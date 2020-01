Revue du bracelet Apple Watch en cuir mince Wearlizer: excellent prix et qualité

Offrez à votre Apple Watch un bracelet en cuir fuselé qui ne cassera pas la banque. La qualité est excellente et vous trouverez une vaste sélection de couleurs et de motifs.

Je suis toujours à la recherche de fabuleux bracelets Apple Watch qui font plus que simplement attacher la montre à mon poignet. Je considère que l’Apple Watch n’est pas seulement fonctionnelle, mais aussi à la mode. Wearlizer fabrique un certain nombre de bandes Apple Watch qui ajoutent du style à l’Apple Watch. J’ai vraiment apprécié ce bracelet en cuir mince et fuselé. Il est confortable à porter et il a l’air pointu. La plupart des bracelets en cuir, y compris ceux d’Apple, ont la même largeur tout autour du poignet. Pas ce groupe. Celui-ci s’effile loin des adaptateurs, il est donc assez étroit autour de la plupart du poignet. J’adore ce look, mais ce n’est pas pour tout le monde.

Les adaptateurs en acier inoxydable sont de haute qualité, ils glissent facilement sur et hors de l’Apple Watch lors du changement de bracelet. Pourtant, ils se verrouillent solidement en place lors de l’utilisation. La boucle est également de grande qualité. Toutes les coutures sont uniformes et la couleur du fil correspond parfaitement au cuir. Le bracelet est sur le côté le plus long, mais il y a beaucoup de trous, j’ai donc pu facilement l’adapter à mon petit poignet avec un trou supplémentaire à épargner. Comme vous pouvez le voir sur les photos, le groupe a une longue “queue” sur moi, mais heureusement il y a deux boucles pour le maintenir en place donc ce n’est pas un problème. Dans l’ensemble, l’ajustement et la finition de ce groupe sont tout simplement impressionnants pour n’importe quel prix, encore moins un groupe aussi peu coûteux.

Rehaussez votre style Apple Watch sans vous ruiner.

Le mien est dans la nuance Grey, qui est en fait une nuance de gris assez chaude et mi-tonée plus proche du taupe. Cette bande se décline en de nombreuses couleurs et motifs, dont des imprimés animaliers, floraux, bicolores, métalliques et rehaussés de strass. J’ai le matériel en acier inoxydable sur le mien, mais le matériel en or rose est également disponible sur certains d’entre eux.

Si je devais venir avec un défaut ici, je dirais que ce groupe n’est pas aussi doux que certains des groupes que j’ai vus à dix fois le prix. Je ne suis pas un expert en cuir, mais je ne pense pas que ce soit du cuir de première qualité (le plus haut de gamme). Pourtant, il passe mon propre test de qualité, c’est en effet du cuir véritable et il se sent assez solide et solide. J’adore le porter et je garderai cette bande dans ma rotation régulière.

Style classique

Bracelet montre Apple en cuir mince Wearlizer: ce que j’aime

Ce bracelet Wearlizer me rappelle un bracelet de montre en cuir classique. Ce n’est pas voyant (bien qu’il existe certainement dans des couleurs et des motifs plus voyants) mais c’est un bracelet en cuir solide et de bonne qualité. L’ajustement et la finition de ce groupe sont imbattables. Il est confortable et s’adapte à une large gamme de tailles de poignets. Le matériel est de premier ordre. Wearlizer utilise un fil qui correspond parfaitement au cuir pour la couture. J’adore le look effilé; Personnellement, je le préfère à un groupe large et trapu.

Pas pour tout le monde

Bracelet montre Apple en cuir mince Wearlizer: ce que je n’aime pas

Tout le monde n’est pas dans le look effilé. Si vous ne l’êtes pas, alors ce n’est pas le groupe pour vous. C’est très effilé.

La qualité du cuir utilisé est assez bonne pour moi. Mais si vous aimez le cuir design, celui-ci peut ne pas couper la moutarde. Il est certainement solide, flexible et confortable. Ce n’est pas le cuir beurré que j’ai vu et ressenti dans les produits en cuir haut de gamme.

Beaucoup pour l’argent

Bracelet montre Apple en cuir mince Wearlizer:

4.5

sur 5

Bien que le prix soit bas, le bracelet de montre Apple en cuir mince Wearlizer ne ressemble en aucun cas à un bracelet bon marché. L’ajustement et la finition sont excellents, de la quincaillerie au cuir en passant par le fil de couture. Il y a 11 trous pour que la bande puisse s’adapter confortablement à une large gamme de poignets. Le cuir s’effile loin de l’Apple Watch pour un look plus délicat. J’ai choisi la bande grise, mais vous pouvez choisir parmi une multitude de couleurs ainsi que des bandes florales, métalliques, à imprimé animal, bicolores et rehaussées de strass. La quincaillerie en or rose est toujours une option.