Revue de BaseLynx – MacRumors

Le fabricant d’accessoires pour iPhone et Mac Scosche en 2019 est sorti avec une nouvelle solution de charge tout-en-un, la BaseLynx, qui est un système de charge modulaire qui peut être personnalisé pour les appareils que vous avez.

Scosche vend sa BaseLynx dans les magasins Apple, offrant deux kits modulaires ainsi que des modules complémentaires qui permettent de la configurer pour charger l’Apple Watch, l’iPhone, les iPad, etc. Les pièces individuelles sont au prix de 40 $, tandis que les kits de charge complets vont de 149 $ à 199 $.

La configuration étant modulaire, vous pouvez acheter des chargeurs uniquement pour les appareils que vous possédez. Si vous avez une ‌Apple Watch‌ et un ‌iPhone‌, par exemple, vous ne pouvez obtenir que ces chargeurs, mais si vous avez un iPad, vous pouvez ajouter un embout USB-C ou une station de charge verticale.

Il est personnalisable pour votre configuration, et les pièces individuelles sont généralement à un prix raisonnable, bien que certaines soient un peu plus chères que celles que vous pourriez payer pour un chargeur autonome d’une autre entreprise. Fondamentalement, les pièces se situent à l’extrémité supérieure des prix moyens des composants de charge individuels.

Scosche propose la version Apple du BaseLynx dans une couleur blanche et grise exclusive, tandis que la version vendue sur le site Scosche est disponible en noir. Scosche m’a envoyé le kit de charge standard, qui comprend un chargeur Apple Watch certifié MFi, un chargeur de charge sans fil Qi de 7,5 W et une station de charge verticale qui peut charger trois appareils à la fois.

Chaque pièce du BaseLynx est fabriquée à partir d’une matière plastique blanche avec des accents gris, et les pièces s’emboîtent et peuvent être disposées dans différentes configurations. En ce qui concerne la taille, les composants de charge sont un peu gros et cette configuration va prendre beaucoup d’espace sur le bureau. J’aurais aimé voir moins de plastique superflu autour de la bordure et sur les pièces en général, car amincir certains composants aurait permis d’économiser beaucoup de surface.

Le chargeur ‌Apple Watch‌, par exemple, est à peu près aussi grand que le chargeur ,iPhone‌, et plus gros qu’il ne devrait l’être. Même le chargeur sans fil ‌iPhone‌ seul est un peu plus gros que certains des autres chargeurs sans fil ‌iPhone‌ que je possède. Sur le plan positif, l’unité entière est alimentée par un seul cordon d’alimentation, ce qui permet d’économiser de l’espace sur la prise. Il n’est pas livré avec des câbles, vous devrez donc fournir le vôtre. Pour éviter beaucoup de câbles en excès, vous voudrez probablement utiliser des câbles plus petits de 1 mètre et 0,5 mètre.

Le chargeur de charge sans fil basé sur Qi offre une puissance de 7,5 W, de sorte qu’il peut charger un ‌iPhone‌ à la vitesse de charge sans fil maximale. La charge sans fil est idéale pour la charge de nuit ou de jour lorsque vous n’avez pas besoin de votre téléphone car il est lent. Attendez-vous à obtenir environ 25 à 40% de batterie en une heure en fonction des conditions de température et de l’iPhone que vous possédez (les batteries plus grandes comme celles de la gamme iPhone 11 vont prendre plus de temps). J’ai aimé le tissu gris du chargeur et mon ‌iPhone‌ (et AirPods) est resté bien en place lors de la charge.

Pour la station de charge verticale, il y a trois sections en caoutchouc gris pour tenir vos appareils, ainsi que deux ports USB-A 12 W et un port USB-C 18 W. De plus en plus d’appareils utilisent l’USB-C ces jours-ci, j’aurais donc préféré voir deux ports USB-C plutôt que deux ports USB-A. Ce n’est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais même pour le ‌iPhone‌, je préfère l’USB-C à Lightning plutôt que le chargement USB-A plus lent. Les fentes sont assez grandes pour accueillir un appareil aussi grand que l’iPad Pro ou même un MacBook Pro, mais comme cela se charge à un maximum de 18 W, il est préférable de l’utiliser avec les iPhones, iPads et appareils de taille similaire comme le Nintendo Switch.

Lors des tests, tous les ports et les surfaces de charge ont fonctionné comme prévu, et je n’ai rencontré aucun problème inattendu avec la configuration. Je n’avais que quelques composants, mais il y a une option pour en ajouter plus. C’est un peu déroutant, cependant, car Scosche ne dit pas très clairement combien de modules peuvent s’emboîter.

Chaque composant se voit attribuer une valeur en points et un seul cordon d’alimentation peut prendre en charge 15 points. Pour référence, un chargeur «Apple Watch» est un point, le chargeur de charge sans fil est deux points, un EndCap est trois points et la station de charge verticale est cinq points. La configuration que j’ai ici pour tester est un total de huit points, ce qui signifie que je pourrais ajouter un EndCap et un autre chargeur sans fil à l’avenir.

Bottom Line

La configuration modulaire de la BaseLynx est utile, et la gamme d’options de charge disponibles facilite la construction d’une station de charge qui fonctionne pour les appareils que vous possédez. Il est également facile de mettre à niveau à mesure que vous obtenez de nouveaux appareils ou que de nouveaux composants modulaires sont ajoutés.

Je suis fan du câble d’alimentation unique parce que je déteste les cordons, mais j’aimerais que la conception soit un peu plus élégante et plus mince, en particulier pour des composants comme le chargeur ‌Apple Watch‌. Cette station de charge ne va pas tenir sur des bureaux et des comptoirs plus petits en raison de l’espace qu’elle occupe, ce n’est donc pas vraiment une solution peu encombrante.

Avec un kit à partir de 150 $, c’est aussi assez cher, mais le coût peut être amorti en achetant les composants de charge pièce par pièce au fil du temps pour ceux qui ne veulent pas payer le prix plein tout de suite. Les composants (moins l’EndCap) fonctionnent tous de manière autonome.

J’espère qu’à l’avenir Scosche ajoutera des composants alternatifs qui ont des ports USB-C supplémentaires, car c’est le seul domaine où il est un peu court.

Comment acheter

La configuration BaseLynx noire standard peut être achetée sur le site Web de Scosche ou sur Amazon avec des kits multi-appareils à partir de 90 $. La configuration BaseLynx blanche peut être achetée exclusivement auprès d’Apple.

