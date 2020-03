Retards dans les films sur le coronavirus: quels films en streaming pouvez-vous regarder à la place?

L’épidémie de coronavirus est à nos portes et affecte la vie quotidienne de presque tout le monde. Cela inclut l’industrie du cinéma. Un certain nombre de sorties de films majeures à venir ont annoncé de longs retards dans leur calendrier de sortie. Non seulement cela, mais de plus en plus de cinémas ferment indéfiniment. Alors, à quels retards spécifiques de film de coronavirus pouvez-vous vous attendre? Aussi, quels films devriez-vous regarder à leur place? Bien que rien ne soit aussi excitant que de regarder un nouveau film, il existe de nombreux films similaires (ou prequel) décents que vous voudrez peut-être regarder pendant que vous attendez!

1. Un endroit calme, partie II

La suite très attendue de l’auteur-réalisateur John Krasinski à son hit d’invasion de monstres de 2018 devait sortir ce week-end, le 20 mars. Cependant, Krasinski a annoncé la semaine dernière que A Quiet Place Part II serait retardé jusqu’à nouvel ordre.

Alternatives de streaming

Bien que ce ne soit pas la même chose, c’est peut-être le moment idéal pour revoir la première. Le film original, A Quiet Place, est actuellement disponible en streaming pour les abonnés Amazon Prime Video. Vous pouvez également voir Krasinski lui-même incarner le héros d’action de Tom Clancy, Jack Ryan, dans la série du même nom d’Amazon Prime.

2. Mulan

La version live-action de Disney de son film d’animation à succès devait sortir en salles le 27 mars. Maintenant, le film est victime des retards du film sur le coronavirus, sans date de sortie prévue.

Alternatives de streaming

Disney Plus a le film d’animation original de 1998 à diffuser en ce moment. Vous pouvez également regarder la suite de 2005 directement sur DVD, Mulan II, sur Disney Plus.

3. Peter Rabbit 2: The Runaway

La suite d’action en direct de CGI à l’adaptation surprise 2018 du livre pour enfants classique devait avoir sa suite le 3 avril. Maintenant, le film ne sortira pas avant le 7 août

Alternatives de streaming

Bien que le film original de Peter Rabbit ne soit pas disponible sur les services de streaming, vous pouvez regarder un autre film d’action en direct GCI sur le thème du lapin sur Netflix, Hop.

4. Les nouveaux mutants

Ce film d’horreur de super-héros de Marvel Comics, longtemps retardé, était censé être sorti il ​​y a près de deux ans. Disney a finalement fixé une date «finale» le 3 avril avant le déclenchement de la crise actuelle. Maintenant, il rejoint les nombreux retards de film coronavirus, sans date de sortie actuelle.

Alternative au streaming

Disney Plus a la série animée X-Men originale disponible en streaming, vous pouvez donc voir comment la tendance des super-héros mutants Marvel a commencé à devenir un hit grand public.

5. Pas le temps de mourir

Le 25e film officiel de James Bond, et le 5e à jouer Daniel Craig, a également vu sa date de sortie repoussée plus d’une fois. Il était censé être publié aux États-Unis le 10 avril, mais à la place, c’était le premier des principaux retards du film sur les coronavirus. 007 ne reviendra que le 25 novembre 2020.

Alternative au streaming

Vous pouvez regarder les quatre films avec le prédécesseur de Craig dans le rôle de James Bond, Pierce Bronson, en ce moment sur Netflix. Attrapez Goldeneye, Demain ne meurt jamais, le monde ne suffit pas et meurs un autre jour pour obtenir votre correctif 007.

6. Bois

Ce film d’horreur, sur une créature qui attaque les citoyens d’une ville de l’Oregon, devait sortir dans les salles le 17 avril. Maintenant, il n’y a pas de nouvelle date de sortie, grâce au coronavirus.

Alternative au streaming

Vous pouvez diffuser Hostiles, le film occidental de 2017 réalisé par le réalisateur d’Antlers Scott Cooper, en ce moment sur Netflix.

7. Fast 9

La série de films de thriller d’espionnage sur le thème de la voiture, très populaire, allait sortir son neuvième épisode le 22 mai. Maintenant, le film ne sortira qu’en avril 2021.

Alternative au streaming

Si vous vous inscrivez à HBO Now, vous pouvez regarder Fast Five en streaming et le récent film dérivé Hobbes & Shaw.

Plus de retards de film de coronavirus à venir bientôt?

Ce n’est peut-être que le début de nombreux autres films dont la date de sortie en salle sera retardée en raison du coronavirus. Alors que de grandes villes comme New York et Los Angeles ferment des salles de cinéma, nous pouvons nous attendre à ce que davantage de films qui devaient sortir cet été voient leurs dates repoussées. En outre, d’autres films actuellement en production pour une sortie plus tard en 2020 ou en 2021 ont également été suspendus. Il est probable que certaines de leurs dates de sortie seront modifiées si la menace d’épidémie persiste. Nous ne manquerons pas de mettre à jour ce message pour vous tenir au courant.