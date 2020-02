Revue de l’étui portefeuille SENA: protégez magnifiquement vos objets de valeur

Le magnifique étui portefeuille SENA peut contenir votre iPhone ainsi que jusqu’à trois cartes et de l’argent en toute sécurité. L’étui portefeuille de style portefeuille sert également de support pour regarder des vidéos.

L’étui portefeuille SENA est un étui portefeuille qui peut contenir jusqu’à trois cartes plus de l’argent. L’un des emplacements pour cartes a une fenêtre en plastique transparente, ce qui le rend parfait pour transporter votre carte d’identité. Derrière les trois fentes pour cartes se trouve une longue fente, idéale pour transporter de l’argent ou d’autres objets minces. Le chargement sans fil peut fonctionner avec cet étui, peu importe combien vous le remplissez, car le volet de la carte est à l’avant. Même si le dos de l’étui est assez épais, j’ai toujours pu recharger mon iPhone sans fil. Cependant, la charge sans fil n’était pas toujours cohérente.

Mon iPhone se sent tout à fait sécurisé dans ce cas. Le boîtier intérieur en TPU est épais et la lunette surélevée protège l’écran des chutes face vers le bas. Les découpes du commutateur muet, du port Lightning, des caméras et des haut-parleurs sont dimensionnées à droite pour permettre toutes les fonctionnalités du téléphone. Il en va de même pour les couvercles de volume et de bouton Sleep / Wake. La partie en cuir de l’étui est solidement fixée à l’étui intérieur en TPU; il n’y a rien de fragile dans cette affaire.

Laissez votre portefeuille à la maison, SENA a tous vos objets de valeur couverts!

L’étui portefeuille SENA se plie également en un support de visualisation sécurisé pour regarder des vidéos en mode paysage, même avec des articles dans la partie portefeuille. Certains étuis portefeuille ont une bande, un bouton-pression ou un aimant pour maintenir le rabat en place lorsque vous n’utilisez pas votre téléphone – celui-ci n’en a pas. Bien que ce ne soit pas l’étui portefeuille le plus volumineux que je possède, il est plus volumineux.

J’ai choisi l’étui Black / Periwinkle, qui est noir à l’intérieur et une magnifique pervenche (violet bleuâtre) à l’extérieur. De nombreux étuis en cuir ne vont pas au-delà du noir et du marron, c’est donc une belle touche. Le boîtier est également disponible en noir et cognac (brun rougeâtre). Il n’y a pas de marque sur le devant du boîtier, mais SENA est en relief à l’intérieur sur la fente d’identification ainsi qu’au dos du boîtier. Vous pouvez obtenir l’étui portefeuille SENA pour tous les modèles d’iPhone depuis l’iPhone 6.

Pratique et attrayant

Étui portefeuille SENA pour iPhone: ce que j’aime

Je réalise que ce ne sera pas la tasse de thé de tout le monde, mais j’aime vraiment ça. Je pense que c’est la magnifique couleur de la pervenche qui me déhanche, mais c’est un étui portefeuille robuste qui a l’air et se sent bien. Le boîtier intérieur en TPU est si épais que le téléphone semble très protégé. Malgré l’encombrement, le téléphone est confortable à utiliser avec le rabat replié en mode SMS à deux pouces. J’aime pouvoir utiliser l’étui comme support pour regarder des vidéos, surtout lorsque je voyage sur une compagnie aérienne à petit budget où la table de plateau est trop petite pour mon iPad. Les emplacements pour cartes sont faciles à rentrer et à retirer, même lorsqu’ils sont pleins. J’aime la partie transparente de la première fente, qui est parfaite pour un permis de conduire ou une autre pièce d’identité. Ce ne sera pas mon cas de tous les jours, mais je vais certainement l’utiliser pour voyager ou chaque fois que je ne veux pas porter de portefeuille séparé.

Encombrant et cher

Étui portefeuille SENA pour iPhone: ce que je n’aime pas

Il n’y a aucun moyen de contourner le fait que cela soit à la fois volumineux et coûteux, ce qui sera une rupture pour certains. Si vous avez besoin d’une charge sans fil pour fonctionner de manière cohérente, ce n’est probablement pas votre cas non plus. Je n’aime pas qu’il n’y ait pas de bande ou d’aimant pour maintenir le rabat fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.

Boîtier solide

Étui portefeuille SENA pour iPhone: résultat

3,5

sur 5

L’étui portefeuille SENA est un étui portefeuille solide et robuste. La coque intérieure en TPU est épaisse et protectrice. La partie folio extérieure en cuir véritable est magnifique et souple mais durable. Trois emplacements pour cartes, dont l’un a une fenêtre transparente, et un emplacement pour argent liquide contiennent vos objets de valeur en plus de votre téléphone. Aimez-vous regarder des vidéos sur votre téléphone? Ce cas se double d’une béquille pour la visualisation vidéo en mode paysage. Malheureusement, rien ne maintient le rabat fermé lorsqu’il n’est pas utilisé, mais si vous le pliez derrière, vous pouvez confortablement utiliser le texte à deux pouces. La recharge sans fil fonctionne avec ce cas, mais seulement parfois. Alors que la partie portefeuille est à l’avant du téléphone, le cuir à l’arrière du téléphone est assez épais et interfère avec certains chargeurs.