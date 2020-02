Revue de Skullcandy Sesh: Pas assez de gaz dans le réservoir

Source: Joe Maring / Android Central

Fondée en 2003, Skullcandy est l’une de ces marques que j’ai toujours connues – même si je ne la suis pas activement. Le logo emblématique du crâne est devenu synonyme d’équipement audio à faible coût, en particulier des écouteurs et des écouteurs.

Semblable à ce que nous avons vu de tant d’autres sociétés, la dernière entreprise de Skullcandy a été dans le monde des vrais écouteurs sans fil. Apporter de la valeur à ce facteur de forme n’est pas un nouveau concept, avec d’innombrables joueurs surgissant dans cet espace au cours des dernières années.

Les véritables écouteurs sans fil Skullcandy Sesh semblent vraiment prometteurs à la surface, et bien qu’il y ait beaucoup de boutons, il y a un gros problème qui les rend difficiles à recommander par rapport à tout le reste.

Skullcandy Sesh Là où les écouteurs brillent

Avant de pleuvoir trop fort sur le défilé de Sesh, je veux rendre hommage là où c’est dû. Même si cette paire n’est pas ma meilleure recommandation pour les écouteurs à petit budget, il y a encore beaucoup de combinaisons solides à louer.

Pour commencer, Skullcandy a fait un excellent travail en concevant les écouteurs Sesh et l’étui de chargement. Les écouteurs sont bien ajustés dans mes oreilles, créent un niveau impressionnant d’isolation acoustique passive et sont livrés avec plusieurs tailles d’embouts pour que vous puissiez vous adapter parfaitement. J’apprécie également à quel point la Sesh se rince dans mes oreilles et ne ressort pas autant que les autres bourgeons.

Le boîtier est un peu grand à mon goût, mais il est également incroyablement bien conçu. Le couvercle est facile à ouvrir et possède un bouton-pression merveilleusement tactile lorsqu’il se ferme, et aucune secousse n’ouvre le dessus lorsque vous ne le souhaitez pas. En parlant d’aimants, ceux qui tiennent les écouteurs dans l’étui sont tout aussi solides et fiables.

Les écouteurs et le boîtier Sesh sont entièrement en plastique, mais rien dans l’emballage ne semble bon marché. Même le bouton sur le devant du boîtier qui montre son état de charge a une excellente tactilité. Je creuse aussi vraiment la couleur Moab Red dans laquelle mes Sesh sont, mais si vous n’êtes pas fan, les têtes sont également disponibles en bleu indigo et en noir basique.

Il y a une autre victoire de conception que vous ne pouvez pas voir, et c’est l’indice de résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau IP55. Cela permet de garder le Sesh en sécurité pendant les voyages à la plage, les séances d’entraînement intenses ou si vous vous retrouvez pris dans une tempête de pluie avec eux.

Semblable à la qualité de conception / construction, le Skullcandy Sesh se démarque également dans le département de la qualité sonore.

Le Sesh contient une tonne de basses dans un si petit boîtier.

Pour mes oreilles non audiophiles, j’ai trouvé la Sesh agréable à écouter. Il y a une nette préférence pour le bas de gamme, donnant à toute votre musique un son copieux / riche. Si vous êtes quelqu’un qui aime beaucoup la basse dans votre musique, le Sesh fait du bon travail en fournissant beaucoup de cela sans aller trop loin. Combiné avec l’isolation acoustique passive mentionnée ci-dessus, les Sesh ont beaucoup plus de puissance que la petite taille ne le suggère.

J’ai remarqué que le chant était parfois plus silencieux que je l’aurais souhaité en raison du profil sonore de ce Sesh, mais ce n’est pas un problème assez important pour rendre l’écoute du Sesh désagréable.

Enfin et surtout, la connexion sans fil Bluetooth 5.0 de Skullcandy Sesh n’a entraîné aucun problème lors de mes tests. Le Sesh jumelé à mon Pixel 4 XL très bien, je peux parcourir les 1200 pieds carrés de mon appartement sans couper l’audio, et il y a un retard audio minime lorsque je regarde des vidéos. Il faut un peu plus de temps que mon autre véritable équipement sans fil pour que les deux boutons Sesh se synchronisent l’un avec l’autre après les avoir retirés de l’étui, mais après six ou sept secondes, tout commence à fonctionner comme il se doit.

Skullcandy Sesh Où les choses s’effondrent

Autant j’aime le design audacieux et le son puissant du Sesh, il y a une chose qui me fait hésiter à vous recommander d’aller les acheter dès maintenant – la durée de vie de la batterie.

L’idée derrière les vrais écouteurs sans fil est qu’ils sont censés être parfaits pour les personnes qui sont toujours en mouvement. Vous écoutez votre musique sur les écouteurs pendant un certain temps, les remettez dans le boîtier de chargement, faites le plein de la batterie et répétez ce processus plusieurs fois jusqu’à ce que vous deviez brancher le boîtier.

Skullcandy évalue le Sesh pour trois maigres heures de lecture pour les bourgeons eux-mêmes, le boîtier de chargement ne fournissant que jusqu’à sept heures d’utilisation supplémentaire. C’est un grand total de 10 heures, et par rapport à pratiquement n’importe quelle autre paire de vrais bourgeons sans fil, c’est pathétique.

Le TOZO T6 coûte environ le même prix que le Sesh et favorise également l’audio lourd, mais ceux-ci vous donnent six heures de batterie sur les écouteurs et encore 24 heures avec le boîtier pour un total de 30 heures. Il y a aussi le Back Bay Duet 50, qui lance huit heures d’utilisation avec les têtes et 32 ​​heures dans le cas pour un total stupéfiant de 40 heures. C’est quatre fois la durée de vie de la batterie que vous obtenez avec le Sesh, sans oublier que le boîtier de charge du Duet 50 est beaucoup plus petit.

Il est déconcertant de voir à quel point l’autonomie de la Sesh est loin de ses concurrents.

Le boîtier de charge du Sesh est le plus grand de tous les vrais écouteurs sans fil que j’ai, mais il a en quelque sorte la pire autonomie de la batterie. Je ne sais pas comment cela est arrivé, mais c’est facilement la plus grande faiblesse du Sesh. Sans oublier, il se charge via Micro-USB et non USB-C. Nous sommes en 2020. Cela vieillit.

Il convient également de souligner que le Skullcandy Sesh ne prend en charge que le codec sans fil SBC et non les codecs haut de gamme comme aptX. Je n’attends généralement rien d’autre que SBC dans cette gamme de prix, et cela n’aura probablement pas trop d’importance pour la plupart des utilisateurs, mais voilà.

Skullcandy Sesh Devriez-vous les acheter?

Les Skullcandy Sesh ont été frustrants à revoir. D’une part, j’aime vraiment beaucoup ce que le Sesh apporte à la table. Ils sonnent bien, je creuse la conception, il n’y a pas eu de problèmes Bluetooth et la cote IP55 ajoute une tranquillité d’esprit bienvenue.

Skullcandy était sur la bonne voie avec toutes ces choses, mais à la fin de la journée, la durée de vie de la batterie est assez terne pour mettre un frein à la fête. Dix heures d’utilisation totale ne sont tout simplement pas suffisantes pour de vrais écouteurs sans fil, surtout lorsque vous comparez l’endurance du Sesh à des concurrents moins chers et à prix similaire.

3

sur 5

Je suppose que vous pouvez faire fonctionner le Sesh si vous ne les écoutez que pendant de courtes périodes à la fois et si vous êtes régulièrement près d’une source d’alimentation, mais si vous êtes quelqu’un qui voyage ou a de longues séances d’entraînement tout au long de la journée, ce n’est tout simplement pas il est logique d’acheter le Sesh alors que tant d’autres écouteurs offrent une durée de vie de la batterie nettement meilleure.

Il sera intéressant de voir ce que Skullcandy sortira ensuite, mais avec le Sesh laissant complètement tomber le ballon avec un tel élément clé, il est difficile de leur donner une recommandation inébranlable – en dépit de bien d’autres choses.

