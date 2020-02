Résumé de la rumeur sur l’iPhone 2020: il peut tout faire sauf effectuer une chirurgie (mise à jour)

Une nouvelle rumeur sur l’iPhone 2020 indique aujourd’hui qu’il pourrait avoir un écran ProMotion à 120 Hz. Jusqu’à présent, nous avons pris toutes les rumeurs concernant ce téléphone et les avons arrondies.

Rumeurs iPhone 2020

Affichage ProMotion

Selon les observateurs de l’industrie, les taux de rafraîchissement des panneaux de smartphone utilisés à l’ère de la 5G devraient être mis à niveau à 90 Hz, voire 120 Hz par rapport aux 60 Hz actuels, car les écrans avec des taux de rafraîchissement plus élevés amélioreront considérablement l’expérience utilisateur.

Encoche: pas d’encoche ou une encoche plus petite

Tout d’abord, un analyste réputé Ming-Chi Kuo a publié aujourd’hui une nouvelle note de recherche via le site Web chinois MyDrivers, dans laquelle il affirme qu’au moins un nouvel iPhone en 2020 sera équipé d’un objectif de caméra frontale plus petit pour un rapport écran / lunette amélioré. , suggérant que l’encoche sera plus mince.

Deuxièmement, le China Times cite un analyste de la société d’investissement Credit Suisse en Asie qui pense qu’Apple prévoit de sortir un nouveau modèle d’iPhone sans encoche ni identification faciale en 2020.

5G

Kuo a initialement déclaré que deux des trois nouveaux iPhones à venir en 2020 prendront en charge la 5G, mais pense maintenant qu’Apple proposera la 5G dans tous les modèles pour mieux rivaliser avec les smartphones Android à bas prix qui prendront en charge la 5G.

Processeur 5 nm

On ne sait pas encore exactement ce qu’Apple fera avec l’iPhone en 2020, mais une rumeur populaire est une puce de 5 nm. Cette rumeur a été poussée par nul autre que la société responsable de la fabrication des puces Apple: TSMC.

Conception: soit une nouvelle conception, soit la même conception

Kuo n’a pas développé le nouveau design ni ce que les mises à niveau de l’appareil photo de l’année prochaine pourraient inclure dans sa dernière note.

USB-C

Apple teste également certaines versions de la gamme iPhone de cette année qui comprend un connecteur USB-C au lieu du port Lightning utilisé sur les iPhones depuis 2012, indiquant que la société prévoit un éventuel changement, selon l’une des personnes.

Caméras 3D

La caméra 3D à plus longue portée et orientée vers l’arrière est conçue pour analyser l’environnement pour créer des reconstructions en trois dimensions du monde réel. Il fonctionnera jusqu’à environ 15 pieds de l’appareil, ont déclaré les gens.

ID tactile à l’écran

Les iPhones 2020 auront des changements plus importants, notamment la prise en charge de la 5G, la détection 3D via le système de caméra arrière et la technologie d’empreinte digitale acoustique qui pourrait permettre l’identification tactile en plein écran.

Nouvelle option de couleur: bleu

Weinbach pense que le bleu marine pourrait remplacer la finition vert minuit disponible pour les modèles iPhone 11 Pro. Dans cette optique, EverythingApplePro a créé une maquette de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone 12 Pro en bleu marine.

Mes pensées

Je ne suis pas un analyste Apple ni un traqueur de la chaîne d’approvisionnement, mais j’aimerais quand même partager les rumeurs qui, selon moi, sont probables et celles qui ne le sont pas. Je ne suis pas à l’aise de dire oui ou non pour la plupart des rumeurs, je m’en tiens donc à une probabilité de type bayésien.

USB-C: Pas probable. Je pense que l’iPhone passera du port Lightning à aucun port. J’ai entendu les deux rumeurs, mais si un iPhone sans port est à l’avenir, pourquoi faire passer les gens à l’USB-C et à nouveau à aucun port? Un gros casse-tête pour les consommateurs et les fabricants. Il disparaîtra probablement d’un modèle dans un premier temps, puis se propagera progressivement aux autres. J’espère juste que Phil Schiller ne mentionne pas le «courage» quand il s’agit de supprimer un autre port. Conditions: Si un éventuel iPhone sans port = oui, alors pas d’USB-C. Si un éventuel iPhone sans port = non, alors oui USB-C.

Caméra 3D: Étant donné combien Tim Cook parle de réalité augmentée, ses caméras continueront sans aucun doute de s’améliorer. Les caméras 3D me semblent une prochaine étape raisonnable.

ID tactile à l’écran: Si Apple publie un iPhone SE 2, iPhone 9, ou quel que soit le nom de ce modèle abordable, je pense que Touch ID à l’écran pourrait apparaître dans ce modèle. Mais pour les iPhones ordinaires, je lui donne un non ferme, et cet ID de visage restera la valeur par défaut.

5G: Je pense que la 5G non millimétrique est toujours un gadget, ou du moins nous en sommes encore au tout début, mais je pense qu’au moins un modèle est susceptible d’inclure la 5G.

Entailler: Je pense qu’il est probable qu’à un certain moment dans le futur, l’encoche disparaisse. Peut-être qu’il disparaîtra dans un iPhone 2020, ou ne diminuera que cette année.

