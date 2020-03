Ressources et conseils sur les coronavirus – ce que vous devez savoir

Le coronavirus continue de se propager à travers le monde et il a déjà des effets notables sur les rassemblements publics, l’économie et maintient une grande partie du grand public à l’intérieur. Récemment, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement déclaré le nouveau coronavirus (connu officiellement sous le nom de COVID-19) pandémie et les États-Unis ont enfin commencé à prendre la question plus au sérieux également (mieux vaut tard que jamais).

Sur cette page, nous conserverons une liste de toutes les couvertures de coronavirus sur notre site, ainsi qu’une liste de ressources fiables au fur et à mesure que la pandémie se poursuit, et même quelques conseils de base.

Ressources sur les coronavirus et sources d’informations fiables

Nous sommes un site technologique et nous ne prétendrons pas être des experts du coronavirus, donc notre meilleur conseil est de vous en tenir aux ressources officielles et fiables plutôt qu’aux médias sociaux.

Vous cherchez des annonces majeures sur Coronavirus? Nous vous recommandons fortement de consulter de temps en temps le site Web de l’OMS. Vous cherchez plus d’informations sur le nombre de cas et où les coronavirus peuvent être trouvés à l’échelle internationale? Voici une carte internationale du CDC, ainsi qu’une carte du CDC avec des détails spécifiques aux États-Unis.

Encore mieux, il existe plusieurs tableaux de bord qui facilitent le suivi des cas et d’autres statistiques liées à l’épidémie. Nous recommandons celui-ci de John Hopkins.

En ce qui concerne les informations générales, nous avons rassemblé une liste des pages de mise à jour du coronavirus pour certaines des principales sources d’actualités au monde:

Remarque: Ces pages de mise à jour des coronavirus peuvent être obsolètes, il vous suffit donc de cliquer sur l’index de chaque site pour en rechercher un plus récent. Nous reviendrons également sur cette page régulièrement pour faire de notre mieux pour suivre les liens.

Vous cherchez des nouvelles locales? Nous vous recommandons de configurer des alertes Google pour les actualités dans votre région. Voici comment:

Accédez à google.com/alertsEntrez le terme de recherche, dans ce cas quelque chose comme «coronavirus [your city].Sélectionnez ensuite «afficher les options» sous le champ de recherche et à quelle fréquence vous souhaitez des alertes (une fois par jour est recommandé dans ce cas.) Choisissez également une source pour vos alertes: blogs, web, actualités, etc. (ou automatique par défaut ) Choisissez la langue et la région, ainsi que le nombre de résultats que vous souhaitez voir.Enfin, choisissez une adresse e-mail.Maintenant, sélectionnez créer une alerte et vous avez terminé!

Conseils sur les coronavirus

Encore une fois, nous ne prétendrons pas tout savoir. Considérez ces choses comme un guide général et des conseils, mais quand il s’agit de questions majeures, nous vous recommandons de vous en tenir aux instructions de votre gouvernement local, de l’OMS ou d’organisations comme le CDC. Cela dit, nous avons quelques conseils généraux:

Lavez-vous les mains fréquemment. Bien que la vidéo ci-dessus de l’OMS ne soit pas ce à quoi vous êtes habitué, c’est la bonne façon de se laver les mains pour empêcher la propagation des germes. Il n’est jamais trop tard pour apprendre une bonne hygiène! Assurez-vous que le lavage des mains est la première chose que vous faites avant d’entrer dans votre maison! Vous n’avez pas nécessairement besoin de devenir fou en essuyant toutes les surfaces de votre maison, mais il serait sage de nettoyer régulièrement les entrées et de vous assurer à nouveau que le lavage est la première chose que vous faites lorsque vous entrez. Quant à combien de temps covid-19 traîne sur les surfaces? Nous ne savons pas vraiment. L’OMS a initialement indiqué quelques heures, mais a depuis indiqué que cela pourrait aller de quelques heures à quelques jours. Limitez ou évitez complètement les visiteurs. Oui, ce n’est pas amusant de pratiquer la distanciation sociale, mais c’est le bon moment pour le faire avant vous tombez malade ou tombez malade. Évitez les espaces publics et profitez-en plutôt pour profiter de vos jeux préférés (mobiles et au-delà), diffuser des films et passer du temps avec votre famille. Bien sûr, vous pourriez ne ressentir que des symptômes bénins, mais si vous contribuez à la propagation, vous pourriez être infecté par d’autres personnes qui n’ont pas les mêmes chances que vous (comme votre grand-mère). Ne faites pas confiance aux réseaux sociaux. Il a été prouvé à maintes reprises que les fausses nouvelles prospèrent là-bas. Au lieu de cela, utilisez les ressources que nous avons énumérées ci-dessus pour vous tenir informé.Pensez à porter un masque si cela vous fait du SENS. Comme si vous alliez être ouvertement exposé à ceux qui pourraient l’avoir. Il y a une pénurie de masques dans le monde en ce moment, alors assurez-vous de ne pas amasser des trucs comme ça (ou du papier toilette). Il convient également de mentionner qu’un masque ne vous protégera pas nécessairement contre la maladie, mais il peut vous aider à éviter de le transmettre à d’autres (même si vous ne savez pas que vous en avez.) Si vous voulez porter un masque, voici comment pour que le déverrouillage du visage fonctionne même lorsque vous en portez un. Assurez-vous d’utiliser un étui et un protecteur d’écran car ils ont tendance à être plus faciles à nettoyer, sans gâcher le revêtement oléophobe protecteur de votre téléphone. Voici comment procéder. Soyez prudent quand il s’agit de faire confiance aux applications liées aux coronavirus et aux sources tierces pour les liens ou les téléchargements (y compris des endroits comme Facebook). Nous voyons déjà apparaître des ransomwares et des logiciels malveillants qui tirent parti des personnes qui recherchent des informations sur le virus. Et bien sûr, s’en tenir à des sources officielles comme celles de la partie ci-dessus de cet article vous protégera également contre la désinformation.

Ne vous laissez pas entraîner par ces mythes sur les coronavirus

Vous avez probablement entendu beaucoup de désinformation récemment, ci-dessous nous démystifions quelques mythes courants:

Les masques ne garantissent pas la protection contre Covid-19. Les masques peuvent vous protéger dans une certaine mesure. Par exemple, si quelqu’un qui en souffre éternue, vous êtes moins susceptible d’absorber des particules en suspension dans l’air. Cela dit, les yeux sont une autre voie pour tomber malade, et à moins que vous ne portiez quelque chose de fou comme un masque à gaz, vous êtes toujours à risque. Il est préférable de simplement rester à l’écart des zones surpeuplées et de rester à la maison autant que possible si vous vivez dans une zone à diffusion communautaire.

Nous n’aurons pas de vaccin pendant un certain temps. Créer un vaccin pour covid-19 n’est pas un processus simple. Les National Institutes of Health commencent à tester un vaccin lundi, et beaucoup d’autres suivront probablement bientôt. Pourtant, ces choses ne peuvent pas être précipitées ou elles pourraient devenir inefficaces. C’est aussi un long processus pour passer des premiers tests aux essais cliniques complets. Ce processus devrait prendre entre 12 et 18 mois.

Ne comptez pas sur le temps chaud pour vous débarrasser du coronavirus. Oui, la grippe est saisonnière mais ce n’est pas nécessairement le cas pour covid-19. Il y a tout lieu de s’attendre à ce que le virus poursuive sa propagation pendant un certain temps. En fin de compte, nous ne savons pas avec certitude, mais ne vous attendez pas à ce que cela disparaisse soudainement. Et même si c’est le cas? La grippe espagnole de 1918 aussi, avant de revenir en force.

Ce n’est pas seulement «comme la grippe». Oui, la grippe en tue beaucoup chaque année, environ 0,1% de ses victimes. Malgré certaines informations erronées dont vous avez entendu parler au sujet de Covid-19, son taux de mortalité est plus élevé. Nous ne savons pas avec certitude quel est le taux de mortalité, mais il est certainement plus élevé que cela. À l’heure actuelle, il est estimé à environ 2-3%. N’oubliez pas non plus que cela ne veut rien dire. Par exemple, l’Italie compte à ce jour environ 24 000 cas et environ 1800 décès (soit 7%). Il vaut mieux être prudent, ne vous attendez pas à ce que ce soit un cas ordinaire de grippe, car c’est un virus différent et doit être traité comme tel.

Et si vous tombez malade ou pensez que vous pourriez avoir Covid-19?

Chaque pays a des politiques différentes en place si vous avez des raisons de soupçonner que vous êtes malade du nouveau coronavirus. Donner des conseils sur quoi faire exactement serait donc impossible. Il y a cependant quelques premières étapes évidentes.

Auto-isolez-vous si vous présentez des symptômes qui pourraient être associés au virus, même si vous n’avez pas encore confirmé vos soupçons. Voici quelques conseils pour savoir si vous devez appeler votre médecin. Si vous pensez que vous pourriez avoir un coronavirus, appelez immédiatement. Ils devraient pouvoir vous mettre en place avec des tests ou vous dire quoi faire ensuite. Faire ne pas il suffit de se présenter au médecin à l’improviste, même lorsqu’il s’agit de cliniques sans rendez-vous. C’est pour qu’ils puissent vous attendre et prendre les précautions nécessaires. Il permet également de réduire la pression exercée sur le personnel hospitalier, tout en limitant votre exposition à la maladie si vous n’êtes pas réellement atteint de coronavirus.Consultez Google pour obtenir des informations sur les politiques de votre ville, de votre état ou de votre comté sur ce qu’il faut faire si vous êtes malade .

