Revue Oppo Reno 3 Pro: cliquez sur les capacités de la caméra

La frontière entre un produit phare et un smartphone grand public peut souvent être floue. La bonne nouvelle? Des fonctionnalités telles que plusieurs caméras arrière, un zoom hybride, des écrans Super AMOLED, des caméras orientées vers l’avant et une charge à haute puissance ne sont plus réservées aux téléphones haut de gamme. L’Oppo Reno 3 Pro possède tout cela et plus encore. Mais vaut-il votre argent?

Découvrons-le dans notre revue Oppo Reno 3 Pro!

À propos de cet examen Oppo Reno 3 Pro: J’ai passé quelques semaines à utiliser un Reno 3 Pro, fourni par le fabricant. L’appareil fonctionnait sous Android 10 / Color OS 7, avec le correctif de sécurité de janvier 2020 installé.

Comment est l’utilisation de l’Oppo Reno 3 Pro?

Lorsque vous regardez le Reno 3 Pro, vous remarquerez probablement l’une des trois choses suivantes: la caméra selfie perforée orientée vers l’avant, la couleur et les caméras. Le Reno 3 Pro est disponible en trois couleurs: Auroral Blue (le modèle que j’ai), Midnight Black et Sky White. Le choix des couleurs est basé sur la «beauté de la lumière changeante du ciel».

En faisant un tour rapide de l’appareil, l’arrière du téléphone est en plastique, tout comme le châssis. En plus des boutons normaux (alimentation, volume) et du plateau SIM, il y a un port USB-C pour le chargement et les transferts de fichiers, plus une prise casque 3,5 mm.

Comme l’œil est la fenêtre de l’âme, l’écran est la fenêtre de votre smartphone. Le Reno 3 Pro est livré avec un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, avec deux perforations pour le système de caméra avant. L’écran a une résolution de 2 100 par 1 080 pixels, ce qui lui donne un rapport d’aspect de 20: 9. Les noirs sont profonds et les couleurs sont généralement éclatantes. L’écran est lumineux et, selon Oppo, il a une luminosité maximale de 800 nits. Il est également certifié Full Care Display par le TÜV Rheinland, ce qui signifie qu’il est bon pour vos yeux.

Le Reno 3 Pro utilise un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran que Oppo appelle Hidden Fingerprint Unlock 3.0. La société prétend que vous pouvez déverrouiller l’appareil en 334 ms lorsque l’écran est allumé et en 358 ms lorsque l’écran est éteint. Pendant mon temps avec le Reno 3 Pro, je n’ai eu aucune erreur de lecture des empreintes digitales.

Color OS, le point de vue d’Oppo sur Android, semble être davantage axé sur la «couleur» que sur «OS», ce qui est une bonne chose. Ce que vous obtenez est Android 10 avec toutes les modifications nécessaires pour des fonctionnalités telles que les caméras perforées à l’avant. Il existe un mode tiroir, vous n’avez donc pas besoin de conserver toutes les icônes de vos applications sur l’écran d’accueil, comme c’est souvent le cas avec les marques chinoises imitant Apple. Enfin, ColorOS 7 dispose d’un mode sombre, pour profiter pleinement de l’affichage AMOLED.

Le Reno 3 Pro est-il bon pour prendre des photos?

Le Reno 3 Pro possède pas moins de cinq caméras et un capteur de profondeur de champ. À l’arrière, il y a quatre caméras: une caméra standard 64MP avec un capteur 1 / 1,72 pouces et une ouverture f / 1,8; un téléobjectif de 13 MP avec un capteur de 1 / 3,4 pouces d’ouverture f / 2,4; un ultra grand angle 8MP avec un capteur 1/4 pouce et un champ de vision de 109 degrés; et une caméra de profondeur 2MP avec un capteur 1/5 pouces.

Lorsque vous travaillez ensemble, ces caméras vous offrent des prises de vue grand angle 0,6x, des photos normales 1x, un zoom optique 2x, un zoom hybride 5x et un zoom numérique 20x.

Alors que la caméra principale est répertoriée comme 64MP, elle est réduite à 16MP. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer l’appareil photo pour utiliser l’intégralité de la résolution 64MP. Le zoom n’est pas disponible en mode 64MP, il bascule vers le téléobjectif.

Le mode portrait produit des images avec un effet bokeh généré par ordinateur, une fonctionnalité qui s’est récemment améliorée sur tous les téléphones. Vous pouvez obtenir de bons résultats tant que vous êtes prêt à supprimer les images qui ne fonctionnent pas tout à fait.

Pour les situations de faible luminosité, Oppo incluait un mode nuit et un mode ultra sombre. Ce dernier s’active automatiquement lorsque le téléphone détecte des situations de très faible luminosité. Dans l’ensemble, les résultats sont impressionnants. Cependant, ne vous attendez pas à ce que la caméra puisse voir dans le noir.

La caméra frontale est une configuration à double perforation de 44 MP avec son propre capteur de profondeur de champ pour les prises de vue bokeh. Les photos normales sont en fait 40MP (pas 44MP) et les photos portrait sont 10MP. Fait intéressant, l’effet bokeh affiché en direct pendant la prise de vue n’est pas le même que celui produit après la prise de la photo. Parfois, la version en direct peut être drastiquement erronée (brouiller les parties du visage), mais la photo finale est généralement bien meilleure.

La caméra frontale a également accès à Ultra Dark. L’idée est de faciliter la prise de selfies la nuit. Cependant, je dois avouer que je ne pouvais pas faire en sorte que cela se déclenche, mais j’ai simplement reçu des avertissements concernant «plus de lumière ambiante». Peut-être que cela sera amélioré dans une mise à jour logicielle.

Mode photo Mode portrait

Les appareils photo semblent bien fonctionner ensemble et j’ai été impressionné par les résultats du zoom hybride et du mode portrait. J’ai également aimé les photos de l’objectif grand angle, bien que personnellement je préfère un objectif grand angle dans la plupart de mes photographies. Voici une collection d’exemples d’images que j’ai prises avec l’Oppo Reno 3 Pro afin que vous puissiez en juger par vous-même.

Quelle est la qualité vidéo?

Vous pouvez enregistrer des vidéos en 720p ou 1080p à 30 ips ou 60 ips; en 4K à 30fps; et slow-mo en 720p à 240fps ou 1080p à 120fps. Tous les modes vidéo peuvent enregistrer en H.264 ou H.265.

Le Reno 3 Pro prend également en charge les effets bokeh lors de la prise de vue vidéo. À l’aide de la caméra arrière ou de la caméra frontale, vous pouvez ajouter un effet de faible profondeur de champ et simuler des arrière-plans flous. Comme les effets bokeh dans le mode photo, cela fonctionne généralement bien, mais il y aura des situations où ça va mal. En outre, cela fonctionne mieux lorsque vous filmez une seule personne.

Le mode vidéo Ultra Steady est une forme de stabilisation qui donne à vos images un aspect plus professionnel.

Le mode vidéo Ultra Steady est une forme de stabilisation électronique de l’image (EIS) qui facilite la prise de séquences vidéo à main levée. Il réduit les tremblements et donne à vos images un aspect plus professionnel. L’inconvénient est qu’il y a un recadrage (zoom avant). Les objectifs à angle plus large présentent intrinsèquement moins de tremblements, un fait qu’Oppo utilise avec le mode vidéo Ultra Steady. Il passe à l’objectif grand angle avec un EIS moins agressif, pour une image plus grande avec un lissage logiciel moins évident.

En prime, Oppo inclut son éditeur vidéo intelligent Soloop avec le Reno 3 Pro. Le surnom «intelligent» vient de la façon dont il peut automatiquement mettre des photos et des clips vidéo en musique et ajouter des transitions entre eux.

At-il une bonne autonomie de batterie?

Le Reno 3 Pro dispose d’une batterie de 4 024 mAh et prend en charge la charge flash VOOC. Un chargeur de 30W (5V @ 6A) est dans la boîte. Vous pouvez le recharger de 0 à 50% en 20 minutes, de 0% à 80% en un peu plus d’une demi-heure, et de 0% à 100% en moins d’une heure (53 minutes pour être précis).

La durée de vie de la batterie est un peu un sac mixte. Pour la plupart des utilisateurs, je dirais que la durée de vie de la batterie sera bonne, presque parfaite. Selon mes tests, vous pouvez regarder des vidéos stockées localement sur l’appareil, ou diffusées en continu depuis YouTube sur 4G, pendant plus de 15 heures avec une seule charge. La durée de vie de la batterie est également bonne pour ceux qui utilisent beaucoup de médias sociaux ou surfent sur le Web, offrant au moins 10 heures sur une seule charge.

Cependant, à l’autre extrémité du spectre se trouve le jeu en 3D. Jouer à des jeux 3D peut vider votre batterie beaucoup plus rapidement. Dans le pire des cas, vous n’obtiendrez qu’environ 4,5 heures de jeu en 3D avec une seule charge.

Le Reno 3 Pro est-il bon pour jouer à des jeux?

Le processeur du Reno 3 Pro est le MediaTek Helio P95. Le P95 est une mise à niveau mineure de l’Helio P90. Il s’agit d’un processeur octa-core avec deux cœurs Arm Cortex A75 et six cœurs Cortex A55. Les graphiques sont traités par un GPU Imagination PowerVR GM 9446. Le P95 comprend également une unité de traitement de l’IA (appelée de manière confuse APU, que d’autres fabricants de puces appelleraient NPU ou unité de traitement neuronale). Le processeur prend en charge 8 Go de RAM et au moins 128 Go de stockage.

Le Reno 3 Pro prend en charge les jeux HDR grâce à HyperEngine de MediaTek. Les principales caractéristiques sont des fréquences d’images plus élevées et une latence plus faible.

Le Reno 3 Pro prend en charge les jeux HDR grâce à HyperEngine de MediaTek. Les principales caractéristiques sont des fréquences d’images plus élevées et une latence plus faible grâce à un pipeline de rendu-affichage GPU 60% plus court. Lors de tests en conditions réelles, j’ai pu jouer à PUBG sur ses réglages les plus élevés, Fortnite en qualité moyenne à 30 images par seconde et Asphalt 8 dans son réglage de qualité visuelle moyenne. En pratique, cela signifie que vous pourrez jouer aux meilleurs jeux 3D, ils seront assez fluides et rapides pour la plupart des joueurs. Les joueurs professionnels, cependant, peuvent être déçus de ne pas pouvoir utiliser les meilleurs paramètres de qualité.

Si vous êtes intéressé par les benchmarks, le Reno 3 Pro a obtenu 225 856 sur AnTuTu V8.2.4 et 398/1509 pour Geekbench 5 monocœur / multicœur.

Ce que j’aime du Reno 3 Pro

Le Reno 3 Pro est tout au sujet des caméras. J’ai aimé l’affichage Super AMOLED, le trou de perforation pour la caméra frontale et les avantages de la charge VOOC, mais ce sont les caméras qui rendent cet appareil intéressant. Il existe de nombreux appareils multi-caméras sur le marché (nous avons l’embarras du choix), mais les caméras du Reno 3 Pro ont une synergie, une intégration qui se voit dans le zoom hybride et le mode portrait. La haute qualité d’image ne nuit pas non plus à l’expérience, et bien que le discours sur 64MP soit intéressant, les images 16MP groupées sont l’endroit où la configuration de l’appareil photo brille.

Ce que je n’aime pas dans l’Oppo Reno 3 Pro

Nous utilisons tous nos téléphones différemment et nous avons tous des budgets différents. Le Reno 3 Pro n’est pas un appareil phare, mais il n’a pas non plus de prix phare. Si vous recherchez des performances de haut niveau, en particulier pour les jeux, vous ne les trouverez pas ici. Si vous vous contentez de jeux jouables à de bonnes fréquences d’images, alors vous êtes prêt!

Le plus gros inconvénient du Reno 3 Pro est la durée de vie de la batterie de jeu.

Le plus gros inconvénient du Reno 3 Pro est la durée de vie de la batterie de jeu. Si vous vous retrouvez à jouer à un jeu 3D robuste pendant une heure, vous n’aimerez peut-être pas le coup que prend votre batterie, surtout si vous êtes en voyage. Dans ces cas, il est préférable de passer du temps à regarder un film ou à utiliser les réseaux sociaux, votre batterie vous en remerciera.

C’est peut-être davantage un problème personnel, mais je n’aime pas les téléphones qui vacillent lorsque vous les utilisez sur une surface plane. Toute cette technologie de caméra signifie que le Reno 3 Pro dispose d’un grand module de caméra à l’arrière. Lorsqu’il est posé à plat, l’appareil bascule et pivote sur la bosse de la caméra. La solution est bien sûr de ne pas l’utiliser lorsqu’elle est à plat sur une table, ou d’acheter un étui.

Revue Oppo Reno 3 Pro: Dois-je l’acheter?

Si vous recherchez un smartphone qui met l’accent sur les performances de l’appareil photo plutôt que sur les performances de jeu, l’Oppo Reno 3 Pro pourrait être fait pour vous. Des fonctionnalités telles que la charge VOOC et une batterie de plus de 4000 mAh augmentent son attrait. En fin de compte, cela se résumera à deux facteurs: le budget et la concurrence. Le Reno 3 Pro est-il dans votre budget et offre-t-il plus vous que d’autres appareils de la même catégorie? Certains téléphones concurrents à considérer sont le Pixel 3a, le Nokia 7.2 et le Samsung Galaxy A50.

L’Oppo Reno 3 Pro avec 128 Go de stockage interne sera disponible à partir du 6 mars sur Amazon, Flipkart et les magasins de détail en Inde pour Rs. 29 990 (environ 415 $ ou 375 €). Le modèle 256 Go coûtera Rs. 32 990 (environ 455 $ / 412 €). Après le lancement indien initial, la série Reno 3 atteindra finalement d’autres pays en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe de l’Est.

