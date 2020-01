Revue POCO F1, 18 mois plus tard: toujours aussi fort en 2020

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Je suis incroyablement privilégié pour pouvoir utiliser les téléphones les plus récents et les meilleurs, mais le rythme effréné de l’industrie signifie qu’il n’y a pas beaucoup de temps pour la réflexion. Heureusement, il y a une accalmie dans le cycle de lancement avant le début de l’inondation inévitable le mois prochain au Mobile World Congress, j’ai donc décidé de passer en revue tous les téléphones que j’ai accumulés au cours des deux dernières années et de revoir quelques points forts.

Le point de départ évident est le POCO F1. La sous-marque de Xiaomi a laissé une marque indélébile dans l’industrie des smartphones en 2018, et alors que le matériel parlait de lui-même, ce qui se démarquait était le fait que Xiaomi a réussi un tel exploit en premier lieu. À l’ère des fuites et des teasers sans fin, Xiaomi a été en mesure d’empêcher tous les détails de devenir publics avant le lancement du POCO F1, ce qui a rendu le dévoilement encore plus excitant.

Imaginé par Jai Mani et une équipe d’ingénieurs en matériel informatique travaillant au siège de Xiaomi à Pékin, le POCO F1 a été conçu pour les utilisateurs expérimentés dès le début. Le matériel attrayant combiné au prix attractif en a fait un succès immédiat, et à ce jour, Xiaomi connaît des chiffres de vente décents.

Voici comment va le POCO F1 en 2020.

D’un coup d’œil

POCO F1

Conclusion: Un an et demi après ses débuts, le POCO F1 continue d’être un excellent produit. Le matériel a encore beaucoup de grognement, la batterie dure facilement une journée et MIUI 11 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités sur le front logiciel. Le design n’a pas aussi bien résisté, mais le châssis en polycarbonate s’est révélé assez durable.

Le bon

Le matériel est toujours génial

Valeur incroyable

Jack 3,5 mm

Durée de vie exceptionnelle de la batterie

Conception durable

Le mauvais

Toujours sur Android 9.0 Pie

La large découpe est distrayante

POCO F1 Quoi de neuf

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Chaque fois que je prends le POCO F1, je dois me rappeler qu’il ne coûte que 350 $. Oui, le téléphone a un dos en polycarbonate, mais il fonctionne en sa faveur. La conception garantit qu’il est robuste que le châssis en métal et en verre habituel auquel nous sommes habitués dans cette catégorie, et l’édition blindée que j’utilise a résisté à plusieurs chutes au cours des 18 derniers mois sans aucun problème.

Le chipset Snapdragon 845 a encore beaucoup à offrir en 2020, et le dos en polycarbonate s’est révélé assez durable.

De plus, la finition kevlar avec le motif texturé à l’arrière offre une excellente adhérence et rend plus difficile l’apparition de taches. La sensation en main est particulièrement excellente, et je n’ai pas réalisé à quel point les gros téléphones ont été achetés au cours des 18 derniers mois avant de revenir au POCO F1. Le design n’est peut-être plus le plus moderne, mais il est durable et je n’ai pas eu à utiliser d’étui à cause du dos en plastique.

Le design lui-même n’est peut-être pas pour tous les goûts, mais j’aime la version kevlar. Il est similaire par rapport aux conceptions que nous avons actuellement sur le marché, mais je préfère avoir un téléphone avec un excellent matériel interne et une conception ennuyeuse que l’inverse.

J’utilise plus de 30 téléphones au cours d’une année, et il n’est pas possible pour moi de tester un téléphone à long terme. C’est pourquoi j’ai fait la meilleure chose suivante et obtenu un POCO F1 pour mon père. Il a pris sa retraite il y a quelques années et voyage constamment maintenant – souvent dans des endroits éloignés – il est donc le candidat idéal pour tester des fonctionnalités telles que la longévité de la batterie et la connectivité cellulaire sur la route.

Il n’y a eu pratiquement aucun problème au cours de l’année où mon père a utilisé le POCO F1. Il s’exprime assez clairement sur toutes les lacunes du logiciel, et sauf le petit problème avec MIUI ne pouvant pas rester connecté au Gear Fit et aux problèmes de luminosité ambiante, la navigation a été fluide. Ces problèmes ont été résolus avec des mises à jour logicielles et, en général, le POCO F1 s’est révélé être un cheval de bataille fiable. À la fin de la journée, c’est ce que vous voulez d’un téléphone.

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Poursuivant sur le thème du matériel, le POCO F1 continue d’être incroyablement rapide dans les tâches quotidiennes. Tout, de la navigation au défilement des publications sur Instagram, à la lecture de quelques tours de PUBG et à la diffusion de chansons et de vidéos en toute simplicité, et même à ce jour, le POCO F1 est plus rapide que la plupart des téléphones de cette catégorie. Cela montre à quel point le matériel robuste et standardisé est devenu au cours des trois dernières années, et renforce encore la conviction que vous n’avez pas besoin de mettre à niveau votre téléphone chaque année.

Bien sûr, le POCO F1 a un lanceur personnalisé avec un tiroir d’application et d’autres ajouts, et il se sent mieux optimisé pour le matériel que la plupart des téléphones Xiaomi. Le chipset Snapdragon 845 a encore beaucoup à offrir en 2020, et je n’ai remarqué aucun ralentissement au cours des quelques jours où je suis revenu au POCO F1. Il est également formidable que la version de base du téléphone soit livrée avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et le fait que vous puissiez maintenant obtenir ce modèle pour seulement 14999 $ (210 $) est incroyable.

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Un autre domaine où le POCO F1 continue de bien fonctionner est la durée de vie de la batterie. Le téléphone offre encore une journée d’utilisation grâce à la batterie de 4000 mAh, et le fait qu’il y ait une charge rapide de 18 W facilite le chargement chaque fois qu’il est faible.

La décision de POCO de sur-concevoir le téléphone a joué en sa faveur ici, car d’un point de vue matériel, il ne manque vraiment rien sur le POCO F1. Sans le fait que le téléphone ne recevrait plus de mises à jour de plate-forme, je n’aurais aucun scrupule à recommander l’appareil en 2020.

POCO F1 Ce qui n’est pas génial

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

La large découpe à l’avant souligne immédiatement le fait que le POCO F1 a été lancé en 2018. L’encoche était la tendance qui a défini cette année-là, et je suis heureux que cette caractéristique particulière n’ait duré qu’une génération. La plus petite découpe de goutte d’eau que nous avons maintenant est beaucoup plus élégante et beaucoup moins distrayante.

Le POCO F1 a repris la mise à jour MIUI 11, mais en dessous, il est toujours sur Android 9.0 Pie.

Mais mon principal problème avec le POCO F1 en 2020 est la situation de mise à jour. Le téléphone a reçu la mise à jour MIUI 11 à la fin de 2019, apportant une tonne de nouvelles fonctionnalités et ajustements visuels. Cependant, le téléphone est toujours sur Android 9.0 Pie, et rien ne précise quand (ou si) il sera mis à jour vers Android 10. Cette tactique n’est pas nouvelle pour Xiaomi; depuis des années, la marque s’est donné comme priorité de déployer de nouvelles versions de MIUI sur les appareils sans mettre à jour la version Android sous-jacente.

C’est formidable de voir le POCO F1 capter les mises à jour de MIUI, mais le fait qu’il n’obtienne même pas deux mises à jour de plate-forme est une déception.

POCO F1 Quelle est la prochaine étape pour POCO en 2020?

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Alors que le POCO F1 continue d’être un excellent téléphone à ce jour, la marque a connu une année 2019 calme. Jai Mani a quitté Xiaomi pour retourner aux États-Unis, et la marque est désormais sous Alvin Tse. J’attendais de voir ce que Xiaomi offrirait avec le POCO F2, mais cela ne s’est pas concrétisé.

Il semble maintenant que nous aurons un POCO F2 après tout, avec Xiaomi prêt à introduire le téléphone un peu plus tard cette année. Le timing fonctionne assez bien pour Xiaomi car il permet à la marque de positionner le F2 comme un chemin de mise à niveau ovious pour les propriétaires de POCO F1 qui cherchent à passer à un nouveau téléphone en 2020.

Il sera intéressant de voir la direction que prend POCO ici, car la F1 est un acte difficile à suivre. La combinaison de matériel et l’accessibilité économique ont attiré de nombreux clients de la marque POCO – en particulier en Inde – mais nous avons vu une série d’appareils particulièrement grands déployer au cours des 18 derniers mois. Xiaomi doit proposer quelque chose de vraiment révolutionnaire pour que le POCO F2 se démarque dans cette catégorie en 2020.

4

sur 5

Si vous cherchez beaucoup sur un téléphone, le POCO F1 est toujours disponible pour seulement 14999 $. Oui, le téléphone a presque deux ans et il est peu probable qu’il reçoive d’autres mises à jour de plate-forme, mais le matériel que vous obtenez ici est assez incroyable.

Chugging along

POCO F1

Un matériel robuste qui fonctionne toujours bien en 2020.

Un an et demi après ses débuts, le POCO F1 continue d’être un excellent produit. Le matériel a encore beaucoup de grognement, la batterie dure facilement une journée et MIUI 11 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités sur le front logiciel. Le design n’a pas aussi bien résisté, mais le châssis en polycarbonate s’est révélé assez durable.

