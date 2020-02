Répondez à vos besoins de charge avec 62% de réduction sur le Surge Duo

Lorsque votre batterie est faible, il peut être difficile de trouver votre chargeur et une prise à portée de main. Vous pouvez résoudre le problème avec une borne de recharge Surge Duo de Tech Deals.

Caractéristiques du Surge Duo deux prises et deux ports USB afin que vous puissiez charger jusqu’à quatre appareils à la fois. Encore mieux, vous pouvez aussi gérer la puissance de sortie avec des commutateurs individuels. La fonction SmartCharge intégrée optimise également la charge des ports USB et des prises secteur.

Cette bande d’alimentation cool dispose d’un Design élégant pour correspondre à votre autre technologie. Vous pouvez également voir facilement les appareils en charge lumières LED intégrées. De plus, la station de charge est optimisée pour une conductivité et une dissipation de chaleur maximales, de sorte qu’une plus grande partie de votre énergie va directement à la batterie.

Surge Duo en un coup d’œil:

Le look élégant et le design se fondront parfaitement dans votre bureau.Il est conçu pour une forte conductivité électrique et une dissipation thermique efficace.La SmartCharge intégrée s’ajuste pour une sortie de charge optimale.Les voyants LED indiquent les prises en charge.Les commutateurs de commande individuels contrôlent séparément les prises CA et le fonctionnement des ports USB.

La station de charge Surge Duo a une valeur au détail de 50 $, mais vous pouvez en acheter un dès maintenant pour seulement 18,99 $. Vous pouvez économisez plus de 60% et résolvez vos problèmes de charge en un seul coup.

L’accord se terminera bientôt, alors prenez le vôtre via le widget ci-dessous.

