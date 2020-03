Rester avec les Kardashians en direct: Comment regarder la saison 18 en ligne de n’importe où

Si vous cherchez quelque chose pour vous divertir tout en restant à la maison, alors vous avez de la chance car l’une des plus anciennes émissions de télé-réalité, Keeping Up With The Kardashians (KUWTK), est de retour pour sa 18e saison et nous ” Je vais vous montrer exactement comment regarder chaque épisode en ligne ou à la télévision de n’importe où dans le monde.

Que vous soyez un fan de longue date ou que vous n’ayez même pas regardé la série, vous avez probablement entendu parler du drame et des bouffonneries de la famille Kardashian. En 2007, Kourtney, Kim et Khloé Kardashian ainsi que leurs demi-sœurs Kendall et Kylie Jenner sont apparues pour la première fois dans leur propre émission de télé-réalité. Le spectacle, qui a été développé par le producteur exécutif Ryan Seacrest, a diverti les fans de la famille depuis des années maintenant et la saison 18 semble être remplie du drame et du conflit que vous attendez des Kardashians.

Source: E!

La saison 17 de KUWTK s’est terminée avec la décision de Kourtney Kardashian de se retirer de la série pour se concentrer sur sa jeune famille. Heureusement, Kourtney rejoindra à nouveau le casting, mais sa relation avec Kim est toujours tendue alors que les deux ont été vus dans la bande-annonce de la saison 18. Les combats entre les sœurs sont monnaie courante dans la série et ce ne sera probablement pas la dernière fois que les deux entrent en altercation au cours de la dernière saison.

Que vous soyez un fan de Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie ou même Kanye West, Keeping Up With The Kardashians a quelque chose pour tout le monde et vous aidera à vous distraire de notre situation actuelle. Continuez à lire pour découvrir comment regarder ou diffuser en direct Keeping Up With The Kardashians où que vous soyez dans le monde.

Suivre les Kardashians Saison 18: Où et quand?

La première de la saison 18 de Keeping Up With The Kardashians a été diffusée le jeudi 26 mars sur E! et de nouveaux épisodes de la série télé-réalité seront diffusés tous les jeudis à 20 h. ET / PT. Si cette saison suit le même format que les deux dernières saisons, attendez-vous à ce qu’il y ait 12 épisodes de Keeping Up With The Kardashians dans la saison 18.

Regardez suivre les Kardashian de l’extérieur de votre pays

Vous trouverez tous les détails sur la façon de regarder Keeping Up With The Kardashians aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la dernière saison de la série télé-réalité lorsque vous n’êtes pas à la maison, vous rencontrerez des problèmes et votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement bloquée géo.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d'utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d'exploitation et d'appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.).

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder la dernière saison de Keeping Up With The Kardashians. Profitez de cette offre maintenant!

Comment regarder Keeping Up With The Kardashians aux États-Unis exclusivement sur E!

Si vous vivez aux États-Unis et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder Keeping Up With The Kardashians sur E! tous les jeudis à 20h ET / PT. Si vous préférez diffuser l’émission en ligne, vous pouvez le faire sur NBC, car il est propriétaire du réseau, mais vous devrez vous connecter en utilisant les informations d’identification de votre câblodistributeur. Alternativement, vous pouvez également vous inscrire à un profil NBCUniversal qui vous donnera trois crédits gratuits que vous pouvez utiliser pour regarder trois épisodes de Keeping Up With The Kardashians après leur diffusion. Pour le moment, il n’y a aucun moyen d’obtenir des crédits supplémentaires, mais si vous souhaitez regarder quelques épisodes gratuitement, ce n’est pas une mauvaise option.

Vous n’êtes pas intéressé à vous abonner à un abonnement au câble cher juste pour regarder la dernière saison de Keeping Up With The Kardashians? Ne vous inquiétez pas car il existe plusieurs services de streaming, tous disponibles à des prix différents, qui vous donneront accès à E! afin que vous puissiez regarder le spectacle en ligne.

Hulu avec Live TV – 44,99 $ par mois – Hulu avec Live TV vous donne accès à E! et 66 autres chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également regarder les propres Hulu Originals du service et enregistrer jusqu’à 50 heures de télévision en direct avec son stockage Cloud DVR.

fuboTV – 54,99 $ par mois – le plan standard de fuboTV inclut E! ainsi que plus de 90 autres chaînes de télévision en direct. Vous avez également la possibilité de regarder deux flux simultanément et d’enregistrer jusqu’à 30 heures de contenu en utilisant la fonction DVR cloud du service.

Sling TV – 20 $ pour le premier mois – le paquet SlingTV de SlingTV vous permet de regarder E! et 46 autres chaînes de télévision en direct. Il a un prix de lancement de 20 $ pour le premier mois et monte ensuite à 30 $ par mois par la suite, mais le service vous permet également de regarder jusqu’à trois flux simultanément.

AT&T TV Now – 65 $ par mois – AT&T TV Now a un prix plus élevé que la plupart des services de streaming, mais c’est parce que votre plan comprend également HBO. Le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision, y compris E! et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud.

YouTube TV – 49,99 $ par mois – YouTube TV vous permet de regarder plus de 70 chaînes en ligne, y compris E! et vous pouvez même enregistrer jusqu’à 9 mois de contenu en utilisant sa fonction DVR. Avec YouTube TV, vous pouvez également créer jusqu’à six comptes pour partager votre plan avec votre famille et trois flux peuvent être regardés simultanément.

Hulu avec Live TV est une excellente option globale

En plus de vous donner accès à ABC (dans certaines zones) afin que vous puissiez facilement suivre American Idol cette saison, Hulu avec Live TV vous permet également de regarder plus de 60 autres chaînes et une bibliothèque d’émissions de télévision et de films à la demande. Vous obtenez un DVR personnel pour enregistrer des émissions pour plus tard et pouvez accéder à la plate-forme de streaming à partir d’une variété d’appareils, y compris votre téléphone, tablette, Roku, Fire TV, Xbox et plus encore.

Hulu

Regardez tout le drame des Kardashian se dérouler sous vos yeux avec Hulu. Une fois que vous avez terminé avec les Kardashains, vous pouvez regarder d’autres émissions comme The Voice, Survivor, et plus encore.

Diffusion en direct Suivre les Kardashian au Canada

Les fans canadiens de Keeping Up With The Kardashians pourront regarder la dernière saison de l’émission sur E! autant de chaînes câblées du pays incluent la chaîne. Comme aux États-Unis, de nouveaux épisodes seront diffusés jeudi à 20h. ET / PT.

Si vous n’êtes pas abonné au câble et que vous préférez simplement diffuser l’émission en ligne, alors le service de streaming de télé-réalité Hayu vous a couvert. Il ne coûte que 5,99 $ par mois et il y a même un essai gratuit d’un mois pour que vous puissiez regarder Keeping Up With The Kardashians, Top Chef, The Real Housewives of Atlanta et de nombreux autres spectacles populaires.

Comment diffuser Keeping Up With The Kardashians au Royaume-Uni

Si vous êtes abonné au câble au Royaume-Uni, vous pourrez probablement déjà regarder Keeping Up With The Kardashians comme Sky, Virgin Media et de nombreux autres forfaits de câblodistribution incluent la chaîne. Cependant, contrairement aux États-Unis et au Canada, Keeping Up With The Kardashians est diffusé le dimanche à 21 h. BST donc vous devrez éviter les spoilers en ligne après la diffusion d’un épisode en Amérique du Nord.

Si vous n’êtes pas intéressé à vous abonner à un abonnement coûteux à la télévision par câble, le service de streaming de télé-réalité Hayu est également disponible au Royaume-Uni. Il ne coûte que 4,99 £ par mois et le premier mois est gratuit, ce qui devrait vous donner beaucoup de temps pour tester le service par vous-même pour regarder la saison 18 de Keeping Up With The Kardashians.

De plus, vous pouvez également regarder l’émission en achetant un abonnement mensuel de Now TV pour 8,99 £ et le service affichera la dernière saison en cours de diffusion, mais vous pourrez également rattraper votre retard sur les saisons passées.

Diffusion en direct Suivre les Kardashian en Australie

Comme c’est le cas au Canada et au Royaume-Uni, de nombreux ensembles de câbles australiens incluent E! mais vous devrez vérifier si le vôtre le fait si vous êtes déjà abonné au câble. Les fans australiens de Keeping Up With The Kardashians seront heureux de savoir qu’ils n’auront pas à attendre tout le week-end pour regarder l’émission comme au Royaume-Uni, car de nouveaux épisodes seront diffusés tous les vendredis à 19h30. AEDT.

Si vous préférez simplement diffuser la dernière saison en ligne, alors encore une fois, le service de streaming de télé-réalité Hayu vous couvre. En Australie, cela coûte 6,99 $ AUD par mois, mais il y a un essai gratuit d’un mois pour que vous puissiez le tester par vous-même.

