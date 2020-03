Resso est une nouvelle application de streaming musical des fabricants de TikTok, arrivée maintenant en Inde

Les streamers de musique indienne ont l’embarras du choix, avec près d’une douzaine de joueurs mondiaux et locaux qui se bousculent pour attirer leur attention. C’est sur un marché où seule une fraction de la base d’utilisateurs aime payer pour leur musique – la raison précise pour laquelle Spotify a introduit un niveau gratuit plus robuste en Inde. Concernant le segment de marché inexploité, Resso est devenue la dernière application à rejoindre la liste après une brève exécution bêta. Le nouveau service provient de la société chinoise ByteDance, dont l’application TikTok a récemment connu une immense popularité dans le pays d’Asie du Sud.

Pour la plupart, Resso fonctionne comme vos autres services de streaming musical, mais se différencie sur quelques points. L’accent est mis ici sur le partage de ce que vous écoutez, et pour ce faire, il existe de nombreuses fonctionnalités intégrées. Par exemple, la section de partage contient des cartes de paroles pré-préparées que vous pouvez partager directement avec vos histoires Instagram. Chaque chanson est accompagnée d’une vidéo verticale basée sur le genre appelée Vibe jouant en arrière-plan – les utilisateurs peuvent choisir manuellement parmi quelques options sélectionnées ou en télécharger de nouvelles dans le catalogue en ligne de Resso.

La gauche: L’écran du lecteur avec la vidéo Vibe. Centre: L’écran de partage avec des cartes de paroles. Droite: Inscrivez-vous gratuitement.

La section des paroles apparaît sur la plupart des chansons, et vous pouvez l’agrandir pour voir le texte intégral ou signaler si quelque chose ne va pas, tandis que chaque chanson a également sa propre section de commentaires. Notamment, Resso n’a pas la capacité de diffuser sur des haut-parleurs connectés, au moins dans l’état actuel. Une autre chose qui lui manque est une longue liste d’artistes sous la bannière d’Universal Music, car ByteDance n’a pas pu conclure un accord avec le label à temps pour la sortie de Recco. TechCrunch suppose en partie que Tencent, l’investisseur chinois d’Universal, rivalise avec ByteDance sur son marché domestique.

Resso a commencé sa phase de test en Inde et en Indonésie simultanément, mais seul le premier obtient le service complet dès maintenant avec une sélection de musique adaptée au palais local, tandis que ceux d’Indonésie devront attendre un peu plus longtemps. En plus d’un niveau financé par la publicité avec des fonctionnalités limitées, l’application de streaming musical propose également un abonnement payant, qui coûte 99 ₹ (1,36 $) par mois sur Android, tandis que les utilisateurs d’iOS devront débourser 119 ₹ (1,63 $) pour le même plan . Resso offre également une semaine d’essai gratuit lors de votre inscription au service.