai dit, oui, je le respecte. Je suis prêt à relever le défi. J’adore construire un monde et travailler avec des gens audacieux. »

Il n’y a pas d’intrigue ou de trame de fond compliquée ici pour entrer. La série de romans de Robert Parker a un public dévoué, et ce film est basé sur les exploits de Beantown tels qu’ils sont décrits dans le livre du 41e Spenser écrit par le romancier Ace Atkins (Parker est décédé depuis, et d’autres auteurs sont exploités pour maintenir sa franchise de livres en vie ). Rolling Stone a déjà remarqué de bonne humeur dans une critique du film que, depuis The Fighter, un film n’a pas donné à Wahlberg “la chance de se livrer à autant de citadins” que celui-ci. C’est aussi amusant de voir un Post Malone vêtu d’uniforme de prison se laisser prendre dans une tentative de répression du personnage de Walhberg en prison (ce qui met fin à ce que vous attendez). Le combattant du MMA «Cowboy» Cerrone a été recruté pour, comme l’explique Duke, former le casting mais aussi pour les aider à développer un «langage de combat» pour le film. Il a aidé à faire en sorte que les combats de rue et les actions qui ne se déroulent pas à l’intérieur d’un ring de boxe ou d’une salle de sport semblent aussi désordonnés et chaotiques que vous vous attendez dans la vie réelle – et amusants à regarder.

“Je n’ai jamais perdu de vue ce que Black Panther a signifié pour ma carrière”, dit Duke, avant de parler un peu de son processus qui pourrait aider à expliquer pourquoi les réalisateurs les plus en vogue réclament de travailler avec lui.

Dans l’une des premières scènes de Spenser Confidential où Hawk interagit avec Spenser, nous voyons le cadre massif de Duke étendu sur un lit où lui et Spenser sont ensemble. Il y a une menace mais aussi une curiosité dans le regard perçant qu’il dirige vers Spenser. Il ne se lève pas et ne s’adresse pas à Spenser lorsqu’il entre dans la pièce. Il y a une détermination que vous pouvez ressentir dans le jeu de Duke, même quand il semble ne pas faire… enfin, presque tout.

“L’une de mes grandes choses est de trouver à quoi ressemblera mon personnage dans le calme”, ​​dit-il. «Donc, si je gagne 60 livres pour jouer à Hawk et être vraiment volumineux, quand je suis assis, je respire différemment. Comment je m’assois avec mon poids, comment je marche et je cours avec ce poids est totalement différent.

«Quand je joue au M’Baku quand j’ai 40-50 livres de moins mais jusqu’à 10% de graisse corporelle et que mon métabolisme fonctionne toujours, mon corps bouge comme un moteur et mon esprit est vraiment clair et je médite – cela fait une différence quand je suis assis en silence. Cela rend mon silence et mes moments d’inaction totalement différents de ceux où (je joue) un père qui travaille pour le week-end, vous savez? Ce corps est totalement différent. Mon corps est donc une partie très importante de mon processus. »

