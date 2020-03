Revue pratique du Redmi Note 9 Pro: le champion de l’autonomie de la batterie en 2020

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

La série Redmi Note a un héritage légendaire. Le Redmi Note 3 a été le premier téléphone avec un chipset Snapdragon 650. Le Redmi Note 4 a été le premier téléphone en Inde à vendre 10 millions d’unités. Cette dynamique s’est poursuivie au fil des ans, le Redmi Note 7 Pro étant devenu le téléphone le plus vendu en Inde l’année dernière.

L’ascension de Xiaomi est que l’Inde était uniquement à l’arrière de la série Redmi Note. Ses téléphones étaient le choix par défaut si vous êtes à la recherche d’un téléphone économique avec un matériel robuste, et pendant longtemps, Xiaomi est resté incontesté. Le fabricant chinois n’a plus cette liberté. Realme a tout l’élan dans la catégorie du budget, et la marque appartenant à BBK a toujours réussi à saper Xiaomi en Inde au cours des 15 derniers mois.

En tant que tel, le Redmi Note 9 Pro arrive à un moment crucial pour Xiaomi. Elle doit réaffirmer sa domination dans cette catégorie et montrer qu’elle reste la marque à battre dans le segment budgétaire. Voyons voir s’il y est parvenu.

L’année dernière, le Redmi Note 7 Pro a introduit un nouveau langage de conception Aura, et le Redmi Note 8 Pro s’est construit sur cette esthétique. Le Redmi Note 9 Pro est une évolution supplémentaire de ce même thème, avec le téléphone doté d’un dos en verre similaire. Le téléphone est disponible en trois couleurs – bleu aurore, blanc glacier et noir interstellaire – et l’option bleue en particulier se démarque.

La teinte brillante combinée au nouveau boîtier de l’appareil photo à l’arrière donne au téléphone sa propre identité. Un autre changement intéressant cette année est le capteur d’empreintes digitales. Xiaomi propose un capteur latéral sur le Redmi Note 9 Pro, similaire à celui du POCO X2.

Il s’agit du plus grand téléphone Redmi à ce jour – il est presque de la même taille que le Galaxy S20 Ultra.

Bien que le design se démarque, la première chose que vous remarquez lorsque vous prenez le Redmi Note 9 Pro est la taille pure. Avec des dimensions de 165,7 x 76,6 x 8,8 mm, le téléphone est aujourd’hui l’un des plus hauts et des plus larges du marché. Pour le contexte, le gargantuesque Galaxy S20 Ultra de Samsung se présente en 166,9 x 76 x 8,8 mm. Le Redmi Note 9 Pro est plus court de 1,2 mm, mais plus large de 0,6 mm.

Le Redmi Note 9 Pro est également lourd à 209g, et ce n’est pas un téléphone que vous pourrez utiliser d’une seule main – il est tout simplement trop large et trop grand pour cela. La raison de cet encombrement est l’énorme batterie 5020mAh sous le capot, la plus grande Xiaomi jamais installée dans un téléphone.

Il y a aussi un écran massif cette fois, avec le panneau LCD IPS de 6,67 pouces conservant la résolution FHD + comme l’année dernière. Cependant, le taux de rafraîchissement est également inchangé à 60 Hz, et avec Realme offrant 90 Hz sur son Realme 6 Pro, Xiaomi est sur le pied arrière ici. Xiaomi dit qu’il a décidé de continuer avec un écran à 60 Hz car il n’y avait pas beaucoup de contenu à 90 Hz – y compris des applications et des jeux – et si vous voulez un téléphone avec un panneau à 90 Hz, au moins il existe une alternative disponible.

Avec une batterie de 5020 mAh, le Redmi Note 9 Pro offre une meilleure autonomie de batterie que n’importe quel autre téléphone en 2020.

Mais il y a un avantage avec l’écran 60 Hz: la durée de vie de la batterie. Xiaomi propose des batteries 4000mAh sur ses téléphones depuis plusieurs années, et il est passé à une unité 4500mAh sur le Redmi Note 8 Pro de l’année dernière. Le Redmi Note 9 Pro voit une autre mise à niveau dans ce domaine, avec le téléphone vantant une batterie massive de 5020mAh. J’utilise le téléphone depuis un peu moins d’une semaine maintenant, et la durée de vie de la batterie est phénoménale.

Xiaomi vante 11 heures de lecture PUBG, 200 heures de lecture de musique et un temps de veille de 20 jours. La batterie 5020mAh parvient facilement à fournir plus de deux jours d’utilisation de manière cohérente, et elle a une charge rapide de 18 W. Comme l’année dernière, Xiaomi propose un chargeur 18W dans la boîte. Si la durée de vie de la batterie est une priorité, le Redmi Note 9 Pro devrait évidemment être en haut de votre liste.

Parlons du matériel: le dalliance de Xiaomi avec MediaTek est terminé, et le Redmi Note 9 Pro est alimenté par le Snapdragon 720G. Le chipset est une quantité connue à ce stade, avec deux cœurs A76 à 2,3 GHz et six cœurs A55 écoénergétiques à 1,80 GHz. Vous obtenez également le GPU Adreno 618, avec Xiaomi notant des gains massifs de performances de l’Helio G90T qui était utilisé dans le Redmi Note 8 Pro. Je n’ai vu aucun ralentissement dans l’utilisation quotidienne, et dans cette catégorie, le Snapdragon 720G est une option très décente.

Xiaomi vante des gains d’efficacité et de performances significatifs en passant au Snapdragon 720G.

En ce qui concerne le stockage, Xiaomi propose le Redmi Note 9 Pro dans des configurations de 4 Go / 64 Go et 6 Go / 128 Go. Les deux variantes disposent de modules de stockage RAM LPDDR4X et UFS 2.1. Xiaomi n’a pas trop dérangé avec les bases non plus – vous obtenez toujours une prise 3,5 mm, un blaster IR, un revêtement P2i, un double emplacement pour carte SIM avec un emplacement MicroSD dédié, et une connectivité Wi-Fi ac et Bluetooth 5.0. Parce que l’appareil est exclusif au marché indien, vous obtenez des bandes LTE limitées: 1/3/5/8/40/41. Il y a également deux VoLTE et VoWiFi (appels Wi-Fi), et les vitres avant et arrière sont protégées par Gorilla Glass 5.

Le Redmi Note 9 Pro est également livré avec NavIC – la prise de l’Inde par GPS – hors de la boîte. Le téléphone pourra se connecter à un signal plus rapidement que le GPS traditionnel, et s’il ne trouve pas de signal NavIC pour une raison quelconque, le GPS est disponible comme option de secours. Du côté logiciel, le téléphone exécute MIUI 11 basé sur Android 10. MIUI 11 a une liste de fonctionnalités, et il a un design plus moderne qui donne à l’interface utilisateur une cure de jouvence indispensable.

Fait intéressant, Xiaomi lance également un Redmi Note 9 Pro Max avec un matériel plus robuste, y compris un appareil photo 64MP à l’arrière et une charge rapide de 33 W, avec le chargeur de 33 W inclus dans la boîte.

C’est comme d’habitude sur le devant de la caméra. Le Redmi Note 9 Pro dispose de quatre caméras à l’arrière, et cette fois le module principal est un capteur Samsung GM2 48MP. L’appareil photo principal est rejoint par un objectif grand angle 8MP avec un champ de vision de 120 degrés, un objectif macro 5MP et un objectif portrait 2MP. Xiaomi dit qu’il a reçu un excellent retour de la lentille macro et qu’il permet désormais la vidéo de ce module hors de la boîte. À l’avant, vous obtenez un appareil photo 16MP avec les mêmes fonctionnalités assistées par l’IA que l’objectif principal.

Xiaomi vante des gains importants du capteur principal – y compris la possibilité de tirer en RAW et un mode nuit révisé. La marque ayant perdu face à Realme dans ce domaine l’an dernier, elle doit faire ses preuves. Le peu que j’ai réussi à photographier avec le Redmi Note 9 Pro suggère que Xiaomi a apporté des changements tangibles ici, mais j’en aurai plus à ce sujet dans mon examen complet.

Dans l’ensemble, le Redmi Note 9 Pro apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes à la table. Le téléphone est positionné comme l’option incontournable si vous vous souciez de la durée de vie de la batterie, et la batterie 5020mAh donne facilement au Redmi Note 9 Pro un avantage sur à peu près tout le monde dans ce segment. Les mises à jour du matériel et des caméras internes sont également alléchantes, et vous obtenez un excellent rapport qualité-prix ici.

La variante 4 Go / 64 Go du Redmi Note 9 Pro sera mise en vente en Inde pour 12 999 ₹ (175 $), avec l’option 6 Go / 128 Go disponible pour 15 999 ₹ (215 $). Le Redmi Note 9 Pro Max dans une configuration de 6 Go / 64 Go est disponible pour 14999 $ (200 $), le 6 Go / 128 Go est de 16999 $ (230 $) et le modèle 8 Go / 128 Go est de 18999 $ (255 $). Le Redmi Note 9 Pro sera mis en vente à partir du 17 mars, et le Redmi Note 9 Pro Max débutera le 25 mars. Qui est intéressé à en acheter un?

