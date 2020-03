Revue du sac de sport Waterfield Boot Camp: juste à la bonne taille

Le sac de sport Boot Camp de Waterfield est juste de la bonne taille pour vos essentiels de gym et s’adapte à la plupart des casiers. Il se tient debout tout seul. De plus, ça a l’air si bon, vous pourriez être plus excité que d’habitude d’aller au gymnase.

Le sac de sport Boot Camp de Waterfield a été créé pour le gymnase, de la taille idéale pour rentrer dans un box ou un casier avec de nombreuses poches pour les essentiels du gymnase. Il se tient droit, ce qui le rend facile à atteindre et à saisir des articles du sac lorsqu’il se trouve dans un casier ou sur un banc. Fabriqué en nylon balistique (en noir) ou en toile cirée (en marron), il présente des accents de cuir pleine fleur tanné naturellement et des fermetures à glissière YKK résistantes aux éclaboussures. En fait, je n’ai jamais vu de fermetures éclair comme celles-ci auparavant. Une fois zippées, les dents sont invisibles.

La fermeture à glissière à clapet vous permet d’ouvrir complètement le sac pour un emballage facile. Une deuxième fermeture éclair accède également au compartiment principal, mais elle est plus petite pour un accès rapide. L’intérieur est en nylon ripstop de verge d’or brillant, qui se prête à une visibilité facile. Deux poches pour bouteilles d’eau, une de chaque côté, reposent à plat lorsqu’elles ne sont pas utilisées, mais se dilatent pour s’adapter à des bouteilles d’eau jusqu’à trois pouces de diamètre.

Mesurant 12,5 pouces (31,75 centimètres) de long par 6,5 pouces (16,51 centimètres) de large par 13,5 pouces (34,29 centimètres) de haut, il pèse environ deux livres (un kilogramme) à vide. Pour être précis, si vous choisissez l’option Nylon balistique noir, il pèse 1,9 livres (0,86 kilogramme), tandis que l’option Toile cirée marron pèse 2,3 livres (1,04 kilogramme). Le volume du sac est de 14,5 litres, ce qui est légèrement plus petit que la plupart des sacs à dos.

Avec ce sac, vous pourriez même être plus inspiré pour aller au gym.

Deux petites poches intérieures pouvaient contenir des gants d’haltérophilie, des cosmétiques ou d’autres accessoires. Deux poches extérieures sont maintenues à plat par les poignées lorsqu’elles ne sont pas utilisées. L’une des poches extérieures est ouverte, mais le placement de la poignée empêcherait les gros articles de tomber. L’autre poche extérieure a une fermeture magnétique pour plus de sécurité. À l’intérieur de cette poche se trouvent un porte-clés et deux petits compartiments coulissants.

Les poignées sont doublées de cuir pleine fleur de première qualité, ce qui les rend confortables à tenir. Il y a aussi une bandoulière amovible, vous pouvez donc transporter le sac dans les deux sens.

Bien que le sac de sport Boot Camp de Waterfield ait été conçu pour le gymnase, c’est une grande taille qui pourrait servir de sac polyvalent. Je pouvais voir l’utiliser comme sac d’école, de voyage ou de travail; il suffit de noter qu’il n’y a pas de pochette pour ordinateur portable intégrée.

Forme et fonction

Sac de sport Waterfield Boot Camp: ce que j’aime

Ceci est un magnifique sac qui a un design réfléchi pour les fanatiques de fitness. J’aime cela, contrairement à de nombreux sacs de sport, il est plus petit, il tient donc dans les casiers et les casiers à peu près n’importe où. Le facteur de forme vertical facilite la saisie de vos affaires. J’apprécie qu’il ne possède pas une, mais deux poches extérieures pour bouteille d’eau pleine grandeur. L’hydratation est un must! J’aime les différents types et tailles de poches, qui permettent d’organiser vos affaires. L’intérieur en or brillant est une belle touche pour que vous puissiez voir tout dans votre sac en toute simplicité.

Garder propre?

Sac de sport Waterfield Boot Camp: ce que je n’aime pas

Vous devrez penser à l’avance pour empêcher ce sac de sentir, comme un sac de sport. Vous ne pouvez certainement pas le jeter dans une machine à laver; il faut que ce soit propre. Je recommanderais d’utiliser une sorte de sac intérieur lavable pour contenir des vêtements et des chaussures de gym sales; Je ne les mettrais pas du tout directement dans ce sac.

Comme pour les sacs de cette qualité, le prix est assez élevé. C’est une raison de plus pour ne pas mettre vos saletés directement dans le sac.

Grand sac polyvalent

Sac de sport Waterfield Boot Camp: Conclusion

4.5

sur 5

Ceci est un magnifique sac que vous serez fier d’apporter au gymnase. Il se tient droit afin que vous puissiez facilement accéder à vos articles via deux fermetures à glissière différentes. La taille convient parfaitement à la plupart des casiers et des casiers. À l’intérieur, vous trouverez une doublure dorée brillante, ce qui permet de voir plus facilement ce qu’il y a à l’intérieur en un coup d’œil. L’extérieur est en nylon balistique (en noir) ou en toile cirée (en marron) avec du cuir pleine fleur de première qualité sur les poignées pour un confort supérieur. Une bandoulière amovible est également incluse pour des options de transport flexibles.

Il y a deux poches extérieures pour bouteille d’eau, deux poches extérieures coulissantes, dont l’une a deux autres poches coulissantes et un porte-clés. À l’intérieur du sac se trouvent deux poches zippées pour accessoires. Je recommanderais d’utiliser un sac lavable séparé à l’intérieur du sac de sport Boot Camp pour contenir des vêtements et des chaussures sales, car ce n’est pas le genre de sac que vous jetez dans une machine à laver. Vous n’êtes certainement pas limité à la salle de sport: ce sac compact et beau serait également idéal pour l’école, le travail ou les voyages.