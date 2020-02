Revue de la durée de vie de la batterie du Motorola RAZR: rapide à charger, plus rapide à mourir

Source: Daniel Bader / Android Central

Motorola RAZR: La revue en cours

Le Motorola RAZR a beaucoup de choses qui pourraient attirer votre attention, y compris l’écran avant, l’écran principal pliant et le facteur de forme cool. Cependant, regardez sous les caractéristiques de la surface et la batterie 2510mAh est susceptible de causer des inquiétudes.

Un téléphone à deux écrans et un facteur de forme qui signifie que vous ouvrirez l’écran principal plusieurs fois par jour peuvent-ils survivre toute une journée avec une batterie plus petite que l’iPhone 8? J’utilise le Motorola RAZR depuis un peu plus de quatre jours, et voici nos premières impressions sur sa batterie.

Limitez vos attentes quant à la durée de vie de la batterie

Source: Daniel Bader / Android Central

Si vous vous attendez à une autonomie d’une journée, vous devez limiter ces attentes. Malgré les progrès des optimisations logicielles et de l’efficacité du processeur, rien ne remplace la physique, et une capacité plus petite signifie une durée de vie de la batterie plus courte. Cela ne veut pas dire que c’est pire que n’importe quel autre téléphone, cependant.

Le RAZR emprunte la pire caractéristique du Pixel 4.

Le Motorola RAZR ressemble beaucoup au Pixel 4 en termes d’autonomie et d’utilisation de la batterie. Le petit vaisseau amiral de Google a été fustigé à juste titre pour sa petite capacité de 2800 mAh, ce qui réduit la durée de vie de la batterie. Le Motorola RAZR est le même, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il y a beaucoup de similitudes entre les spécifications des deux appareils.

Préparez-vous à diffuser l’UFC 247 avec un abonnement ESPN +

La durée de vie réelle de la batterie peut être classée de deux manières: la durée de vie totale de la batterie, y compris la veille, et l’écran à l’heure reflétant la durée d’utilisation. Chacun d’eux affiche un côté très différent du Motorola RAZR.

La durée de vie totale de la batterie est très décevante

Source: Daniel Bader / Android Central

Il n’y a aucun moyen de contourner cela: la durée de vie totale de la batterie du Motorola RAZR est mal. Avec une utilisation légère à modérée, elle atteint en moyenne 13 heures au total, plus ou moins une heure. Avec une utilisation intensive, cela diminue d’une heure ou deux. Quoi qu’il en soit, c’est très mauvais, et principalement en raison de la capacité, qui est limitée par le facteur de conception.

Le choix d’opter pour un design flip, par rapport au pli allongé avec le Galaxy Fold, et la conception mince du téléphone lorsqu’il est ouvert signifie que le 2510 mAh était probablement la plus grande batterie que Motorola pouvait intégrer dans le RAZR.

Mise à jour de la durée de vie de la batterie #MotorolaRAZR. Il reste 51%. Je ne l’ai toujours pas beaucoup utilisé pour la caméra ou les jeux, ce qui sera le vrai test. pic.twitter.com/detNwtFQp3

– Nirave 尼拉夫 (@nirave) 3 février 2020

La durée de vie totale de la batterie est d’environ 30% de ce que vous pouvez attendre du Galaxy Fold, qui dispose d’une batterie de 4500 mAh. C’est également environ 50% de ce que vous pouvez attendre de la suite complète de produits phares Android, y compris le Galaxy Note 10+ et OnePlus 7T.

Nous nous attendons à ce que les smartphones durent une journée complète, mais avec le Motorola RAZR, vous devez limiter vos attentes.

Screen-on-time est dans la moyenne

Source: Daniel Bader / Android Central

Bien que l’autonomie totale de la batterie soit décevante, l’utilisation réelle est presque comparable à la plupart des téléphones Android. La plupart des téléphones offrent entre quatre et six heures de temps d’écran (SoT) sur une charge complète, et le Motorola RAZR le fait, bien que tout en se situant tout en bas de cette plage.

Vous pouvez vous attendre à environ quatre heures d’écran à temps sur une seule charge.

Au cours des quatre derniers jours, j’ai en moyenne atteint la barre des quatre heures pour le temps d’écran. Le maximum a été de quatre heures et 42 minutes, tandis que le plus bas a été de trois heures et 42 minutes. Heureusement, la tendance est à la hausse, car les fonctionnalités de la batterie adaptative ont commencé à apprendre comment j’utilise le téléphone, et je perds lentement quelques minutes d’utilisation.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est dans le logiciel, car une utilisation intensive comme les jeux ou l’utilisation de la caméra RAZR n’a pas beaucoup d’impact sur la durée de vie de la batterie, mais une utilisation qui repose sur une connexion de données le fait. Prenons, par exemple, un jeu comme World Series of Poker. Une heure de lecture avec l’écran en pleine luminosité à peine enregistrée sur les statistiques de la batterie, mais la connexion de données constante et l’utilisation de Google Play Games pendant cette heure ont épuisé 12% de la batterie.

Motorola indique qu’une mise à jour est prévue pour demain lorsque le RAZR sera en vente, il sera donc intéressant de voir si cela améliore la batterie de quelque manière que ce soit.

Vous rechargerez souvent le RAZR

Source: Daniel Bader / Android Central

Venant du Galaxy Fold et de l’iPhone 11 Pro, la durée de vie de la batterie du Motorola RAZR a finalement été très décevante. Par rapport à la plupart des téléphones Android, c’est tout simplement mauvais, mais si vous êtes un utilisateur de Pixel 4, vous serez habitué à certains des compromis que vous devez faire.

Voyagez toujours avec un chargeur. Vous en aurez presque certainement besoin pendant la journée.

Il s’agit principalement de toujours garder un chargeur sur vous. Heureusement, TurboPower facilite le chargement rapide du téléphone. Dans environ une heure, vous pouvez principalement le charger complètement (nous testons toujours le temps exact qu’il faut pour charger de vide à plein). Motorola dit que quelques minutes de charge peuvent vous offrir une autonomie de toute la journée, ce qui est surprenant étant donné que le téléphone est incapable de durer une journée complète.

Cependant, le logiciel joue un grand rôle dans la durée de vie de la batterie, et bien qu’il soit peu probable, il est possible que Motorola découvre un moyen d’améliorer la batterie grâce à des optimisations logicielles. Jusqu’à ce qu’ils fassent, cependant, la durée de vie de la batterie du Motorola RAZR est sacrifiée avec ce facteur de forme pliable unique.

Mauvaise autonomie de la batterie

Motorola RAZR

Une mauvaise durée de vie de la batterie atténuera votre enthousiasme

Le Motorola RAZR emprunte les pires parties du RAZR d’origine, y compris la mauvaise durée de vie de la batterie. Bien qu’il vous fournisse quatre heures d’écran à l’heure, ce n’est presque toujours que plus de 12 heures. Par conséquent, la durée de vie de la batterie toute la journée ne correspond probablement pas à vos attentes.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.