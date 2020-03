Rendez le travail à domicile un peu plus génial avec ces haut-parleurs Bluetooth, tous disponibles avec une livraison rapide d’Amazon

La plupart d’entre nous passent plus de temps à la maison ces jours-ci alors que nous faisons face à la pandémie de coronavirus. Le travail à domicile n’est pas pour tout le monde – il peut devenir monotone et ennuyeux, mais certains morceaux peuvent aider. Voici quelques-unes de nos enceintes Bluetooth préférées, qui ont toutes une livraison rapide sur Amazon, même si la société réduit les livraisons non essentielles. Certains d’entre eux sont même en vente en ce moment.

L’Anker Soundcore est un haut-parleur de base, mais le prix est correct. C’est généralement 29,99 $, mais il peut être le vôtre en ce moment pour 23,99 $. Il a 6 W de puissance et 24 heures d’autonomie. Contrairement à certains haut-parleurs plus chers, ce n’est pas étanche, et la conception est un peu ennuyeuse.

Ce haut-parleur a reçu notre prix “Most Wanted” en 2018 quand il s’appelait le X-Boom, et c’est toujours une excellente option. Nous avons appelé le son “incroyablement net”, et la sortie totale de 24 W est un grand pas en avant par rapport au Soundcore. La StormBox promet 20 heures de batterie et elle est étanche. Il coûte généralement environ 60 $, mais il est en vente pour 49,99 $ aujourd’hui. C’est probablement l’endroit idéal pour la plupart des gens.

Le diminutif JBL Clip 3 n’a pas autant de puissance que nos autres choix (seulement 3,3 W), mais il compense cela en termes de portabilité. Ce haut-parleur étanche à l’eau est facile à transporter dans la maison avec son mousqueton intégré, et il a toujours une solide autonomie de 10 heures. Cela vous coûtera 69,95 $.

Si vous prenez vos morceaux au sérieux, le JBL Charge 4 pourrait être le compagnon idéal du travail à domicile. Ce haut-parleur a toutes les cloches et les sifflets comme l’étanchéité, un microphone et la charge USB-C. Il a 30W de puissance, mais il est plus lourd que nos autres choix à 2,12 livres. Il est également beaucoup plus cher à 179,95 $. C’est une situation où vous en avez pour votre argent.