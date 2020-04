Réunions par webcam: à votre meilleur

Logitech

Les réunions par webcam sont parfaites pour travailler à distance. Et tandis que les appels vidéo sont populaires depuis un certain temps, leur popularité a explosé depuis l’épidémie de Covid-19. Nous travaillons peut-être à domicile, mais une apparence professionnelle est toujours cruciale. Vous ne pouvez pas avoir de réunions webcam avec votre pyjama! C’est pourquoi nous avons rassemblé quelques conseils pour les réunions à distance afin de vous offrir le meilleur des réunions par webcam.

S’habiller pour impressioner

Votre garde-robe en dit long sur votre personnalité et votre éthique de travail, alors gardez toujours à l’esprit ce que vous souhaitez projeter lors d’une réunion webcam professionnelle. Que vous parliez à des collègues ou à des clients, vous ne voulez pas que quelqu’un vous considère comme une salope.

Vous n’avez pas nécessairement besoin de porter un costume et une cravate, alors que cela pourrait être une bonne idée pour les cadres. Chaque travail a ses codes vestimentaires et ses normes, même s’il n’est pas écrit. Les artistes ont plus de liberté pour jouer avec les vêtements, par exemple, car ils peuvent vouloir dépeindre un style plus créatif. Les gens du domaine médical veulent avoir l’air plus propre et utiliser des couleurs plus claires comme le blanc.

Réfléchissez à ce que vous faites et à la façon dont vous pouvez mieux paraître compte tenu de la nature de votre travail. Trouvez quelque chose qui révèle votre passion et votre dévouement au métier.

Je porterais aussi un pantalon! Beaucoup soutiennent que ces webcams sont facultatives, que les webcams qui tombent et la nécessité de se lever pendant une réunion par webcam ne sont pas rares. Restez prudent et évitez les moments embarrassants.

Gardez vos cheveux en échec

Vous ne portez peut-être pas trop d’attention à vos cheveux, surtout si vous participez à une réunion par webcam depuis votre domicile. Assurez-vous que votre tête n’a pas l’air d’avoir été décollée d’un oreiller. Gardez vos cheveux propres et réunis. Votre visage est ce que les gens regarderont principalement pendant un appel vidéo, donc avoir une mauvaise journée de cheveux n’est pas une option dans les réunions par webcam.

Regardez propre

Vous ne voulez pas vous présenter à une réunion par webcam avec de la nourriture dans vos lèvres ou des taches sur votre visage. Assurez-vous également que votre environnement est propre. Une apparence non hygiénique lors de réunions par webcam est définitivement une interdiction, et cela peut affecter votre apparence plus que le style médiocre. Il est préférable de nettoyer la zone et de prendre une douche avant la réunion par webcam.

Faites attention à vos antécédents

Les interrupteurs d’éclairage, les portes et autres accessoires pour la maison peuvent distraire pendant les réunions par webcam. Ces éléments peuvent être beaux, mais n’oubliez pas que l’esthétique est relative. Ce que vous voyez comme de beaux autres peut ne pas le faire, il est donc préférable de trouver un arrière-plan propre pour les autres. Un mur blanc fonctionne parfaitement, mais si vous n’en trouvez pas, assurez-vous que l’arrière-plan est le plus clair et le moins distrayant possible.

Les autres éléments à surveiller sont les éléments religieux ou politiques. Bien que le respect des croyances et de la diversité soit quelque chose que nous devrions tous nous efforcer de faire, ces sujets ne sont pas quelque chose que vous souhaitez apporter au lieu de travail. Autrement dit, sauf si vous travaillez avec quelque chose en rapport avec ce que vous montrez. Nous sommes sûrs qu’un prêtre lors d’une réunion par webcam n’aura pas l’air mal avec une icône religieuse quelque part dans le cadre.

Quoi qu’il en soit, vous voulez que les gens se concentrent sur ce que vous avez à dire et à montrer, donc il est bon de garder votre environnement aussi minimal que possible pour éviter les distractions.

Essayez d’éviter les distractions

Nous avons tous vu des vidéos en ligne amusantes de réunions par webcam soudainement interrompues par des enfants, d’autres adultes ou des animaux domestiques. Certaines de ces intrusions peuvent être difficiles à prévoir ou à contrôler, et vous ne pouvez pas dire à votre voisin quand tondre sa pelouse, mais vous devriez au moins essayer de garder les interruptions sous contrôle.

Dites aux autres membres du ménage de vous laisser seul pendant un certain temps. Assurez-vous de divertir vos animaux de compagnie avec de la nourriture, des jouets ou tout ce qui les distrait. Si tout échoue, essayez au moins de verrouiller les portes et de fermer les fenêtres de votre bureau pour isoler la zone du reste du monde.

Trouvez le bon endroit ou la bonne chambre

N’allez pas où que se trouve votre ordinateur portable pour démarrer une réunion par webcam. Il est important de trouver le bon emplacement, surtout si vous êtes à la maison. Plus d’éclairage est toujours meilleur pour la qualité vidéo, donc une pièce bien éclairée vous fera mieux paraître et réduira le bruit. Il est également important de trouver un endroit où le bruit est le moins susceptible d’interrompre votre appel vidéo. Il y a le facteur esthétique, que nous avons déjà abordé dans la section “Soyez prudent avec votre arrière-plan”. La maison ou le bureau de chacun est différent, vous devez donc peser vos avantages et vos inconvénients pour trouver le bon endroit pour une réunion par webcam.

Qualité vidéo et audio

Il n’est pas bon d’avoir fière allure seulement pour apparaître comme un désordre pixélisé à vos téléspectateurs.

Il n’est pas bon d’être beau uniquement pour apparaître comme un désordre pixélisé à vos téléspectateurs. Les caméras frontales intégrées dans les ordinateurs et les appareils mobiles manquent généralement de qualité vidéo et audio. Le matériel est important pour vraiment regarder de votre mieux, c’est pourquoi nous vous recommandons d’avoir une webcam digne et un bon microphone si votre ordinateur n’est pas à la hauteur. Cliquez sur les boutons ci-dessous pour voir nos recommandations.

Vous êtes maintenant prêt à aborder ces réunions webcam avec style! Nous savons que travailler à distance peut être une tâche difficile, nous avons donc créé des articles pour vous aider à améliorer l’expérience. Découvrez-les en accédant aux articles liés ci-dessous.