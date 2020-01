Revue de l’étui de charge HyperX ChargePlay Clutch pour Nintendo Switch: jouez plus longtemps avec cet accessoire génial

Source: Rebecca Spear / iMore

J’emporte ma Nintendo Switch avec moi un peu partout; quand je vais chez un médecin, quand je pars en voyage, ou quand je vais sortir avec mes amis. C’est un ordinateur de poche incroyable qui me fournit des heures de divertissement. Le seul problème est que, finalement, la batterie est épuisée, ce qui ne me laisse pas d’autre choix que d’éteindre l’interrupteur jusqu’à ce que je puisse le ramener à la maison sur son Dock.

Heureusement, il existe de nombreuses façons de prolonger la durée de vie de la batterie de votre Switch. Une telle façon est avec le nouveau boîtier de chargement de batterie ChargePlay Clutch d’HyperX. J’ai testé cet accessoire pendant 16 heures pour voir à quel point il fonctionnait avec le Switch. Bien qu’il ne soit pas parfait, il peut vous aider à ajouter plusieurs heures d’autonomie supplémentaire à votre console.

Jus supplémentaire

Embrayage HyperX ChargePlay

Conclusion: C’est un peu cher et cela rend votre Switch plus volumineux, mais il offre une autonomie supplémentaire et une bien meilleure adhérence que la console seule. C’est un excellent achat pour tout propriétaire de Switch.

Avantages

Comprend une béquille plus grande

Fournit une meilleure adhérence

Les poignées Joy-Con se détachent de la batterie principale

Livré avec un long câble USB-C

Donne 5 heures supplémentaires de batterie

Les inconvénients

Coûteux

Rend le commutateur maladroit

Super design et texture

HyperX ChargePlay Clutch Ce que j’aime

Que vous ayez le Nintendo Switch d’origine ou le Switch V2 avec jusqu’à 50% d’autonomie de batterie en plus, à un moment donné, vous vous retrouverez sans courant lorsque vous ne le souhaiterez pas. C’est dans ces moments que vous serez heureux d’avoir un boîtier de chargeur de batterie comme celui-ci.

Autonomie supplémentaire d’environ 5 heures

La chose que je voulais savoir le plus lorsque j’ai sorti cet accessoire de la boîte était le nombre d’heures supplémentaires de jeu qu’il me donnerait. Pour comprendre cela, j’ai joué mon Switch jusqu’à ce qu’il soit à court de puissance, puis je l’ai branché sur l’embrayage ChargePlay et j’ai continué à jouer. J’ai pu obtenir environ cinq heures de jeu supplémentaires en utilisant cet accessoire. Ce n’est peut-être pas autant que ce que vous pourriez obtenir avec une banque d’alimentation fiable, mais cela vous permet certainement d’aller plus loin dans vos aventures tout en étant plus facile à parcourir avec le Switch.

J’ai pu obtenir environ cinq heures de jeu supplémentaires avec cet accessoire.

Selon le jeu auquel vous jouez et vos paramètres de luminosité, le commutateur d’origine ne dure que 2,5 à 6 heures tandis que le nouveau commutateur peut durer entre 4,5 et 9 heures. Cela étant, ajouter cinq heures supplémentaires à votre temps de jeu représente une augmentation considérable en pourcentage pour l’une ou l’autre version de Switch. Quelque chose à noter ici est qu’il n’y a pas de batterie à l’intérieur des poignées détachables, donc elles ne chargeront pas votre Joy-Cons lorsqu’il est séparé du chargeur principal. Cependant, tout en étant attaché à la console, le Joy-Cons recevra l’alimentation de l’embrayage ChargePlay.

Grande conception Grande béquille et construction intelligente

Source: Rebecca Spear / iMore

J’ai mesuré le câble USB vers USB-C inclus à 5 pieds huit pouces, ce qui vous donnera beaucoup d’espace pour charger le boîtier de la batterie lorsqu’il manque de jus. J’aime particulièrement que le port USB-C se trouve à l’arrière de l’embrayage ChargePlay, de cette façon, il ne vous gêne pas si vous souhaitez tenir le chargeur enveloppé du chargeur de batterie pendant qu’il se charge.

De plus, j’aime la façon dont la béquille est conçue. Il offre plus de support que le support fragile du Switch et a un espace au milieu, vous pouvez donc facilement charger l’embrayage ChargePlay même s’il est en mode de table. Il y a deux pieds en caoutchouc au bas de l’accessoire pour l’empêcher de glisser pendant que la béquille est déployée. Ce qui satisfait vraiment la partie OCD de moi, c’est que lorsque la béquille est rangée, elle repose au ras du reste du support.

Pour insérer votre Switch dans le boîtier, vous soulevez le loquet sur le dessus de l’accessoire, qui s’ouvre et se ferme via une charnière. Faites ensuite glisser votre boîtier dans l’embrayage ChargePlay jusqu’à ce qu’il se branche sur le port USB-C et pincez le loquet pour le refermer. Cela fait en sorte que votre Switch est bien placé dans le boîtier. Vous n’avez pas à vous soucier de la surchauffe du commutateur car les évents du verrou permettent à la chaleur de s’échapper de la console. Dans l’ensemble, c’est un boîtier de batterie magnifiquement conçu.

Les poignées Texture amovible et grande

Source: Rebecca Spear / iMore

Ce que j’aime dans cet étui de chargement, c’est que les poignées Joy-Con incluses peuvent se détacher du socle principal et se connecter les unes aux autres. De cette façon, vous pouvez les utiliser comme un contrôleur lorsque votre Switch est dans le Dock ou en mode table. Il m’a fallu une minute pour comprendre comment les détacher.

Des aimants puissants permettent aux poignées de se connecter au chargeur principal et entre elles.

Il y a des aimants sur les côtés de ces poignées qui leur permettent de se connecter au chargeur principal et entre eux. Vous les séparez simplement lorsque vous voulez qu’ils se séparent. Et vous n’avez pas à vous soucier qu’ils tombent d’eux-mêmes; les aimants sont très puissants et ne se détachent que lorsque vous tirez assez fort. Maintenant, j’ai été surpris de découvrir qu’un aimant aussi puissant était utilisé sur cet accessoire étant donné que les aimants et les technologies importantes ne sont généralement pas un bon mélange. Cependant, je sais que HyperX est une entreprise réputée et qu’il a probablement utilisé des aimants et une conception qui n’endommageraient pas le matériel coûteux de mon commutateur.

Cependant, juste pour être sûr, j’ai contacté le service client HyperX et demandé au représentant s’il y avait des risques à utiliser cet accessoire avec mon Switch. On m’a dit: “Tous les facteurs et tous les angles ont pris [sic] en considération [with the] conception et nous ne publierions pas un article qui affectera tout produit que vous utilisez avec lui. “Donc, s’ils sont utilisés correctement, les aimants de cet accessoire ne devraient pas causer de problèmes avec votre console.

Source: Rebecca Spear / iMore

Si vous regardez à l’avant des poignées, vous verrez un rabat à charnière au centre de chaque côté. Ceux-ci restent à plat si vous jouez sur le Switch en mode portable, mais si vous souhaitez utiliser le Joy-Cons tout en étant détaché de la console, vous basculez ces charnières vers le haut et elles agissent comme des rails pour maintenir votre Joy-Cons en place. Il semble un peu fragile, mais est en fait étonnamment robuste.

J’adore le support texturé car il ajoute plus de friction aux poignées et se sent plus en sécurité à ma portée. Les personnes aux mains plus grandes apprécieront particulièrement ces poignées car elles sont assez grandes et ergonomiques, ce qui rend beaucoup plus confortable le maintien du Joy-Cons mince dans vos mains. Mais à cause de cela, les poignées peuvent être trop grandes pour que les petits enfants ou les personnes ayant de petites mains puissent les tenir confortablement. Heureusement, ils font partie de l’embrayage ChargePlay en option, vous pouvez donc jouer sans les poignées si vous n’aimez pas ce qu’ils ressentent.

C’est un peu gros

HyperX ChargePlay Clutch Ce que je n’aime pas

Source: Rebecca Spear / iMore

L’embrayage ChargePlay d’HyperX est un accessoire magnifiquement conçu qui peut aider à améliorer votre expérience de jeu. Mais, comme la plupart des choses, ce n’est pas parfait. Voici certaines des choses que je n’aime pas à ce sujet.

C’est maladroit Ajoute du poids et du volume

Il fait plus que doubler le poids du Switch.

À lui seul, le commutateur Nintendo pèse environ 10,8 onces et l’embrayage ChargePlay pèse environ 14,1 onces. Cela signifie que l’ajout du boîtier de batterie au Switch fait plus que doubler le poids du système de jeu. Cela étant, je pense que les magnifiques poignées texturées compensent cela en rendant le boîtier du commutateur et du chargeur plus facile à tenir. De plus, s’il y a une surface plane à proximité, vous pouvez utiliser la béquille incluse si vous avez besoin de vous reposer les mains.

Bien que j’adore l’arrière des poignées, je n’aime pas à quel point elles se rapprochent des boutons sur le devant. Ce n’est pas terrible, mais je n’aime pas particulièrement sentir le plastique de l’embrayage ChargePlay venir sur les Joy-Cons lorsque j’essaie d’étendre mon pouce sur le bouton gauche du D-pad du Joy-Con gauche ou le bouton A du Joy-Con droit .

Pas compatible avec Switch Lite Non conçu pour les plus petits Switch

Source: Rebecca Spear / iMore

Si vous voulez quelque chose comme ça pour le Switch Lite, vous n’avez pas de chance. HyperX n’a ​​pas de version Switch Lite de cet accessoire. Maintenant, j’ai placé mon propre Turquoise Switch Lite dans l’embrayage ChargePlay et il s’est bien chargé. Mais, je déconseille aux gens de faire ça.

D’une part, comme il est plus petit que le commutateur d’origine, il n’est pas maintenu en place en toute sécurité. Un mauvais mouvement et votre système de jeu coûteux pourrait tomber de l’accessoire et tomber au sol. De plus, cet ajustement met plus de stress sur l’USB-C de l’embrayage ChargePlay, ce qui signifie qu’il pourrait être endommagé ou pire, voire se casser et rester coincé dans votre Switch Lite. Cela ne vaut vraiment pas le risque. Si HyperX crée une version Switch Lite, nous en ferons un rapport.

Changer de mode n’est pas facile Joy-Cons demande plus de travail

Cette prochaine chose n’est pas un gros problème, mais c’est quelque chose dont il faut être conscient. Les Joy-Cons se glissent verticalement dans les poignées tandis que les poignées s’éloignent horizontalement de l’embrayage ChargePlay. De plus, les Joy-Cons se fixent aux poignées différemment selon que vous jouez en mode portable ou en mode table, ce qui rend le passage d’un mode à l’autre moins pratique qu’il ne pourrait l’être.

Les poignées et Joy-Cons ne peuvent pas être retirés ensemble du commutateur et du boîtier de la batterie.

Par exemple, lorsque vous passez du mode portable au mode de table, vous devrez suivre ces étapes: 1. Faites glisser le Joy-Cons hors du commutateur et des poignées. 2. Retirez les poignées de l’embrayage ChargePlay. 3. Relevez les rails articulés sur chaque poignée. 4. Remettez le Joy-Cons dans les poignées détachées. Il aurait été plus agréable de retirer les poignées et les Joy-Cons du Switch ensemble. Cependant, bien que cela soit moins pratique, cela ne prend vraiment pas beaucoup de temps pour tout échanger.

Conclusion de l’embrayage HyperX ChargePlay

Source: Rebecca Spear / iMore

Comme avec n’importe quelle batterie amovible, l’embrayage HyperX ChargePlay rend le commutateur sensiblement plus lourd à tenir et il est un peu cher. Cependant, les poignées détachables permettent beaucoup plus facilement à ceux d’entre nous qui ont de plus grandes mains de tenir les Joy-Cons plus confortablement et les cinq heures d’autonomie supplémentaire vous permettent vraiment d’aller plus loin dans vos jeux avant que la batterie ne manque de jus.

4.5

sur 5

La polyvalence de cet accessoire correspond au Switch comme aucun autre boîtier de chargeur que j’ai vu. C’est un excellent achat pour quiconque s’est déjà retrouvé à court de batterie au pire moment et se sent bien entre vos mains. Je le recommande définitivement comme accessoire indispensable pour tous ceux qui jouent avec leur Switch en déplacement.

Jus supplémentaire

Embrayage HyperX ChargePlay

Meilleure adhérence et plus d’autonomie

En plus de vous permettre de jouer plus longtemps à vos jeux, cet accessoire rend le Switch plus confortable à tenir. Les poignées peuvent se détacher pour être utilisées séparément et il y a une béquille robuste pour le mode de table.

Galerie

