Revue du chargeur d’embrayage: une puissance ultra portable en un rien de temps

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Les banques d’alimentation portables sont devenues omniprésentes dans le monde d’aujourd’hui, car nous avons tous des smartphones et les utilisons pendant des heures chaque jour. Les batteries de nos iPhones continueront de couler tout au long de la journée, même lorsque nous ne les utilisons pas nécessairement, et parfois nous ne savons même pas quand nous aurons accès à une prise pour recharger. C’est pourquoi il est si important d’avoir des batteries portables à portée de main avec nous à tout moment, mais il y a un autre problème avec celles-ci: elles sont généralement encombrantes et difficiles à transporter si vous n’avez pas de sac pour les jeter.

Entrez dans le chargeur d’embrayage.

Le chargeur d’embrayage est l’une des banques d’alimentation les plus minces que j’ai rencontrées, et bien qu’il n’ait peut-être pas la plus grande capacité (bien sûr), il est certainement venu en main … dans un embrayage.

Puissance mince

Chargeur d’embrayage

Conclusion: Le chargeur d’embrayage ne peut contenir que 2 300 mAh de puissance, mais ce qu’il manque de capacité, il le compense par commodité. Il est super fin à seulement 0,15 pouces, il peut donc s’adapter à la plupart des portefeuilles sans problème. Il dispose également d’un câble de charge intégré dans le boîtier métallique.

Avantages

Super mince et portable

Câble Lightning intégré

Boîtier métallique élégant

Vitesses de charge rapides

Peut charger l’iPhone jusqu’à 70%

Les inconvénients

Seulement 2300mAh de capacité

Le boîtier métallique chauffe

Le câble intégré est fragile

Aucun indicateur de charge restante lorsqu’il n’est pas utilisé

Charge via micro USB

Une puissance qui vous accompagne partout

Chargeur d’embrayage: Caractéristiques

Source: Christine Romero-Chan / iMore

J’ai beaucoup de banques d’alimentation autour de la maison que j’utilise régulièrement, surtout lors de mes voyages spontanés à Disneyland. Mais le problème avec à peu près tous est simple: ils sont gros et encombrants, même les “petits” (regardez, je porte des jeans fille, et malheureusement, ils n’ont pas ces jolies poches spacieuses que les hommes obtiennent, grrr ). C’est pourquoi le chargeur d’embrayage m’a intrigué lorsque j’en ai entendu parler pour la première fois – quelque chose qui me fournit suffisamment de puissance en cas d’urgence, et il peut glisser dans mes petites poches ou mon portefeuille si je n’apporte pas mon sac à main? J’en suis!

Source: Christine Romero-Chan / iMore

La meilleure caractéristique du chargeur d’embrayage est le profil mince. Il ne fait que 0,15 pouce d’épaisseur, ce qui équivaut à quatre cartes de crédit (carte Apple et trois cartes ordinaires sans titane). En raison de cette taille, la pochette devrait pouvoir s’adapter à la plupart des portefeuilles sans ajouter trop de volume, bien qu’elle puisse ne pas convenir si votre portefeuille est déjà plein à craquer de cartes de crédit et d’adhésion (comme la mienne). Mais même si votre portefeuille n’a pas de place, vous pouvez facilement le glisser dans une pochette (hah), un sac à main, un sac à dos ou une poche de pantalon. Puisqu’il est si mince, vous remarquerez à peine qu’il est là et peut même oublier que vous l’avez.

Cependant, étant donné que l’embrayage est incroyablement mince, il ne peut contenir qu’une telle puissance. Il a une capacité de 2300mAh, ce qui est légèrement supérieur à ce que vous trouveriez dans un boîtier de batterie comme l’accès au pack de jus de mophie (2000mAh) ou le Smart Battery Case d’Apple (1430mAh à double cellule pour les versions iPhone 11). Selon Clutch, cela devrait suffire à charger votre iPhone jusqu’à 70%. Pour la plupart des gens, cela devrait suffire pour passer une journée, surtout si vous utilisez l’un des nouveaux appareils de la série iPhone 11.

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Pour ajouter au facteur de commodité, le chargeur d’embrayage a un câble Lightning intégré qui se replie dans un coin. Il est situé sur le côté le plus proche du port de chargement micro USB, et vous le retirez simplement. Cependant, le câble pour cela est également mince et ressemble à un matériau caoutchouteux, donc je ne suis pas sûr de sa durabilité. Jusqu’à présent, il semble bien après quelques semaines d’utilisation, mais il semble juste un peu plus fragile que les autres câbles.

Puisque l’embrayage est une batterie, il se recharge via micro USB dans le coin inférieur. En raison de la minceur de cette batterie, il n’y a tout juste pas assez d’espace pour un port de chargement micro USB. L’appareil est livré avec un câble micro USB, mais à ce stade, je viens d’utiliser l’une des dizaines que j’ai dans la maison sans problème. Lorsque vous le branchez pour charger, une petite lumière LED rouge sur le côté adjacent clignote.

Lorsque vous chargez votre iPhone avec l’embrayage, le même voyant LED rouge clignote pour indiquer la quantité de charge restante. Lorsqu’il est rouge uni, cela signifie qu’il est à 100%. Quatre flashs indiquent une charge de 75 à 99%, trois flashs pour 50 à 74%, deux flashs signifient 25 à 49% et un flash vous indique qu’il reste moins de 25%. Malheureusement, il n’y a pas de bouton sur l’embrayage pour afficher la charge restante – la seule façon est de brancher votre téléphone et de voir. Mais il peut tenir une charge complète pendant plusieurs semaines avant de se décharger, ce qui le rend idéal pour les urgences.

Et puisque le chargeur d’embrayage est doté d’un boîtier en métal, cela signifie qu’il reste frais lorsqu’il n’est pas utilisé, mais il chauffe quand vous chargez votre iPhone.

La puissance en un rien de temps

Chargeur d’embrayage: ce que j’aime

Source: Christine Romero-Chan / iMore

J’ai le chargeur d’embrayage depuis quelques semaines et je l’ai trouvé incroyablement utile. Je le garde toujours avec moi dans mon sac à main de tous les jours, et il est prouvé qu’il est pratique à portée de main. J’adore absolument sa taille – en fait, la plupart du temps j’oublie qu’il est même là jusqu’à ce que j’en ai besoin. Et en raison de la minceur, il est facile de se connecter pour charger, et vous pouvez continuer à utiliser l’iPhone normalement sans aucun fil ni câble supplémentaire. Je le garde juste derrière mon iPhone et je le cache dans ma main pendant que je continue à parcourir mes réseaux sociaux, à consulter mes e-mails et à jouer à des jeux.

J’apprécie également le fait qu’il dispose d’un câble Lightning intégré, donc je n’ai même pas besoin de m’en inquiéter non plus. C’est une belle solution tout-en-un qui est utile lorsque vous n’avez rien d’autre.

Et en ce qui concerne la vitesse de charge, elle semble assez décente pour la taille. Lors de mes tests, il faudrait environ 50 minutes pour charger environ 30% sur mon iPhone 11 Pro. Étant donné qu’il s’agit plus d’une batterie d’urgence, la vitesse de charge n’est pas trop minable. Et comme il a une capacité de 2300 mAh, vous ne devriez pas avoir de problème allant de 0 à 70% en seulement une heure, ce qui est bon pour une batterie de secours.

Ce câble est mince, peut-être trop mince

Chargeur d’embrayage: ce que je n’aime pas

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Bien que le câble Lightning intégré soit génial, je m’inquiète un peu de sa durabilité. On dirait qu’il est fait d’un matériau caoutchouteux, et comme la batterie elle-même, elle est mince, peut-être un peu trop mince. Il se sent un peu plus fragile que je ne le voudrais, et je ne sais pas comment il résistera au fil du temps à être retiré du côté à plusieurs reprises. Je remarque également qu’il ne s’assoit plus exactement lorsqu’il est niché sur le côté.

Une autre chose que j’ai remarquée lors de l’utilisation de l’embrayage est qu’il a tendance à chauffer, au point qu’il peut devenir inconfortable à tenir à cause du boîtier métallique. Mais cela semble se produire lorsque la batterie elle-même est sur le point d’être épuisée, vous pouvez donc toujours obtenir une bonne quantité de charge avant d’arriver à ce point.

Je souhaite également qu’il y ait un moyen de dire combien de charge reste dans l’embrayage sans avoir à brancher mon iPhone. Après tout, il s’agit d’une batterie d’urgence, et nous devrions pouvoir savoir quand nous devons la recharger avant de l’utiliser, surtout si elle est restée assise pendant un certain temps.

Idéal pour les urgences

Chargeur d’embrayage: la ligne de fond

4

sur 5

Bien que le chargeur d’embrayage n’emballe pas une énorme quantité d’énergie, il est toujours fantastique d’avoir à portée de main pour les urgences. Il est si petit et mince que vous ne le remarquerez pas, mais avoir ce jus supplémentaire pour une charge rapide lorsque vous n’avez pas d’autre option est inestimable. Et même si le câble Lightning intégré est un peu trop mince à mon goût, c’est une chose de moins à s’inquiéter.

Alimentation de secours

Chargeur d’embrayage

Le chargeur d’embrayage est super mince et facile à transporter partout avec vous. Il dispose d’un câble Lightning intégré et d’une puissance de 2300 mAh, vous pouvez donc rapidement recharger lorsque vous n’avez rien d’autre.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Incroyable

Certaines voitures chères ne peuvent pas exécuter CarPlay, mais ce Raspberry Pi 3 peut



Vous pouvez acheter des voitures très chères qui ne prennent pas encore en charge CarPlay, mais quelqu’un a réussi à le faire fonctionner avec leur Raspberry Pi 3.

Un impact durable

Ce que l’annulation de la CMM 2020 signifie pour l’industrie technologique – et vous



Au milieu des préoccupations croissantes concernant la menace posée par le coronavirus, le Mobile World Congress 2020, l’un des plus grands événements technologiques de l’année, a été annulé la semaine dernière. Voici ce que cela signifie pour l’industrie, les fournisseurs et les consommateurs.

nous choquer

Vous pourrez bientôt définir des applications par défaut sur les iPhones, iPads et HomePods



L’enfer s’est gelé. Les cochons volent. Et les chats et les chiens vivent ensemble en parfaite harmonie

🔋 ☁️ 🙌🏼

Chargez cet iPad Air où que vous soyez, où que vous soyez!



Vous recherchez un chargeur portable pratique et efficace pour votre iPad Air 3? Voici quelques-uns qui ne manqueront pas de maintenir la vie de votre batterie vivante et prospère, peu importe où vous êtes!