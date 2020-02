Rendez votre vieux lit miteux aussi moelleux qu’un nuage avec des surmatelas à partir de 45 $, aujourd’hui seulement – .

Peu importe le nombre de fois où vous lisez à ce sujet en ligne ou voyez des offres spéciales à ce sujet à la télévision, la plupart des gens ne semblent toujours pas apprécier l’importance de passer une bonne nuit de sommeil. Oubliez les avantages simples de se sentir reposé et plus énergique chaque jour, il y a aussi des tonnes d’autres avantages comme une concentration accrue et même une fonction cérébrale améliorée.

Si vous ne dormez pas aussi souvent que vous le devriez, il y a d’innombrables choses qui pourraient en être la cause. Souvent, cependant, cela se résume à la qualité de votre environnement de sommeil. Si vous utilisez un oreiller taché de sueur que vous avez obtenu il y a deux ans et que vous dormez sur le même matelas de magasin discount que vous avez acheté il y a dix ans dans un entrepôt de meubles qui faisait faillite, vous êtes condamné avant même de vous allonger . Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est que vous n’avez pas besoin de dépenser des centaines pour un nouveau matelas pour améliorer votre situation.

Amazon organise une grande vente d’une journée sur des surmatelas de qualité supérieure qui peuvent instantanément convertir même le vieux matelas le plus rocailleux en un paradis moelleux. Les prix commencent à seulement 44,99 $ pour un surmatelas double avec plus de 2100 notes 5 étoiles, et la version reine la plus vendue est tombée à 55,99 $ contre 70 $. Si vous voulez ce qu’il y a de mieux, le surmatelas D&G The Duck and Goose Co à double couche en maille à flux d’air est également réduit dans toutes les tailles, avec des économies allant jusqu’à 15 $.

Découvrez quelques informations clés sur la page du produit:

D & G the Duck and Goose Co est dédié à offrir les meilleurs produits de literie, y compris des surmatelas de qualité supérieure, des oreillers de literie de qualité hôtelière, des couettes toutes saisons et des ensembles de draps super doux.

MATELAS EXTRA ÉPAISSEUR, AJOUT PARFAIT À UN MATELAS FERME: Rempli de 1400GSM de gel-fibre alternatif super doux, ce surmatelas est TRUELLEMENT EXTRA ÉPAIS offrant la douceur et le confort ultimes et offrant le meilleur soutien pour votre dos pendant le sommeil. Prouvé par notre client, il est le complément parfait à un matelas ferme en latex ou en mousse à mémoire.

MEILLEUR REMPLACEMENT POUR MATELAS EN MOUSSE MÉMOIRE OU EN DUVET: avec le rembourrage alternatif en duvet et le tissu doux doux pour la peau, ce surmatelas est la meilleure solution pour les personnes qui souffrent de l’odeur du surmatelas en plumes ou du chauffage de surmatelas en mousse à mémoire.

AJUSTEMENT SÉCURISÉ: Les bandes d’ancrage et les coutures assurent un ajustement sûr et s’adaptent aux profondeurs de matelas de 6 “à 22”

COMMODITÉ DE SOIN FACILE. Pour de meilleurs résultats, séchez-le à basse température avant de l’utiliser pour peloter les fibres. Pour prolonger la durée de vie de votre surmatelas et réduire le besoin de le laver, placez un protège-matelas / drap-housse dessus. Lavez tous les deux ans dans une machine à chargement frontal sur un lavage froid. * Veuillez ne pas utiliser de machine à chargement par le haut car les agitateurs détruisent les fibres. *

2 ANS DE GARANTIE. Pour votre satisfaction et votre tranquillité d’esprit. HomieHomie est le seul revendeur agréé. Veuillez vous assurer que vous achetez uniquement auprès d’un vendeur autorisé.

