Revue Oppo Find X2 Pro: rapide, à la mode et fantastique.

Lorsque Oppo m’a dit qu’il travaillait sur le Find X2 en décembre 2019, j’étais ravi. L’Oppo Find X d’origine était l’une des plus grandes innovations mobiles que j’ai vues depuis des années. Certes, le Find X2 serait à la hauteur de son héritage.

Revenons encore plus loin en 2018. Il n’y avait pas de smartphones pliables. La conception du téléphone était fade. Presque tous les téléphones avaient la même encoche et il était difficile de distinguer les téléphones dans une mer de similitude. Ainsi, lorsque le Find X a été lancé avec un affichage presque plein écran et une caméra contextuelle motorisée, quelque chose s’est finalement senti nouveau. Alors que j’ai été déçu par le mauvais UX toujours présent sur les appareils Oppo, le gadget du téléphone a éclipsé ses inconvénients.

Revue Oppo Find X: Trouver de l’espace

Lorsque nous avons parlé des téléphones plein écran en 2018, cela signifiait un rapport écran / corps de 80% avec une petite lunette inférieure et une encoche abritant la caméra avant. La caméra frontale fait partie intégrante…

Près de deux ans plus tard, Oppo a sorti les Find X2 et Find X2 Pro. Presque immédiatement, je peux vous dire que ce téléphone est loin d’être le gadget innovant de son prédécesseur. Mais je peux aussi vous dire que c’est l’un des meilleurs téléphones que j’ai utilisés au cours de la dernière année – si vous êtes prêt à payer pour cela.

Il s’agit de la revue Oppo Find X2 Pro d’Android Authority.

Conception: coupe nette et excellente

L’Oppo Find X2 Pro n’a pas ce que j’appellerais un design innovant, mais il est clairement de classe phare. L’écran s’enroule très légèrement sur le côté du téléphone, rencontré par un cadre en aluminium de couleur or sur mon modèle. L’arrière du téléphone s’enroule de la même manière, ce qui donne un appareil sans aucun doute élégant.

La caméra selfie est un trou de perforation dans le côté supérieur gauche de l’écran. Personnellement, j’ai toujours été un grand fan de cette configuration. Je pense que cela a l’air premium, et parce que la caméra est de la taille d’une notification, elle ne gêne pas. Sur un téléphone de cette gamme de prix, j’aurais aimé voir le déverrouillage du visage 3D ou, mieux encore, la caméra selfie sous-écran Oppo m’a montré lors de sa journée de l’innovation en décembre. Le Find X d’origine avait un déverrouillage du visage 3D, qui est plus sécurisé et vous permet de déverrouiller votre téléphone dans l’obscurité. Il y a un déverrouillage standard du visage sur cet appareil et c’est assez rapide, mais la 3D serait mieux.

Le Find X2 Pro I a été envoyé pour examen utilise un dos en cuir végétalien, ce qui ajoute à l’aspect premium de l’appareil. Il se sent bien dans la main. Il n’est pas aussi glissant que le verre, vous n’avez donc pas à vous soucier qu’il glisse de la table. De plus, si vous laissez tomber le téléphone et qu’il atterrit sur le dos, vous n’avez pas à vous soucier de l’éclatement du dos. Les caméras sont une autre histoire, cependant.

L’Oppo Find X2 Pro a une bosse d’appareil photo de taille assez décente. Il n’est pas aussi épais que le plateau du Samsung Galaxy S20 Ultra, mais il fait vaciller le téléphone lorsqu’il est placé sur le dos. Sur mon modèle en cuir, la caméra est encadrée par le même accent doré qui habille le cadre en aluminium.

Loin sous la bosse de la caméra, près du bas, vous trouverez un emblème Oppo cloué. Ce n’est pas nécessaire, mais, comme la garniture dorée de l’appareil, cela ajoute à la sensation de luxe. Si vous aimez ce genre de chose.

Vous ne trouverez aucun port ou capteur spécial sur le téléphone, comme un blaster IR ou une prise casque. Au lieu de cela, vous êtes accueilli avec le strict minimum. Le bouton d’alimentation et les bascules de volume sont respectivement sur les côtés droit et gauche du téléphone, et un haut-parleur, un port de chargement et un plateau pour carte SIM sont rentrés dans le bas. C’est un look minimaliste, mais je pense que c’est ce qu’Oppo espérait atteindre.

Wow cet écran est bon

L’Oppo Find X2 Pro dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution de 3168 par 1440, ce qui le rend dense en pixels à 513 pixels par pouce. C’est un écran brillant avec une précision des couleurs et une balance des blancs fantastiques. L’écran prend en charge HDR 10+, ce qui signifie qu’il peut rendre plus de couleurs, et Oppo prétend qu’il peut atteindre une luminosité maximale de 1200 nits. Il est très facile de voir l’écran en plein soleil, ce qui ne peut pas être dit du Google Pixel 4.

Le Qualcomm Snapdragon 865 permet au téléphone de fonctionner à un rafraîchissement rapide de 120 Hz – même lorsqu’il est réglé sur la résolution Quad HD + complète. C’est quelque chose que la série Samsung Galaxy S20 ne peut pas vanter, du moins pas encore. Les deux appareils ont la capacité technique de le faire, mais Samsung a limité le mode 120Hz à 1080p, probablement pour des raisons d’autonomie de la batterie.

L’écran Quad HD + 120 Hz est un plaisir à utiliser.

Oppo voulait faire de l’écran un point fort du Find X2 Pro, il comprenait donc une couche matérielle appelée 01 Ultra Vision Engine. Cette puce peut mettre la vidéo à l’échelle jusqu’à 60 Hz ou 120 Hz, selon le téléphone que vous avez configuré à l’époque. Dans la pratique, cette fonctionnalité fonctionne, mais je ne recommanderais pas de l’utiliser pour la plupart des contenus. Si une vidéo a été tournée et rendue en 24 ou 30 images par seconde, cela a probablement été fait pour une raison. Jusqu’à ce que la vidéo à 60 images par seconde devienne plus courante, je suggère de laisser cette fonctionnalité désactivée. Actuellement, la vidéo à 60 images par seconde semble trop réaliste à mon goût.

Il y a un scanner optique d’empreintes digitales intégré sous l’écran et cela fonctionne très bien. Il est rapide et précis et a une grande surface.

Dans le passé, Samsung avait toujours le meilleur écran disponible sur un smartphone. L’Oppo Find X2 Pro me fait remettre en question la couronne de Samsung.

Performance: un rival S20 Ultra?

Alors que l’Oppo Find X2 Pro n’a pas tout à fait le 100x Space Zoom ou la batterie de 5000mAh du Samsung Galaxy S20 Ultra, il correspond ou le surpasse dans presque tous les autres départements. Cela signifie que je n’ai remarqué aucun hoquet ou bégaiement.

L’affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz et le taux de réponse tactile de 240 Hz confèrent à cet appareil un aspect et une sensation rapides. Oppo semble également avoir adopté le style OnePlus d’utiliser des vitesses d’animation plus rapides, ce qui augmente également la sensation de vitesse sur l’appareil.

Cet appareil est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 865, de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, ce qui en fait facilement l’un des téléphones les plus rapides du marché. Dans les benchmarks, le Find X2 Pro était à la hauteur des spécifications qu’il contient, battant même le Samsung Galaxy S20 Ultra dans certains benchmarks.

Le Find X2 Pro prend en charge la 5G via le modem Qualcomm X55. Bien que cela ne fonctionne pas sur mmWave 5G de Verizon, j’ai pu obtenir la 5G basse bande via T-Mobile chez moi à Brooklyn. Bien que la 5G ne soit pas quelque chose que j’irais chercher dans mon prochain téléphone, c’est bien pour la pérennité lorsque la technologie se généralisera.

Le seul problème de performance que j’ai remarqué était la faible performance Bluetooth. Avant la première mise à jour, l’audio du casque Bluetooth était très silencieux. Pire encore, le simple fait de tenir votre main sur le côté supérieur droit du téléphone couperait le signal. Oppo a publié une mise à jour au cours de la période d’examen qui semble avoir un volume audio fixe, mais le signal Bluetooth se coupe toujours assez facilement. Ce n’est pas aussi mauvais qu’avant la mise à jour, mais ce n’est pas aussi stable qu’il devrait l’être.

Charge à la vitesse de 65 watts

Bien que j’aime beaucoup de choses sur l’Oppo Find X2 Pro, la charge de 65 W est probablement ma fonction préférée. Je vais devoir voir comment cela affecte l’autonomie de la batterie au fil du temps, mais la capacité de recharger le téléphone en un peu plus de 30 minutes est incroyable. Lors de mes tests, le téléphone a facturé de 2% à 52% en 15 minutes et jusqu’à 92% en 30 minutes. C’est rapide. Très rapide.

Dans l’ensemble, la durée de vie de la batterie de cet appareil était décente. Si je débranchais le téléphone vers 10h, il mourrait vers 8h30 le lendemain matin, sauf que je ne l’ai pas rechargé tout au long de la journée. Bien que la durée de vie de la batterie ne soit pas bouleversante, elle est solide étant donné que l’affichage était réglé sur 120 Hz et Quad HD +. La batterie a une capacité de 4260 mAh, ce qui est nettement plus petit que la cellule de 5000 mAh du Samsung Galaxy S20 Ultra, et conduit probablement à une autonomie légèrement plus mauvaise.

Cela dit, si vous pouvez recharger le téléphone même pendant 15 minutes à un moment donné de la journée, vous devriez être en sécurité. Vous pouvez facilement recharger complètement votre batterie dans le temps nécessaire pour vous rafraîchir à la maison avant une soirée.

La charge de 65 W donne l’impression de changer la donne.

Malheureusement, il n’y a pas de charge sans fil sur ce téléphone. Oppo dit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une option de charge à basse tension lorsque le téléphone se charge à 65W, mais je dis que l’option aurait été bien, surtout sur un téléphone qui coûte autant.

ColorOS est bien meilleur maintenant

Le dernier téléphone Oppo que j’ai examiné était l’Oppo Find X. À l’époque, ColorOS était, tout simplement, pas bon. La peau était le plus gros inconvénient du téléphone. Cela semblait extrêmement encombré et peu intuitif. Comme beaucoup d’interfaces utilisateur chinoises, il n’a tout simplement pas été conçu pour les utilisateurs occidentaux.

Lorsque mon collègue Ryan Thomas m’a dit que ColorOS 7 avait complètement changé son point de vue sur le logiciel, j’ai été intrigué. À ma grande surprise, il est tout aussi bon qu’il l’a laissé faire.

ColorOS 7.1 ressemble beaucoup à Oxygen OS. C’est simpliste et personnalisable. Il vous permet de changer d’icônes, d’opter pour un tiroir d’application et fournit des fonctionnalités utiles telles qu’un enregistrement d’écran facile. ColorOS est devenu l’un de mes skins Android préférés au cours d’une mise à jour de version.

Les caméras sont super

L’Oppo Find X2 Pro comprend trois caméras. L’objectif principal utilise le capteur Sony IMX689, un tireur 48MP qui est une mise à jour du populaire Sony IMX586 de l’année dernière. Il s’incline par un facteur de quatre à 12MP. Bien qu’il ne corresponde pas au capteur 108MP du S20 Ultra, la taille de pixel individuelle du X2 Pro est plus grande. Les pixels groupés sont un peu plus petits, mais cela pourrait être une bonne chose dans ce cas. Le capteur principal du S20 Ultra était presque aussi peu profondes, les photos d’un objet pris en gros plan sont floues. L’Oppo Find X2 ne souffre pas de ce problème, mais il a toujours une très bonne réduction de la mise au point. Si vous prenez des photos de choses à une distance rapprochée, le mode portrait n’est pas nécessaire avec ce capteur.

La couleur, les détails et la netteté sont excellents sur cet objectif. La plage dynamique est très bonne, bien que légèrement plus agressive que je ne le souhaiterais généralement sur un smartphone. Dans l’ensemble cependant, je suis très impressionné par cet appareil photo.





Le capteur grand angle est un Sony IMX586 48MP. Cet objectif montre peu de distorsion, ce qui est très agréable à voir sur un smartphone. La couleur et la netteté sont également assez bonnes.

Le téléobjectif à prisme 5x est l’endroit où les choses deviennent intéressantes. Il s’agit d’un zoom optique plus serré que le Galaxy S20 Ultra, qui ne dispose que d’un téléobjectif optique 4x. Le Find X2 Pro peut zoomer hybride jusqu’à 10x, puis recadrer numérique jusqu’à 60x. À 5x et 10x cependant, la qualité est excellente. Comme le S20 Ultra, le 60x n’est pas de bonne qualité, mais il était étonnamment utile si vous deviez lire du texte de loin.

La caméra selfie de ce téléphone est de 32 MP à 8 MP, et bien que la couleur soit bonne, les images sont un peu douces. Cela ne semble pas être dû au ramollissement du visage comme vous le verrez sur d’autres téléphones, mais les images semblent toujours un peu floues, comme l’obturateur ne s’est pas déclenché assez rapidement

Ce ne sont que quelques exemples d’images que j’ai prises pendant mon temps avec l’appareil. Si vous souhaitez tous les afficher en pleine résolution, j’ai téléchargé un dossier de lecteur ici.

En ce qui concerne la capture vidéo, l’Oppo Find X2 Pro produit de très belles couleurs et une bonne plage dynamique. Le Qualcomm Snapdragon 865 permet l’enregistrement vidéo 8k, mais pour une raison quelconque, Oppo ne l’a pas activé. La meilleure qualité que vous pouvez enregistrer sur ce téléphone est de 4k à 60fps. Vous pouvez également effectuer une capture vidéo jusqu’à 10x avec une stabilisation optique de l’image qui conduit à une belle image.

Spécifications Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2Oppo Find X2 ProDisplay6,7 pouces Ultra Vision AMOLED

Résolution QHD + (3168 x 1440)

Caméra Punch-Hole dans le coin supérieur gauche

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Ultra Vision AMOLED de 6,7 pouces

Résolution QHD + (3168 x 1440)

Caméra Punch-Hole dans le coin supérieur gauche

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865RAM12GB12GBStorage256GB UFS 3.0512GB UFS 3.0Cameras

-48MP primaire

-Téléobjectif 13MP

-48MP ultra-large

De face:

Capteur -32MP

Arrière:

-48MP primaire

-Téléobjectif 13MP

-12MP ultra-large

Zoom optique 5x, zoom hybride 10x, zoom numérique 60x

De face:

Capteur -32MP

Battery4,200mAh

Charge filaire rapide 65 W

Charge filaire rapide de 65 W Haut-parleurs stéréo Dolby Atmos

Pas de prise casque Haut-parleurs stéréo Dolby Atmos

Pas de prise casque Sécurité IP68 Résistance à l’eau IP54 Résistance à l’eau SûretéEmpreinte digitale intégrée à l’écran, déverrouillage du visageEmpreinte digitale intégrée à l’écran, déverrouillage du visage Système d’exploitationAndroid 10 recouvert de ColorOS 7.1Android 10 recouvert de ColorOS 7.1DimensionsCéramique: 164,9 mm x 74,5 mm x 8 mm, 196 g

Verre: 164,9 mm x 74,5 mm x 8,0 mm, céramique: 165,2 mm x 74,4 mm x 8,8 mm, 207 g

Cuir végétalien: 165,2 mm x 74,4 mm x 9,5 mmPoids187g200g5G? Sub-6Sub-6

Revue Oppo Find X2 Pro: devriez-vous l’acheter?

Devriez-vous acheter ce téléphone? La réponse courte est, cela dépend. À 1199 €, le Find X2 Pro est presque au même prix que le cher Samsung Galaxy S20 Ultra. Si vous décidez entre ces deux appareils, je choisirais personnellement le X2 Pro. Je l’aime beaucoup plus, en particulier le système de charge rapide et de mise au point automatique 65 W. Si vous cherchez quelque chose de moins cher, un grand nombre d’options s’offrent à vous, comme le OnePlus 7T.

Si vous êtes vraiment dans la conception du Find X2 Pro, vous pouvez obtenir la plupart de ses performances de l’Oppo Find X2 à 200 € moins cher. Cet appareil coûte 999 €, et les seules différences sont moins de stockage, une batterie légèrement plus petite, une résistance à l’eau et à la poussière IP53, un appareil photo grand angle 12MP de résolution inférieure et aucun téléobjectif périscope. Vous ne pouvez pas non plus obtenir de cuir avec ce modèle. Au lieu de cela, il vient en céramique et en verre.

Si vous voulez faire exploser de l’argent, l’Oppo Find X2 Pro sera également disponible en édition Lamborghini pour environ 1660 €. Les trois appareils Find X2 seront disponibles début mai.

Êtes-vous intéressé par l’Oppo Find X2 ou Find X2 Pro? Est-ce trop cher pour son bien? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!