Restez en sécurité en ligne avec l’accès à vie Seed4Me VPN – seulement 34 $!

Internet est un endroit dangereux. J’écris ceci dans un café, mais je serais réticent à le faire sans le supplémentaire protection de mon VPN. Certains fournisseurs sont très chers, mais aujourd’hui, vous pouvez obtenir un abonnement à vie Seed4Me VPN pour seulement 33,99 $ et rester en sécurité et anonyme en ligne pour toujours.

Seed4Me est un VPN basé sur une application que vous pouvez utiliser sur un nombre illimité d’appareils pour protéger toute votre famille. Vous pouvez vous connecter à serveurs dans 30 pays à travers le monde et profitez de tous les avantages supplémentaires des VPN. Il s’agit notamment de diffuser des émissions géo-restreintes et de cacher votre navigation à votre FAI et aux agences gouvernementales.

Il y a presque trop de VPN à compter, et il peut être difficile de savoir lesquels faire confiance. Seed4Me a été reconnu par des gens comme Huffington Post, Wired et Forbes, et son réseau continue de croître. Chaque emplacement a différents nœuds et forme un système tolérant aux pannes pour garder votre navigation entièrement protégée.

Seed4Me VPN en un coup d’œil:

Débloquer des sites WebSurfez anonymementChiffrez votre traficUn compte pour tous les appareilsServeurs dans plus de 30 pays

Une licence à vie pour Seed4Me VPN a un valeur au détail de plus de 430 $, mais vous pouvez l’obtenir dès maintenant pour seulement 33,99 $ chez Tech Deals. Vous le verrez sur l’offre pour 39,99 $, et ce week-end le code promo PRÉSIDENT15 frappe 15% de plus.

Il existe également un accord alternatif sur une licence de trois ans qui moins de 0,50 $ par mois lorsque vous utilisez le même code promo.

Cet accord se termine bientôt, alors cliquez sur le widget ci-dessous pour commencer à naviguer en toute tranquillité.

33, 99 $

VPN Seed4Me: code d’offre à vie: PRESIDENT15

Économisez 398,01 $

Achetez-le maintenant

Utilisez le code de l’offre: PRESIDENT15

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.