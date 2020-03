Reviendra bientôt)

Lorsque la mise à jour de mars a été lancée avec la deuxième fonctionnalité Pixel Drop, Google a initialement sorti deux images distinctes pour la série de téléphones Pixel 4: une version spécifique à AT & T et une autre pour tout le monde. Apparemment, la version AT&T n’a pas réussi, car Google a retiré la mise à jour.

Pour l’anecdote, nous avons vu quelques rapports dans la journée suivant la sortie initiale que Google Pay ne fonctionnait pas pour les Pixel 4 et 4 XL exécutant la version AT&T de la mise à jour, mais ce n’est pas trop inhabituel. Parfois, il faut un jour ou deux à Google pour mettre à jour les détails de la certification afin que Google Pay fonctionne, et cela se produit très souvent pour les aperçus des développeurs / versions bêta.

Nous avons contacté Google pour déterminer la cause exacte de la suppression de la mise à jour, mais la société n’a pas répondu à nos demandes. (Mise à jour: après la publication, un porte-parole de Google a communiqué des informations concernant la mise à jour extraite, incluses ci-dessous.)

Quelle que soit l’explication, et que le problème de Google Pay / certification soit à blâmer ou non, la mise à jour a été retirée et n’est plus disponible pour les téléchargements manuels sur les sites OTA de Google ou Factory Image. Notez que les pixels 3, 3a et 2 manquent toujours d’images pour certains opérateurs.

La mise à jour sera de nouveau déployée dans les prochains jours

Un porte-parole de Google nous a expliqué que le déploiement de l’image AT&T était en fait une erreur et que la société n’était pas encore prête à la diffuser en direct. Quelle que soit la cause technique la plus précise du retard, on nous annonce qu’une nouvelle version sera disponible dans les prochains jours.