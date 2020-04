Rétrospective OnePlus: Retour sur tous les téléphones OnePlus au cours des six dernières années

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

OnePlus a fait irruption sur la scène en avril 2014. Son premier téléphone a été lancé en partenariat avec Cyanogen, et dès le début, OnePlus s’est démarqué en se concentrant sur sa communauté d’utilisateurs. Alors que d’autres fabricants inondaient le marché de téléphones, OnePlus ne sortait que deux produits phares par an, la marque étant axée sur le laser dans la catégorie de la valeur.

Six ans et 18 téléphones plus tard, OnePlus est un acteur dominant dans l’industrie des smartphones. OnePlus a défini le segment de valeur pendant plusieurs années, et son penchant pour offrir les meilleures performances possibles a conduit à certains des téléphones les plus rapides que l’argent puisse acheter. OnePlus a également réussi à transformer son interface utilisateur OxygenOS en l’un des meilleurs skins sur Android.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Avec le lancement du OnePlus 8 le 14 avril, j’ai pensé qu’il serait intéressant de voir comment les téléphones OnePlus ont évolué au fil des ans. Alors que OnePlus est passé à des matériaux plus exotiques ces dernières années, il est facile de voir que les principes fondamentaux de la marque – offrant une valeur et des performances de premier ordre – n’ont pas trop changé au fil des ans. OnePlus a adapté ses designs avec le temps, les téléphones étant devenus plus grands et plus étroits, mais vous pouvez voir une évolution claire dans l’esthétique du design.

Alors, avec la marque sur le point d’introduire bientôt de nouveaux téléphones, jetons un coup d’œil à tous les appareils qu’elle a lancés au cours des six dernières années et à l’impact indélébile qu’ils ont eu sur l’industrie des smartphones.

OnePlus One: Celui qui a tout commencé

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Le OnePlus One a été lancé en avril 2014, OnePlus faisant équipe avec Cyanogen pour fournir un logiciel propre et épuré avec un ensemble puissant d’options de personnalisation. Le prix de détail de 299 $ du téléphone a immédiatement touché la corde sensible de la communauté.

La finition Sandstone sur le OnePlus One se sent bien après toutes ces années.

L’une des choses qui a permis au OnePlus One de se démarquer est le matériel. Le téléphone comportait un écran 5,5 pouces 16: 9 1080p, un chipset Snapdragon 801 2,5 GHz, 3 Go de RAM, 16/64 Go de stockage interne, un appareil photo 13MP à l’arrière, un tireur avant 5MP, une prise 3,5 mm, un port de chargement micro-USB, et une batterie de 3100mAh. Ces spécifications résistent très bien en 2020, vous ne pouvez donc qu’imaginer le type de réponse que OnePlus a obtenu pour l’appareil en 2014.

C’est un sentiment étrange de revenir au OnePlus One après tout ce temps. J’ai acheté un appareil dès que OnePlus a lancé ses ventes, j’ai mis la main sur un code d’invitation (vous vous en souvenez?), Et je l’ai utilisé pendant près d’un an. Cette finition en grès est toujours agréable à tenir et à utiliser, d’autant plus que la plupart des téléphones sont de nos jours des plaques de verre.

Il y a quelques caractéristiques de conception qui évoquent la nostalgie: l’écran 16: 9 avec de grandes lunettes, des touches de navigation matérielles sur la lunette inférieure et un module de caméra unique à l’arrière. Le OnePlus One a été conçu pour exceller dans les bases, et il l’a très bien fait. Parce que OnePlus était sur un budget, il a omis des fonctionnalités telles que l’authentification par empreinte digitale, mais l’esthétique large du design – avec des bords chanfreinés et des courbes subtiles où le dos rencontre le milieu du cadre – a continué avec les générations ultérieures d’appareils OnePlus.

Sur le plan logiciel, le OnePlus One a été lancé avec Android 4.4.2 KitKat, et a obtenu la mise à jour de Cyanogen OS 13 basé sur Android 6.0.1 Marshmallow. Le logiciel ne résiste évidemment pas en 2020, mais le téléphone semble toujours réactif.

Envie de revivre la nostalgie? Passez en revue notre revue OnePlus One:

OnePlus One avis

OnePlus 2: dites bonjour au curseur d’alerte

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Le OnePlus One était un acte difficile à suivre, mais OnePlus a présenté une liste de blanchisserie d’améliorations au OnePlus 2. Il a été lancé en juillet 2015 pour 329 $ et avait des options de personnalisation uniques sous la forme de couvertures arrière StyleSwap qui permettaient aux utilisateurs de basculer le dos. couvrir à un matériau de leur goût. OnePlus a fait ses débuts avec cinq couvertures arrière: Bamboo, Black Apricot, Kevlar, Rosewood et Sandstone Black.

Le OnePlus 2 a introduit le chargement USB-C, le curseur d’alerte et une bien meilleure qualité de construction.

Le téléphone était doté d’un châssis central en métal et avait une qualité de construction sensiblement meilleure, et il était livré avec un capteur d’empreintes digitales sur la lunette inférieure. Le OnePlus 2 a également été le premier téléphone OnePlus à disposer d’un port de charge USB-C, et c’était un gros problème à l’époque. Rappelez-vous que le produit phare de Samsung à l’époque – la série Galaxy S6 – avait un port de chargement Micro-USB. Bien que le OnePlus 2 n’ait peut-être pas été le premier téléphone au monde à charger USB-C (cet honneur revient au LeTV Le 1), mais il a été le premier à rendre la norme accessible à un public grand public.

Le OnePlus 2 a également introduit le curseur d’alerte, une clé matérielle dédiée qui vous permet de basculer rapidement entre les différents profils de notification. La fonctionnalité a été un succès instantané et a été un pilier sur tous les téléphones OnePlus qui ont suivi.

Côté matériel, le OnePlus 2 est livré avec un écran LCD IPS de 5,5 pouces 1080p, un chipset Snapdragon 810 (version 2.1 parce que c’était une chose), des options de configuration de 3 Go / 16 Go et 4 Go / 64 Go, un appareil photo 13 MP à l’arrière, Tireur frontal 5MP et batterie 3300mAh. Notamment, le téléphone n’avait pas de NFC.

En passant au OnePlus 2 après le OnePlus One, il est facile de distinguer les différences de qualité de construction. Pour tout ce que le OnePlus One offrait du côté matériel, il manquait d’ajustement et de finition, et le OnePlus 2 a corrigé ces problèmes.

OnePlus 2 avis

OnePlus X: en avance sur son temps

Source: Andrew Martonik / Android Central

Le OnePlus X était un pari ambitieux pour le fabricant chinois alors qu’il visait le marché grand public. Débuté en octobre 2015 pour seulement 249 $, il continue d’être le téléphone le plus abordable lancé par la société.

Le OnePlus X était le téléphone compact parfait, et nous attendons depuis longtemps une suite.

Il y avait évidemment beaucoup de compromis pour arriver à ce faible chiffre de vente au détail: le téléphone n’avait pas de capteur d’empreintes digitales, offrait seulement 16 Go de stockage, il n’y avait pas de NFC, il était alimenté par un ancien chipset Snapdragon 801 et avait un port micro-USB . Bien que le téléphone n’ait pas été un énorme succès, il a attiré un public appréciable pour son facteur de forme. Sa petite taille le rendait parfait pour une utilisation à une main, et à ce jour, le OnePlus X a beaucoup de fans. En raison du stockage limité, le OnePlus X était le seul téléphone du fabricant à proposer un emplacement pour carte SD.

Le dos en verre et le format compact ont permis au OnePlus X de se démarquer immédiatement des autres appareils. En 2015, les téléphones n’étaient pas massifs par rapport aux normes d’aujourd’hui, mais la tendance du grand écran s’est fermement implantée et les appareils devenaient de plus en plus encombrants. Le OnePlus X, quant à lui, offrait des performances de niveau phare dans un châssis compact.

Pour mettre les choses en contexte, le Galaxy S10e mesure 2,2 mm de plus et 1 mm d’épaisseur que le OnePlus X. Il est facile de voir pourquoi le OnePlus X a atteint le statut de culte avec la communauté Android – le facteur de forme est fantastique, et c’est dommage que nous ne l’ayons pas fait ‘t obtenir une suite avec du matériel plus costaud. Le OnePlus X a été lancé à une époque où OnePlus était encore à ses balbutiements, mais en 2020, il y a définitivement une place pour un téléphone compact avec des spécifications de niveau phare.

Test du OnePlus X

OnePlus 3: l’aube d’une nouvelle ère

Source: Phil Nickinson / Android Central

Les OnePlus 2 et X n’étaient pas exactement des best-sellers, alors OnePlus a dû se réinventer en 2016 pour se démarquer dans un domaine de plus en plus encombré. Le résultat a été le OnePlus 3, qui a introduit une nouvelle esthétique audacieuse, des composants internes améliorés, Dash Charge et de bien meilleures caméras. Mieux encore, il a été vendu sans invitation – vous pouvez acheter l’appareil directement auprès de OnePlus en payant 389 $. OnePlus était enfin prêt à jouer avec les grands garçons.

OnePlus est revenu à l’essentiel avec le OnePlus 3, et cela a largement payé pour l’entreprise.

Le OnePlus 3 a montré que OnePlus pouvait être à la hauteur de ce que les goûts de Samsung, LG et HTC ont à offrir. OnePlus est passé à un châssis tout en aluminium, mais il a conservé les bords chanfreinés et les courbes subtiles à l’arrière, et il n’y avait aucun problème de qualité de construction. Bien sûr, l’esthétique n’a peut-être pas été la plus originale car la plupart des téléphones à l’époque avaient des conceptions métalliques similaires, mais OnePlus a cloué l’exécution.

Le matériel a également connu une mise à niveau décente: OnePlus est passé à un panneau AMOLED pour la première fois, et l’écran Full HD de 5,5 pouces était l’un des meilleurs de sa catégorie. Le Snapdragon 820 de 14 nm s’est également avéré être un jeu de puces fantastique, offrant des performances considérablement améliorées tout en maximisant l’efficacité. Le OnePlus 3 était disponible en une seule variante avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, un appareil photo 16MP avec OIS, un tireur avant 8MP et une batterie 3000mAh avec la technologie 20W Dash Charge.

C’est également avec le OnePlus 3 qu’OxygenOS a fait son apparition. OnePlus a finalement corrigé tous les problèmes qui affectaient l’interface utilisateur dans les versions antérieures, et il a fourni une interface propre avec une multitude d’options de personnalisation passionnantes. Le téléphone a pris trois mises à jour de plate-forme, avec Android 6.0.1 Marshmallow et la mise à jour Android 9.0 Pie en 2019.

Ce qui est étonnant avec le OnePlus 3, c’est sa tenue. J’ai démarré mon appareil plus tôt cette année, et je l’ai utilisé pendant quelques heures (après que toutes les mises à jour ont été installées) juste pour avoir une idée du matériel. Et tu sais quoi? Le téléphone se sent bien à utiliser en 2020. Les lunettes sont énormes et il faut un certain temps pour s’habituer à utiliser un écran 16: 9, mais l’interface utilisateur est toujours sans décalage et fluide. Pas mal du tout pour un téléphone de quatre ans.

Test OnePlus 3: enfin tous adultes

OnePlus 3T: itération, itération, itération

Source: Andrew Martonik / Android Central

OnePlus a présenté sa cadence de sortie à deux phares avec le OnePlus 3T. Le téléphone a fait ses débuts six mois seulement après le lancement du OnePlus 3 et offrait un chipset légèrement plus rapide, une batterie plus grande et une caméra frontale de plus haute résolution pour 429 $ – 40 $ de plus que le coût du OnePlus 3.

OnePlus a maîtrisé le rafraîchissement de milieu de cycle, et tout a commencé avec le OnePlus 3T.

Le OnePlus 3T était alimenté par le chipset Snapdragon 821, était livré avec une caméra frontale 16MP et offrait une batterie plus grande de 3400mAh avec la même technologie de charge rapide de 20W Dash Charge que son prédécesseur. Il était également vendu dans une option de couleur Gunmetal plus sombre, principalement pour le différencier de son prédécesseur. Le 3T a également été le premier téléphone du fabricant à être proposé dans une option de stockage de 128 Go, au prix de 479 $.

Bien que le 3T ait un chipset légèrement plus rapide, il n’y avait aucune différence avec le OnePlus 3 normal dans l’utilisation quotidienne. Les deux téléphones appartenaient à la même branche logicielle et le 3T a également reçu la mise à jour vers Android 9.0 Pie l’année dernière.

En fait, la seule différence mesurable entre les deux appareils était la durée de vie de la batterie. Mais en lançant une variante mise à jour du OnePlus 3 après six mois, OnePlus a effectivement eu deux produits phares par an, et il continue de suivre ce cycle de sortie à ce jour. Comme le OnePlus 3, le 3T a très bien vieilli et c’est toujours un téléphone utilisable.

Test du OnePlus 3T: raviver une histoire d’amour

OnePlus 5: tout est question de raffinement

Source: Alex Dobie / Android Central

Alors que la série OnePlus 3 était entièrement consacrée à la réinvention, le OnePlus 5 était davantage une question de raffinement. OnePlus a mis à jour la conception avec un châssis en aluminium anodisé, et le positionnement des lignes d’antenne a invoqué des comparaisons avec l’iPhone 7. Le téléphone était également plus mince et plus léger que le 3T, mais de face, il était presque impossible à distinguer.

Le OnePlus 5 avait des mises à jour passionnantes de l’appareil photo et il était livré avec 8 Go de RAM.

Le plus grand changement avec le OnePlus 5 a été l’introduction des deux caméras, avec un objectif principal de 16 MP associé à un module de téléobjectif de 20 MP avec zoom optique 1,6x. Le téléphone a fait ses débuts en juin 2017 pour 479 $ pour la variante 6 Go / 64 Go, et il a également été le premier appareil OnePlus à offrir 8 Go de RAM, avec cette option particulière à 539 $ et comportant un module de stockage de 128 Go.

Le OnePlus 5 était propulsé par le chipset 10 nm Snapdragon 835, qui offrait de nombreux gains d’efficacité par rapport au Snapdragon 821. Bien que le téléphone comprenait un nouveau système à double caméra et des composants internes améliorés, les fondamentaux étaient inchangés par rapport à l’année précédente: il avait toujours un panneau AMOLED de 5,5 pouces avec un bouton d’empreinte digitale sous l’écran, une caméra frontale 16MP et une charge Dash 20W.

Côté logiciel, le OnePlus 5 a été lancé avec OxygenOS 4.5 basé sur Android 7.1.1 Nougat, et il a introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités comme le mode de lecture, une nouvelle police à l’échelle du système, une interface utilisateur d’appel repensée, le mode Ne pas déranger pour jeux, et plus encore. Le téléphone a pris deux mises à jour de plate-forme et est actuellement sur Android 9.0 Pie.

Pour le meilleur ou pour le pire, beaucoup de téléphones Android lancés en 2017 ressemblaient à la série iPhone 7. Bien que la conception n’ait pas été révolutionnaire, le OnePlus 5 a offert de nouveaux modules de caméra passionnants, et les mises à jour d’OxygenOS en ont fait l’un des téléphones les plus rapides de l’époque.

Le design est particulièrement intéressant pour moi, car en passant du OnePlus 3T au OnePlus 5, il est facile de voir toutes les façons dont OnePlus a amélioré la convivialité. Les bords arrondis facilitent le maintien du téléphone et les courbes prononcées où le dos rencontre le milieu du cadre permettent à l’appareil de se nicher dans votre paume.

En raison du matériel proposé, le OnePlus 5 est suffisamment en forme pour être un conducteur quotidien en 2020. Bien sûr, la caméra peut ne pas être au même niveau que les téléphones à 500 $ disponibles aujourd’hui, mais d’un point de vue matériel interne, le téléphone reste a beaucoup à offrir.

Test OnePlus 5: continuez à faire ce que vous faites le mieux

OnePlus 5T: les lunettes disparaissent

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Le OnePlus 5T n’avait qu’un seul point de différenciation par rapport au OnePlus 5, mais il était assez gros. OnePlus est finalement passé à un format 18: 9 avec l’appareil, se débarrassant du panneau 5,5 pouces 16: 9 et s’inscrivant à la place dans un écran AMOLED de 6,01 pouces 2160 x 1080.

OnePlus est finalement passé du format 16: 9 au OnePlus 5T.

OnePlus a déplacé le capteur d’empreintes digitales à l’arrière du téléphone pour accueillir l’écran plus grand, libérant ainsi des biens immobiliers à l’avant. En conséquence, la marque a été en mesure de proposer un écran de 2,5 pouces de plus que celui du OnePlus 5 tout en augmentant la hauteur de seulement 2 mm.

Le OnePlus 5T a été lancé en novembre 2017 – seulement cinq mois après le début du OnePlus 5 – et parce qu’il était tellement similaire à son prédécesseur, la disponibilité au détail du OnePlus 5 a été interrompue avant la mise en vente du 5T. Après tout, le OnePlus 5T offrait un panneau 18: 9 plus moderne et coûtait 499 $, soit 20 $ de plus que le OnePlus 5.

OnePlus s’est également éloigné du téléobjectif et a plutôt proposé un module dédié à faible luminosité comme objectif secondaire sur le OnePlus 5T.

Le OnePlus 5T a la particularité d’être le premier téléphone OnePlus à offrir une fonction de déverrouillage du visage. Et bien que le téléphone ait été lancé en novembre 2017, il était livré avec Android 7.1.2 Nougat prêt à l’emploi et non Oreo. Heureusement, une version stable d’Oreo a été déployée sur l’appareil au début de 2018, et le téléphone est passé à Android 9.0 Pie en 2019.

Le passage à un écran 18: 9 a rendu le OnePlus 5T beaucoup plus excitant que son prédécesseur, et le capteur d’empreintes digitales à l’arrière vous a permis de déverrouiller votre téléphone plus rapidement. J’ai des parents et des amis qui utilisent le 5T à ce jour, et ça va fort en 2020.

Revue OnePlus 5T: Venez pour la valeur, pas l’excitation

OnePlus 5T Star Wars Edition: Hors de cette galaxie

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Si je devais choisir un seul téléphone OnePlus comme mon préféré, ce serait le OnePlus 5T Star Wars Edition. OnePlus s’est associé à Disney avant le lancement de Star Wars: The Last Jedi et a déployé un téléphone qui était incroyable à tous points de vue.

Ceci est mon téléphone OnePlus préféré.

OnePlus a cloué le dossier de conception avec l’appareil: la finition Sandstone était un hommage au OnePlus One, mais l’option de couleur blanche a immédiatement fait ressortir le téléphone. Les accents rouges de la marque Star Wars à l’arrière et du curseur Alert ont contrasté avec le jeu de couleurs blanc, et les thèmes et les arrière-plans exclusifs ont rendu l’expérience globale beaucoup plus amusante. Le téléphone est également livré dans un emballage personnalisé avec un étui sur le thème de Kylo Ren.

Le mauvais côté? Le OnePlus 5T Star Wars Edition était limité à l’Inde, où il a fait ses débuts pour l’équivalent de 600 $, à peine 20 $ de plus que la version 8 Go du OnePlus 5T. OnePlus a fabriqué des unités limitées de l’appareil, et il s’est vendu assez rapidement.

OnePlus 5T Star Wars Limited Edition Review: La Force est forte avec celui-ci

OnePlus 6: Embrassez l’encoche

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Le OnePlus 6 a lancé ce que j’aimerais appeler la troisième génération de conception OnePlus. La première vague a été les années de formation où nous avons obtenu les OnePlus One, OnePlus 2 et X, et la deuxième génération comprenait les conceptions métalliques: les OnePlus 3, 3T, 5 et 5T. Avec la série OnePlus 6, la société est passée à une esthétique en métal et en verre qui continue à ce jour.

L’encoche était source de division, mais elle a permis à OnePlus de maximiser la surface d’écran.

Au moment où le OnePlus 6 a fait ses débuts en mai 2018, OnePlus était fermement établi comme l’un des principaux acteurs du segment phare abordable. Le téléphone a été lancé à 529 $, 30 $ de plus que le 5T et 50 $ de plus que le OnePlus 5 – pas mal si l’on considère tous les changements.

La caractéristique de conception notable du OnePlus 6 était évidemment l’encoche. La découpe était un moyen de libérer de l’espace sur l’écran sans rendre les téléphones encore plus grands, et cela a conduit à une encoche disgracieuse qui s’est avérée très distrayante. Cela dit, OnePlus était capable de s’adapter à un écran 19: 9 de 6,28 pouces dans un châssis qui était 0,4 mm plus court que le 5T.

Il y a eu d’autres changements axés sur la conception. OnePlus est passé à une matrice de caméras verticales à l’arrière, et la conception en verre nécessitait un châssis plus épais, avec un encombrement supplémentaire facilitant le maintien du téléphone. OnePlus a également déployé ses premiers écouteurs Bullets Wireless à côté du téléphone, et c’était un signe avant-coureur des choses à venir: le OnePlus 6 était le dernier téléphone du fabricant à proposer une prise jack 3,5 mm.

Hormis la conception, il y avait peu de mises à niveau matérielles sur le OnePlus 6: le chipset Snapdragon 845 était une bosse mineure sur le Snapdragon 835 sur le 5T, et la caméra 16MP avait maintenant OIS. OnePlus a également introduit une résistance aux éclaboussures avec le OnePlus 6, mais il n’était pas couvert par la garantie. Côté logiciel, le OnePlus 6 a fait ses débuts avec OxygenOS 5.1.2 basé sur Android 8.1 Oreo, et a reçu la mise à jour Android 10 plus tôt cette année.

OnePlus s’est imposé sur le plan du design, et le fabricant a commencé à déployer des options de couleurs plus vibrantes avec la série OnePlus 6. Bien sûr, nous avons eu quelques téléphones exceptionnels auparavant – comme le Lava Red 5T – mais OnePlus a pris les choses à un tout nouveau niveau en commençant par le Silk White OnePlus 6.

La série OnePlus 6 a solidifié la position de OnePlus dans le monde Android. La société a si bien réussi sur des marchés comme l’Inde qu’elle a pu dépasser Samsung dans la catégorie premium, un énorme exploit tout compte fait.

Examen OnePlus 6: l’affaire est réglée

OnePlus 6 Avengers Edition: trouver le bon équilibre

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

OnePlus a poursuivi son partenariat avec Disney en 2018 avec OnePlus 6 Avengers Edition, avec le lancement du téléphone en tant que lien pour Avengers: Infinity War. La variante en édition limitée du téléphone était exclusive à l’Inde et à la Chine, et elle s’est vendue au détail pour l’équivalent de 690 $.

Le OnePlus 6 Avengers Edition était le téléphone parfait pour les fans de l’univers cinématographique de Marvel.

Comme l’édition 5T Star Wars, OnePlus a accordé beaucoup d’attention aux détails de l’édition OnePlus 6 Avengers. Le téléphone était livré dans un emballage personnalisé orné d’un grand logo Avengers à l’avant, et la boîte contenait un étui inspiré du casque d’Iron Man. Chaque téléphone comportait également un objet de collection sous la forme d’un médaillon, avec six médaillons différents pour les six Avengers originaux. L’idée est que vous combinez tous les médaillons et cela forme le logo Avengers. Vu que le téléphone a été conçu comme un moyen de remercier la communauté d’utilisateurs de OnePlus, les objets de collection étaient une bonne idée.

Le téléphone lui-même avait la même finition en verre avec une texture brillante que le OnePlus 6 ordinaire, mais il y avait une couche à motifs de kevlar sous le verre. Il y avait aussi le logo Avengers en bas, des accents dorés autour du curseur d’alerte et de nombreux thèmes et arrière-plans exclusifs du côté logiciel.

Le matériel interne était identique au OnePlus 6 standard, mais le modèle Avengers offrait 256 Go de stockage hors de la boîte. Je voulais voir un kevlar pour le modèle car cela aurait mieux cadré avec le thème Avengers, mais il aurait été plus difficile à fabriquer. Le OnePlus 6 Avengers Edition était également très limité en disponibilité,

Voici l’édition OnePlus 6 Marvel Avengers

OnePlus 6T: au revoir jack 3,5 mm

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

À ce stade, OnePlus a eu son cycle de sortie double phare jusqu’à une science exacte. La société a suivi un cycle tick-tock qu’Intel a lancé avec ses chipsets: nous avons obtenu une mise à jour générationnelle en mai ou juin de chaque année (tick), suivie d’un autre modèle six mois plus tard avec diverses optimisations (tock).

OnePlus est passé à une découpe moins intrusive sur le 6T et a abandonné la prise 3,5 mm.

Le 6T a suivi une formule similaire, en conservant le même matériel que son prédécesseur tout en offrant une découpe plus fine, une batterie plus grande et un capteur d’empreintes digitales intégré pour la première fois sur un téléphone OnePlus. L’esthétique globale du design est restée inchangée, à l’exception de l’encoche à l’avant, qui était beaucoup plus agréable au goût. Cela dit, OnePlus a installé un écran plus grand de 6,41 pouces 19,5: 9 (2340 x 1080) dans le 6T, et a réduit la largeur de 0,6 mm, conduisant à un téléphone plus grand et plus étroit.

OnePlus s’est également débarrassé du capteur d’empreintes digitales à l’arrière, passant à une solution à l’écran. La première génération de capteurs à l’écran avait son lot de problèmes, et le module du 6T était lent et peu fiable. La société a également abandonné la prise 3,5 mm, justifiant le mouvement en mettant une batterie plus grande de 3700 mAh.

Le OnePlus 6T a fait ses débuts à 549 $, à peine 20 $ de plus que le OnePlus 6. Non seulement vous avez obtenu un design plus élégant avec une encoche moins intrusive, mais aussi plus de stockage interne. Avec le OnePlus 6T, la société est passée à 128 Go de stockage pour le modèle de base, le double de celui de son prédécesseur.

Mis à part l’augmentation du stockage, le matériel interne était inchangé par rapport au OnePlus 6 normal: le 6T comportait le Snapdragon 845, un appareil photo 16MP avec un module secondaire 20MP et une charge Dash 20W. OnePlus a également déployé des options de couleurs intéressantes pour différencier le téléphone, et la variante Thunder Purple que vous voyez ci-dessus continue d’être l’une de mes créations préférées.

Poursuivant le thème du design, il est facile de voir les similitudes entre le OnePlus 6T et les générations précédentes, y compris le 5 / 5T et même le 3 / 3T. Alors que OnePlus est passé à un fond en verre avec la série OnePlus 6, l’esthétique du design n’a pas trop changé, et le 6T a les mêmes bords arrondis et des courbes fluides. OnePlus appelle cela la ligne d’horizon, avec la conception unibody incurvée d’une manière qui ressemble à la courbure de la Terre.

OnePlus a fait son entrée sur le marché américain avec le 6T, l’appareil étant officiellement mis en vente par T-Mobile. Le transporteur a vendu l’option 8 Go / 128 Go, qui a coûté 579 $, mais c’était une grosse affaire que OnePlus ait pu faire entrer son appareil dans les magasins de détail de T-Mobile.

Test du OnePlus 6T: 90% du téléphone pour 60% du prix

OnePlus 6T McLaren Edition: redéfinir la vitesse

Source: Hayato Huseman / Android Central

Lorsqu’il était temps d’introduire une variante en édition limitée du 6T, OnePlus est allé avec la tenue de course britannique McLaren. Avec 182 victoires en Formule 1 s’étalant sur plus de cinquante ans, McLaren a une histoire riche dans les annales du sport automobile. Le OnePlus 6T McLaren Edition a fait ses débuts en décembre 2018 pour 699 $, et contrairement à la collaboration avec Disney, la variante McLaren était disponible en Amérique du Nord et dans d’autres parties du monde.

Le OnePlus 6T McLaren Edition est livré avec un livret AR cool et une charge rapide de 30W.

Parce que l’édition OnePlus 6T McLaren s’est vendue 150 $ de plus que la 6T ordinaire, OnePlus a fait tout son possible pour justifier le prix exorbitant. L’appareil est venu dans un emballage personnalisé une fois de plus, mais cette fois, il y avait un livret à couverture rigide détaillant l’héritage de course de McLaren. Alors que la plupart des entreprises en resteraient là, OnePlus a ajouté des effets AR passionnants qui permettent aux utilisateurs de pointer l’appareil photo de leur téléphone vers le livret et de déverrouiller différentes photos et même des vidéos.

Le téléphone avait également de nombreuses fonctionnalités uniques. L’édition 6T McLaren était ornée d’un dos en verre avec une finition brillante et un motif en fibre de carbone sous la couche de verre, et un accent orange autour des deux tiers inférieurs des côtés. Le téléphone comportait également de nombreux thèmes et animations personnalisés.

Les choses étaient également différentes sur le plan matériel: la 6T McLaren avait 10 Go de RAM et 256 Go de stockage, et a été le premier téléphone OnePlus à offrir une charge rapide de 30 W. La norme Warp Charge 30 de l’entreprise a fait ses débuts sur l’appareil, et il y avait même un câble tressé orange personnalisé fourni dans la boîte.

La boîte contenait également un boîtier en kevlar avec le logo McLaren et un véritable éclat de fibre de carbone de la voiture de Formule 1 de McLaren 2018, la MCL33. À la fin de la journée, la 6T McLaren était l’une des meilleures collaborations de OnePlus à ce jour.

OnePlus 6T McLaren Edition: le téléphone le plus rapide est encore plus rapide

OnePlus 7 Pro: la qualité à 90 Hz est là

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

2019 a été une année exceptionnelle pour OnePlus. La société a élargi son portefeuille pour la première fois, en introduisant de nouveaux designs audacieux destinés à la catégorie haut de gamme. Le résultat a été le OnePlus 7 Pro, un produit phare élégant conçu pour affronter Samsung, Huawei et Google. Le téléphone a fait ses débuts en mai 2019 pour 669 $, soit 120 $ de plus que le 6T.

OnePlus visait grand avec le OnePlus 7 Pro, et il a livré dans de nombreux domaines.

Bien sûr, le téléphone avait plus qu’assez de nouvelles fonctionnalités pour justifier la hausse des prix. Le panneau AMOLED fluide 90 Hz de 6,67 pouces avec une résolution QHD +, le meilleur écran OnePlus mis sur un téléphone à ce jour dominait la liste. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz a rendu les interactions beaucoup plus fluides, et il y avait un niveau d’immédiateté qui n’était tout simplement pas possible sur les écrans à 60 Hz.

Une autre caractéristique remarquable était le module de caméra avant rétractable, qui a permis à OnePlus de fournir une conception tout écran dépourvue de toute découpe. Le téléphone avait également deux côtés incurvés et des haut-parleurs stéréo, et le matériel robuste combiné à l’écran à 90 Hz a fait du OnePlus 7 Pro un appareil fantastique pour les jeux et le streaming de contenu.

Le OnePlus 7 Pro avait également un matériel de haut niveau sous la forme d’un chipset Snapdragon 855, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, un appareil photo principal 48MP avec zoom 8MP et un objectif grand angle 16MP, et une batterie 4000mAh avec une charge rapide 30W. Oh, et il avait également un moteur de vibration bien meilleur, et le dos en verre avait une finition givrée qui avait l’air particulièrement belle sur la variante Nebula Blue.

Le OnePlus 7 Pro était évidemment un pari ambitieux pour l’entreprise, mais il a montré que OnePlus pouvait tenir le coup dans la catégorie haut de gamme. La combinaison d’un panneau à 90 Hz, d’un matériel robuste et d’un logiciel propre a permis au téléphone de se démarquer dans la catégorie phare. OxygenOS 9.5 a introduit une liste complète de nouvelles fonctionnalités, notamment le mode Zen, un nouveau mode de jeu, un enregistreur d’écran natif, etc.

Bien sûr, le OnePlus 7 Pro s’est vendu à près de 200 $ de plus que le OnePlus 5, mais il offrait également des fonctionnalités qui justifiaient l’augmentation. Ce n’était peut-être pas un téléphone axé sur la valeur, mais il a quand même réussi à réduire de 330 $ les goûts du Galaxy S10 +. OnePlus a également lancé une variante 5G de l’appareil au Royaume-Uni, et à part un modem 5G dédié, il avait le même matériel interne que la version régulière.

Test du OnePlus 7 Pro, 3 mois plus tard: toujours mon téléphone Android préféré

OnePlus 7: Maintenir le statu quo

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Le OnePlus 7 peut être mieux résumé en tant que variante mise à jour du OnePlus 6T, et comme l’appeler le 6TT aurait été maladroit, il a plutôt eu le surnom de OnePlus 7. Le téléphone était limité à certains marchés à travers le monde, y compris l’Inde et le Royaume-Uni, et ne s’est jamais rendu aux États-Unis.

OnePlus a mis à jour le 6T avec un nouveau chipset et un appareil photo 48MP et l’a appelé OnePlus 7.

Le OnePlus 7 a conservé le même design que le 6T et la plupart du même matériel interne, mais il a repris quelques mises à jour. Il était alimenté par le chipset Snapdragon 855, avait le même appareil photo principal 48MP que le OnePlus 7 Pro, et il avait même un module de stockage UFS 3.0 et un son stéréo. Dans tous les autres domaines, il était identique au 6T: il avait le même écran de 6,41 pouces, le même capteur intégré, une charge filaire de 20 W et la même batterie de 3700 mAh.

Avec le OnePlus 7 Pro axé sur la catégorie haut de gamme, OnePlus avait besoin d’un modèle basé sur la valeur pour combler le vide du 6T sur des marchés comme l’Inde et le Royaume-Uni, et il a présenté le OnePlus 7. Il n’était peut-être pas le plus excitant téléphone, mais il offrait toujours une valeur décente pour moins de 500 $.

Les mises à jour proposées combinées au fait que le OnePlus 7 exécutait le même logiciel que le OnePlus 7 Pro ont rendu l’appareil beaucoup plus attrayant.

Test OnePlus 7: de petites améliorations conduisent à une mise à niveau digne

OnePlus 7T: le meilleur téléphone Android à moins de 600 $

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Avec le OnePlus 7 destiné à des marchés sélectionnés et le 7 Pro au détail pour un peu moins de 700 $, OnePlus avait besoin d’un produit phare abordable pour moins de 600 $. Le OnePlus 7T était la réponse: le téléphone a fait ses débuts en septembre 2019 pour 599 $, 50 $ de plus que le 6T.

Le OnePlus 7T offre les meilleures fonctionnalités du 7 Pro à un prix plus abordable.

Le OnePlus 7T avait le même taux de rafraîchissement de 90 Hz que le 7 Pro, mais l’écran AMOLED de 6,55 pouces n’était pas incurvé, et la résolution FHD + n’était pas un gros drain sur la batterie. Vous avez toujours le même excellent logiciel, et la conception à l’arrière avec le boîtier d’appareil photo de type DSLR a fait ressortir le téléphone. OnePlus n’a pas négligé les acheteurs du côté matériel: le 7T a été l’un des premiers téléphones à être alimenté par le chipset Snapdragon 855+, il offrait 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en standard, et un son stéréo.

Il avait également les mêmes capteurs 48MP et 16MP que le 7 Pro et était livré avec un nouvel objectif zoom 12MP. OnePlus a également mis à jour sa norme de charge Warp 30 W pour offrir des vitesses de charge mieux soutenues, et l’a appelé Warp Charge 30T.

Le OnePlus 7T a également eu la distinction d’être le premier téléphone avec Android 10 prêt à l’emploi, battant la série Pixel 4 de Google. OxygenOS 10 a également introduit de nouvelles fonctionnalités, notamment une navigation gestuelle mise à jour et des ajustements au mode sombre.

Test du OnePlus 7T: le meilleur téléphone Android à moins de 600 $

OnePlus 7T Pro: similaire dans tous sauf nom

Source: Alex Dobie / Android Central

Même lorsque les rafraîchissements T disparaissent, le 7T Pro était assez docile. Le téléphone avait les mêmes dimensions que le 7 Pro, et il y avait peu de nouveautés en matière de matériel. OnePlus n’a même pas lancé le téléphone aux États-Unis, décidant plutôt de se concentrer sur des marchés comme le Royaume-Uni, où le téléphone a été mis en vente pour 699 £ (860 $).

Le 7T Pro était presque identique au 7 Pro dans la plupart des domaines clés.

Le 7T Pro offrait 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en standard, et comportait le Snapdragon 855+. À part cela, et une petite bosse dans la batterie à 4085mAh, c’était exactement le même appareil que le 7 Pro. Il avait les mêmes caméras 48MP + 8MP + 16MP, le même module de caméra rétractable, le même écran AMOLED 90 Hz de 6,67 pouces et la même charge rapide de 30 W.

The device also had the same glass back with frosted finish, but the Haze Blue color option was a shade lighter than the Nebula Blue on the 7 Pro.

The one positive for the OnePlus 7T Pro was the software: the phone came with Android 10 out of the box, ensuring platform updates all the way through Android 12. OnePlus didn’t need to launch the 7T Pro, but with the company committed to its dual flagship release cadence, it had no choice.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition: Turbocharged

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

OnePlus turned things all the way up to 11 with the 7T Pro McLaren Edition. The phone made its debut in November 2019 for £799 ($980), and it was limited to a few global markets, including the UK and India.

The 7T Pro McLaren Edition had a lot to offer, but it didn’t come with as many goodies in the box.

Like the 6T McLaren Edition, OnePlus paid homage to the racing team’s livery by adding an orange highlight across the lower two-thirds of the screen and an orange accent for the Alert Slider. Interestingly, the phone also had a pattern underneath the glass back that was styled after the carbon fiber composite material used in McLaren’s road cars. As with every other limited edition OnePlus phone, the 7T Pro McLaren came with exclusive backgrounds and themes.

Best of all, the packaging included a case that had Alcantara fabric and a carbon fiber pattern around the sides. The internal hardware was unchanged from the standard 7T Pro, but the McLaren Edition offered 12GB of RAM and 256GB of storage as standard.

While the phone had a lot of cool new features, the packaging didn’t contain some of the goodies from previous generations. There was no carbon fiber shard from a McLaren Formula 1 car, no AR booklet, and other than the Alcantara case, there really wasn’t much in the way of bundled goodies.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition preview: Great legacy, lazy execution

Get ready for the OnePlus 8

The OnePlus 8 series is set for an official unveil on April 14, and we’ll likely see the OnePlus 8 Pro and the standard OnePlus 8. OnePlus already confirmed several key features coming to its 2020 flagships: the phones will come with 120Hz AMOLED displays, 5G connectivity, 30W wireless charging, and the Snapdragon 865 along with LPDDR5 RAM and UFS 3.0 storage modules.

The one point that was clear to me when going back through OnePlus’ catalog was just how reliable most of these phones are in day-to-day use. Everything from the OnePlus 5 onwards is still good enough to be a daily driver, and that’s incredible when you consider the pace of innovation in the industry.

Sure, OnePlus phones have had their share of issues, and the company hasn’t delivered a camera that can take on Samsung and Google. But when we’re talking about maximizing value, it’s clear that no one does it better than OnePlus.

OnePlus 8: Everything you need to know

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.