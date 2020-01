Resident Evil 3 remake obtient de superbes nouvelles captures d’écran montrant des personnages, des environnements et plus

Le remake de Resident Evil 3 est en cours et Capcom partage plus de ce que les joueurs verront lorsqu’ils prendront la place de Jill pour survivre à Raccoon City. Il y a plusieurs nouvelles captures d’écran magnifiques, y compris un aperçu des différents survivants, tels que Jill, Carlos et Mikhail. Capcom continue de maximiser les capacités du moteur RE, avec plusieurs améliorations visuelles, même par rapport à Resident Evil 2 (2019).

Nous pouvons voir plus de Jill alors qu’elle se déplace dans Raccoon City, essayant de trouver un moyen de sortir.

Enfin, il y a aussi plusieurs nouvelles captures d’écran de l’horreur Nemesis, ainsi qu’un aperçu de ce qui se passe quand il attrape Jill.