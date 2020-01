Résolvez ce puzzle pour révéler les détails de Google I / O 2020

Chaque mois de mai, Google organise sa conférence annuelle des développeurs d’E / S, où il annonce certains des projets passionnants sur lesquels il a travaillé. Il comprend généralement une multitude de nouvelles fonctionnalités ou technologies qui seront bientôt disponibles sur Android et Google Assistant.

Avant les E / S, Google adore publier un puzzle énigmatique nous taquinant avec les détails de l’événement. Le puzzle de l’année dernière a été résolu en un rien de temps, grâce au développeur intelligent de Lawnchair Launcher Till Kottmann. Bien que, techniquement, il ait triché et contourné complètement le puzzle.

Il semble que Google ne nous facilitera pas la tâche cette année en en faisant un événement collaboratif. Le tweet est sorti ce matin via le compte Twitter des développeurs Google avec un lien vers le puzzle.

Le teaser Google I / O de cette année est probablement l’un des plus cryptiques à ce jour. Après avoir ouvert le site, vous êtes accueilli avec “Une collaboration du Cosmos” avec une option pour accepter la mission.

Le réseau satellite intergalactique alimentant cette carte de signalisation est en panne. Ce n’est qu’en travaillant collectivement que nous rétablirons le signal pour révéler un message spécial que toute la galaxie pourra voir. Pouvons-nous compter sur vous?

La mission en question semble déchiffrer les noms des satellites d’un cluster et déterminer leurs fréquences d’origine. Ce faisant, vous déverrouillerez une partie de la grille, et une fois que tous les clusters seront pleinement fonctionnels, cela révélera le message. Puisqu’il existe plusieurs clusters de satellites, il faudra un effort de collaboration pour tous les déverrouiller et révéler les détails de Google I / O 2020.

