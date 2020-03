Reportage: La nouvelle caméra 3D ‘World-Facing’ d’Apple arrive sur au moins un iPhone cette année

Depuis quelque temps, des rumeurs suggèrent qu’Apple ajoutera une caméra arrière 3D à temps de vol (ToF) à laser à sa série iPhone 12, qui apportera des améliorations significatives sous la forme de nouvelles expériences de réalité augmentée et de meilleures photos.

Un rapport publié mercredi par Fast Company ajoute à ces rumeurs, citant des sources familières avec les plans d’Apple. Selon le rapport, Apple a fait appel à Lumentum, basé à San Jose, pour fournir les lasers VCSEL qui alimenteront le capteur de profondeur 3D “orienté vers le monde” dans “au moins l’un des iPhones de cette année”.

Les VCSEL, ou lasers à émission de surface à cavité verticale, sont un élément clé de la caméra TrueDepth d’Apple depuis l’iPhone X en 2017. Les lasers alimentent plusieurs fonctionnalités phares comme Face ID, Animoji et selfies en mode Portrait, ainsi que la détection de proximité capacités des AirPods. Cependant, un système de caméra ToF est une avancée majeure par rapport à TrueDepth en raison de son utilisation plus avancée du laser.

TrueDepth s’appuie sur une technique de lumière structurée qui projette un motif de 30 000 points laser sur le visage d’un utilisateur et mesure la distorsion pour générer une image 3D précise pour l’authentification. En revanche, ToF calcule le temps nécessaire à un laser pour rebondir sur les objets environnants pour créer une image 3D de l’environnement. Cela permet une perception plus précise de la profondeur et un meilleur placement des objets virtuels, et devrait également donner des photos plus aptes à capturer la profondeur.

Apple a déjà acheté des VCSEL pour ses caméras TrueDepth à Lumentum, mais la société californienne a généralement partagé le butin des affaires d’Apple avec d’autres fournisseurs au cours des années précédentes, et la source de Fast Company semble suggérer qu’ils seront cette fois le fournisseur exclusif de VCSEL d’Apple. autour. Lumentum aurait augmenté sa capacité de fabrication supplémentaire pour les VCSEL et les lasers à émission de bord depuis au moins mars 2018.

De nombreuses sources ont affirmé que les iPhones 2020 d’Apple comprendraient une caméra arrière 3D à temps de vol alimentée par laser qui entraînera des améliorations significatives des expériences de réalité augmentée, y compris Mark Gurman de Bloomberg et l’analyste Apple Ming-Chi Kuo.

Ces rumeurs ont indiqué que deux iPhones haut de gamme à venir cette année utiliseront la nouvelle caméra arrière à temps de vol, indiquant qu’il pourrait ne pas être disponible sur les iPhones bas de gamme qui auront un prix inférieur.

Les rumeurs suggèrent qu’un 6.7iPhone‌ de 6,7 pouces et un modèle de 6,1 pouces seront des appareils OLED haut de gamme avec des caméras à triple objectif, tandis que les modèles de 5,4 et 6,1 pouces seront des iPhones bas de gamme avec des caméras à double objectif et un prix plus abordable étiquette. Tous les iPhones en 2020 devraient comporter des écrans OLED quel que soit le prix.

Dans des développements connexes, un rapport plus tôt cette semaine a affirmé qu’Apple prévoyait d’introduire une nouvelle application de réalité augmentée dans iOS 14, qui porte le nom de code Gobi. On dit que l’application permet aux utilisateurs “d’obtenir plus d’informations sur le monde qui les entoure” via AR.

L’application peut comporter des intégrations avec Apple Stores et Starbucks, ce qui suggère que les utilisateurs pourraient faire quelque chose comme tenir un ‌iPhone‌ dans un Apple Store pour afficher des informations sur les produits.

