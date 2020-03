Revue Adonit V-Grip: support de houle et bâton à selfie

Vous n’avez pas à choisir entre prendre la photo et entrer dans la photo. Vous n’avez pas non plus à étirer votre bras pendant que tout le monde se serre maladroitement autour de vous. Ce V-Grip simple d’Adonit agit à la fois comme un support et un bâton à selfie, afin que vous puissiez plus facilement être dans vos propres photos.

Adonit intègre de nombreuses fonctionnalités dans son petit V-Grip. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il se glisse facilement dans une poche ou un sac à seulement 4,48 x 1,26 x 2 pouces (113,9 x 32 x 50,8 mm). Il pèse 3,32 onces (94 grammes). Il est également fonctionnel pour les utilisateurs droitiers et gauchers.

Le mécanisme de préhension du téléphone est serré mais se développe pour s’adapter à tout smartphone mesurant entre 2,64 et 3,27 pouces (67 à 83 millimètres) de large en toute sécurité. Vous pouvez utiliser le V-Grip comme une simple poignée de téléphone, juste pour mieux tenir votre téléphone.

La poignée sort de l’arrière. Tirez-le pour l’utiliser comme support, horizontalement pour regarder des vidéos ou verticalement pour FaceTime et les appels vidéo. Tirez sur la poignée, que vous pouvez télescoper jusqu’à près de 19,69 pouces (500 millimètres). Ce bâton à selfie est entièrement réglable; vous pouvez pointer votre téléphone sous différents angles en fonction de la photo que vous souhaitez.

Au sommet du V-Grip, vous trouverez un support universel pour chaussures froides, qui vous permet de fixer des microphones et des lumières LED pour améliorer la qualité de vos photos et vidéos. Vous trouverez également une télécommande d’obturateur Bluetooth sans fil amovible à piles. Cela fonctionne jusqu’à 10 mètres, vous pouvez donc utiliser l’appareil photo à distance. Je me suis retrouvé à utiliser ma Apple Watch comme télécommande d’appareil photo, mais la suppression de l’obturateur Bluetooth est une bonne option.

L’Adonit V-Grip est un élément essentiel de la boîte à outils de rêve de tout iPhoneographer.

En bas, vous trouverez un trou de vis standard de 1/4 pouce, qui se fixe à tout trépied, monopode, curseur vidéo ou stabilisateur standard. Vous trouverez également un petit trou pour la dragonne en bas, afin que vous puissiez attacher le V-Grip à votre propre dragonne ou simplement ajouter un charme pour la décoration.

Notez que bien que l’Adonit V-Grip soit compatible avec à peu près n’importe quel microphone à montage à froid standard, éclairage de caméra LED, trépied, monopode, curseur vidéo, support de stabilisation et dragonne, aucun de ceux-ci n’est inclus avec le V-Grip. Vous devrez fournir le vôtre.

Dites “cheese

Adonit V-Grip: ce que j’aime

En tant que photographe de famille, je suis souvent laissé de côté. Mes bras ne sont pas assez longs pour prendre un selfie de groupe décent sans que nous ayons tous l’air étouffés. Le Adonit V-Grip est mon nouveau compagnon de voyage. Je l’utilise dans l’avion comme support pour regarder des films et des émissions de télévision sur mon iPhone. Une fois arrivé à destination, j’utilise le selfie stick pour prendre de meilleurs selfies de groupe.

Bien que je n’utilise probablement pas personnellement l’obturateur à distance Bluetooth (parce que j’ai une Apple Watch) ou la vis de trépied universelle et la monture froide (parce que je ne suis pas si sophistiquée), ils sont agréables à avoir, en particulier pour les créateurs de contenu. J’utiliserai probablement le trou de la boucle de poignet si je peux trouver une boucle de poignet supplémentaire qui traîne.

Aucune vraie plainte

Adonit V-Grip: Ce que je n’aime pas

Je suppose que l’Adonit V-Grip est un peu cher pour ce qu’il est, ce n’est rien de fou. J’ai vu un critique se plaindre qu’il ne vient pas avec tous les accessoires présentés sur le site Web, mais Adonit n’a jamais prétendu que c’était le cas. Juste pour clarifier encore une fois: pas de trépieds, microphones, lumières, stabilisateurs, diapositives ou plates-formes de toute nature sont inclus. Même la dragonne n’est pas incluse, vous obtenez juste le V-Grip lui-même (et l’obturateur à distance Bluetooth amovible.)

Avoir une emprise

Adonit V-Grip: Résultat

4.5

sur 5

L’Adonit V-Grip est un élément essentiel de la boîte à outils de rêve de tout iPhoneographer. Il tient votre iPhone avec ténacité et vous donne une meilleure adhérence sur votre téléphone. Il agit également comme un support, qui peut être orienté verticalement ou horizontalement pour que vous puissiez FaceTime ou regarder des vidéos. De plus, c’est un bâton à selfie télescopique qui s’étend sur près de 20 pouces. Un obturateur à distance Bluetooth amovible est inclus.

Ce qui rend le V-Grip plus que votre “stand plus selfie stick” ordinaire est tous les accessoires (achetés séparément) avec lesquels il est compatible. Vous pouvez le fixer à n’importe quel type d’appareil photo. La vis standard de 1/4 de pouce en bas se fixe aux trépieds, monopodes, curseurs vidéo, stabilisateurs, etc. Le support universel pour chaussures froides sur le dessus vous permet de fixer des lumières et des microphones de caméra standard. Un petit trou réfléchi sur le fond vous permet même de fixer une boucle de poignet.