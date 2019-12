Revue Realme XT: Xiaomi doit être inquiet

Le segment de milieu de gamme est l'endroit où l'action se situe sur le marché indien des smartphones. Xiaomi a eu un quasi-monopole ici en menant des ventes pour un solide huit trimestres. Cependant, c'est Realme qui est à surveiller. Grâce à un calendrier de sortie cohérent de produits performants et attrayants, la société a réussi à se tailler une niche et à accumuler 9% de part de marché. Un exploit remarquable dans un endroit où de nouveaux smartphones sont lancés presque tous les deux jours et où chaque joueur veut une part du gâteau. Le Realme XT est encore un autre smartphone de la marque, et il vient avec un tout nouveau shtick. Un énorme appareil photo de 64 mégapixels offre un excellent marketing, mais la plus grande question est de savoir si cela améliore de manière positive l'expérience utilisateur.

Le Realme XT apportera-t-il suffisamment à la table pour repousser la concurrence et renforcer la part de marché de Realme? Nous découvrons dans le Autorité Android examen du Realme XT.

Mise à jour du 20 janvier 2020: Ajout de détails sur les logiciels mis à jour ainsi que de nouveaux concurrents dans le segment.

À propos de cet avis: J'ai écrit cette critique Realme XT après avoir passé une semaine avec le téléphone comme appareil principal. Realme India a fourni l'appareil, qui exécutait Android 9 Pie avec ColorOS v6.0.1 à bord. J'ai écrit cette critique Realme XT après avoir passé une semaine avec le téléphone comme appareil principal. Realme India a fourni l'appareil, qui exécutait Android 9 Pie avec ColorOS v6.0.1 à bord. Montre plus

Realme XT Review: la vue d'ensemble

Le Realme XT est une décision audacieuse pour l'entreprise. Lorsque Xiaomi a annoncé son intention de lancer un smartphone 64MP, Realme a répliqué en présentant un produit entièrement réalisé et en lançant le Realme XT avec caméra 64MP en Inde – bien avant la série Redmi Note 8. Il est également utile que le Realme XT soit à un prix compétitif.

Si vous pensiez que la bataille pour le milieu de gamme était terminée, vous êtes surpris. Entre Realme et la série Vivo Z étonnamment compétente, il semble que les guerres de smartphones se réchauffent.

Qu'y a-t-il dans la boite

Realme XT

Chargeur 20W

Câble USB-C

Boîtier en TPU

Outil d'éjection SIM

Guide de démarrage rapide

Le contenu de la boîte du Realme XT couvre des éléments essentiels comme un boîtier en TPU et un outil d'éjection de SIM. Un chargeur de 20 W est également inclus avec le câble USB-C requis. Le téléphone est livré avec un protecteur d'écran pré-appliqué, qui garantit que vous êtes prêt à partir dès que vous ouvrez la boîte.

Conception

158,7 x 75,16 x 8,55 mm

183g

Encoche goutte d'eau

Des lunettes de gorille

Le Realme XT est une étape dans la conception pour l'entreprise. Realme a toujours eu des conceptions visuellement attrayantes avec un accent sur les dégradés, mais l'utilisation de polycarbonate a rendu les téléphones un peu piétons lorsqu'ils sont placés contre du matériel Xiaomi récent. Ce n'est pas le cas avec le Realme XT.

Cette fois-ci, le téléphone est enveloppé dans Gorilla Glass 5, à l'avant et à l'arrière. À lui seul, cela a amélioré la sensation de main du téléphone, ainsi que la qualité de construction générale. Le téléphone est luxueux et les dégradés brillent absolument. Dans notre précédent Realme XT, nous vous avons apporté des images de la variante Pearl Blue du téléphone. Depuis, nous avons mis la main sur le coloris Pearl White, et la variante canalise le look du magnifique Huawei P30 Pro.

La nuance blanc laiteux bascule entre une palette bleu pâle et une palette presque rose. Il suffit de dire que c'est une couleur unique pour sa catégorie, et qu'elle est particulièrement attrayante grâce au dos en verre.

Le reste de la conception est assez banal, avec une bascule à volume divisé sur la gauche et un bouton d'alimentation sur la droite. Placés dans un cadre central en métal, les boutons ont une excellente rétroaction tactile et il n'y a aucune trace d'oscillation.

Pendant ce temps, le bord inférieur du téléphone a un seul haut-parleur, un port USB-C, ainsi qu'une prise casque. Le téléphone utilise un scanner d'empreintes digitales optique intégré, probablement le même que celui du Realme X. Il est l'un des plus rapides du segment milieu de gamme.

Il y a aussi un design similaire sur le devant. Le téléphone ne s'éloigne pas trop des tendances existantes. Entre les lunettes minces, vous trouverez un écran AMOLED avec une encoche de goutte d'eau qui est juste un peu plus petite que celle du Realme 5 Pro. Il est fonctionnel, mais ne contredit pas vraiment la tendance.

Afficher

6,4 pouces

Super AMOLED

2 340 x 1 080 pixels

~ 402 ppp

Verre Gorilla 5

Format d'image 19,5: 9

L'affichage sur le Realme XT est très bon, et ce n'est pas seulement pour le prix. Son panneau AMOLED est brillant et a l'air fantastique. La température de couleur par défaut est presque parfaite, créant un excellent équilibre entre les tons froids et chauds.

Il y a une légère augmentation de la saturation, ce qui est particulièrement visible dans les bleus et les verts. Je ne peux pas vraiment me plaindre, car cela rend la visualisation des médias agréable. Sur cette note, le téléphone prend en charge Widevine L1, vous pourrez donc profiter du contenu haute résolution en toute simplicité.

J'ai observé des niveaux de luminosité maximaux autour de 430 nits, ce qui est très lumineux pour une utilisation en extérieur. Un peu plus aurait été bien, mais c'est comparable au cours pour les smartphones de milieu de gamme. Je pense que l'affichage sur le Realme XT se compare favorablement aux concurrents existants, tels que le Redmi Note 7 Pro. L'utilisation d'un panneau AMOLED signifie que vous pouvez obtenir des noirs noirs d'encre sur le téléphone, ce dont les téléphones à écran LCD ne peuvent pas se vanter.

Performance

Snapdragon 712

2 x 2,3 GHz Kryo 360 Gold

6 x 1,7 GHz Kryo 360 Argent

Adreno 616 GPU

4/6/8 Go de RAM

Stockage UFS 2.1 de 64/128 Go

Emplacement micro-SD dédié

Le Realme XT utilise un chipset Snapdragon 712 milieu de gamme. Communément trouvé parmi les smartphones de milieu de gamme, vous pouvez le trouver dans du matériel concurrent comme le Vivo Z1x récemment lancé. Ce chipset est une mise à niveau légère par rapport au Snapdragon 710 et se concentre sur des performances CPU légèrement plus rapides. Le GPU reste le même sur les deux chipsets.

Le Realme XT fonctionne bien et est un excellent exemple de téléphone où le logiciel est bien adapté au matériel. Les performances au quotidien sont excellentes et ne vous donnent aucune raison de vous plaindre. J'ai trouvé les animations un peu lourdes, mais cela a tendance à être un sujet de préoccupation pour la plupart, sinon la totalité, des skins de fabricants.

Le Realme XT chauffe considérablement autour de la caméra lorsque vous jouez à des jeux graphiques intenses.

Les performances de jeu sont en ligne avec les autres téléphones de milieu de gamme. Le GPU Adreno 616 du Snapdragon 712 est assez bon pour exécuter les derniers jeux avec une relative facilité. Avec PUBG poussé jusqu'au niveau graphique le plus élevé, le jeu semblait très bon. J'ai cependant remarqué la chute de trame occasionnelle. Le téléphone s'est considérablement réchauffé autour de la caméra au cours d'une session de jeu intense. Ce n'était jamais inconfortable, mais j'y réfléchirais à deux fois avant d'acheter le Realme XT si le jeu était mon cas d'utilisation principal.

En termes de repères, le téléphone est très proche d'un matériel similaire de Vivo. Le Realme XT a réussi 181 841 points dans le benchmark AnTuTu axé sur le processeur. C'était environ 3 000 points de moins que le score de 185 123 du Vivo Z1x. Les scores 3DMark étaient plus proches à 2095 points sur le Realme XT contre les 2100 du Vivo Z1x. De même, les scores Basemark ont ​​montré une différence notable.

Batterie

La batterie du Realme XT est à peu près la norme pour ce segment. Un chargeur VOOC 3.0 de 20 W est livré dans la boîte et j'ai observé des temps de charge rapides. Une charge de 30 minutes a porté le téléphone à 51%. Les compléments complets ont pris un peu moins de 90 minutes.

La durée de vie de la batterie était assez bonne, mais pas la meilleure. Dans nos tests de lecture vidéo et de navigation, le téléphone était un peu en deçà du Realme 5 Pro et de la concurrence similaire de Xiaomi. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas de mal à passer facilement une journée complète d'utilisation. De plus, les temps de veille sont fantastiques et le Realme XT sirote à peine la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas.

Logiciel

Tarte Android

Color OS v6.0.1

Notre relation amour-haine avec Color OS se poursuit sur le Realme XT. L'identité visuelle est conforme à ce que nous avons vu sur la série Realme 5. Cela dit, je ne suis toujours pas fan de l'utilisation étrangère de l'espace blanc dans l'interface.

C’est la même vieille histoire avec le bloatware. Bien sûr, ces applications indésirables peuvent être désinstallées, mais avoir presque tout un volet d'applications préinstallées, c'est le pousser. Le téléphone possède toujours le dossier Hot Apps de Realme, qui actualise la liste des applications recommandées chaque fois que vous l'ouvrez. Cela ne peut pas être supprimé. L'actualisation du dossier ne prend pas trop de temps, mais il utilise des données cellulaires ou WiFi pour extraire les mises à jour. Soyez attentif si vous utilisez une connexion mesurée.

Color OS offre de bonnes options de personnalisation, mais le bloatware continue d'être un problème.

À vrai dire, il n'y a pas grand-chose à ajouter ici. L'expérience logicielle est presque identique à celle de la série 5 et dispose des mêmes options de personnalisation. J'aime particulièrement la possibilité de personnaliser les gestes exactement comme je les souhaite. Bien sûr, vous pouvez également basculer sur les touches virtuelles.

Depuis la publication, le téléphone a reçu un certain nombre de mises à jour qui ont apporté des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité. Le Realme XT exécute maintenant la mise à jour de sécurité de décembre 2019 avec le dernier correctif ajoutant des fonctionnalités de qualité de vie comme la possibilité de basculer en mode sombre à partir de la barre de notification.

Caméra

Caméras arrière Capteur Samsung ISOCELL GW1 64MP, F/1,8 Appareil photo ultra-large 8MP (119 degrés) Caméra macro 2MP Capteur de profondeur 2MP



Il se passe beaucoup de choses avec les caméras du Realme XT. Deux et même trois caméras sont désormais monnaie courante, mais la société fait pression pour une configuration de quatre caméras dans l'ensemble du portefeuille. La star de l'émission ici est le capteur principal. Le capteur Samsung ISOCELL GW1 64MP est capable de capturer des photos 64MP. Par défaut, l'appareil photo produit des images regroupées en pixels de 16 mégapixels, et si nos tests ont quelque chose à dire, c'est certainement le point idéal pour ce capteur. Plus sur cela dans un peu.

Exemple de lumière du jour pour caméra Realme XT Échantillon de caméra Realme XT grand angle

Les prises de vue standard de l'appareil photo sont plutôt bonnes. Bien que j'aie remarqué un peu de bruit lors de l'observation des pixels, les images sous un éclairage suffisant sont parfaitement agréables à regarder. La plage dynamique est également assez décente, et le téléphone fait un travail utile pour maintenir les hautes lumières et extraire les détails des ombres. Alors que le mode par défaut augmente la saturation juste un smidgen, vous pouvez le pousser encore plus loin en utilisant l'option Chroma Boost. Le mode fonctionne de manière similaire au HDR et, par conséquent, vous offre également une plage dynamique légèrement plus large.

La caméra grand angle applique une correction de distorsion, ce qui signifie que les résultats sont un peu rognés. Vous ne pouvez pas désactiver cette option. La plage dynamique des prises de vue grand-angle n'est pas excellente et les bruits parasites sont faibles.

Mode standard Realme XT Realme XT pleine résolution

Parlons un peu du mode 64MP pleine résolution. Le capteur GW1 n'est pas vraiment destiné à être utilisé avec son paramètre de pleine résolution, mais il peut produire des images 64MP en utilisant un algorithme de démosaïque. Lors de nos tests, nous avons remarqué peu ou pas d'avantages à utiliser les clichés en pleine résolution. En fait, dès que la lumière est tombée, les images 64MP ont montré une augmentation notable du bruit. J'ai observé une légère différence dans la science des couleurs utilisée lors de la prise de vue en mode pleine résolution par rapport aux prises de vue standard, ces dernières affichant une augmentation de la saturation. Cependant, la différence était minime.

Realme XT pixel bined Realme XT pleine résolution

Comme vous pouvez le voir dans les exemples, le mode pleine résolution affiche beaucoup plus de bruit que l'image standard lors d'une prise de vue sous un mauvais éclairage. Pour l'énorme augmentation de la taille des fichiers, je ne vois tout simplement pas l'intérêt d'utiliser le mode 64MP.

Le téléphone comprend un mode nuit réparable. Il fonctionne en utilisant une combinaison d'empilement d'images et de longues expositions. Tant que vous avez une main ferme, vous devriez être en mesure d’obtenir une photo assez belle sous un mauvais éclairage.

Ne tombez pas dans le battage médiatique de la caméra 100MP Les caméras de smartphones haute résolution sont relativement courantes de nos jours, même à des prix moyens. Mais l'appareil photo populaire de 48 MP pourrait bientôt être remplacé par des capteurs de résolution encore plus élevée. Xiaomi promet un téléphone appareil photo 64MP à droite…

Le mode macro, cependant, est totalement inutile et je n'ai pas réussi à obtenir une image même assez nette dans tous mes tests. Si vous le devez vraiment, recadrer une image standard vous donnera un meilleur résultat. Le téléphone dispose également d'un capteur portrait dédié. Le Realme XT fait un excellent travail pour prendre des portraits. La chute du bokeh est assez réaliste avec une détection de bord parfaitement utilisable. De même, la caméra frontale prend de belles photos, avec un éclairage uniforme et une bonne quantité de détails. Vous pouvez jeter un oeil à échantillons d'images en pleine résolution en cliquant ici.

Le Realme XT est capable de filmer des vidéos 4K à 30fps, tandis que le mode 1080p monte jusqu'à 60fps. EIS est disponible en 1080p, mais pas en résolution 4K. J'ai aimé la sortie vidéo du Realme XT. Les couleurs sont superbes et la plage dynamique est meilleure que la plupart des matériels de milieu de gamme. La vidéo prise en mode 1080p est également fantastique, mais il y a une baisse du débit binaire lors de la prise de vue vidéo à 60 ips. Bien qu'il existe un avantage certain en termes de fluidité du métrage, vous pouvez voir des traces d'artefacts numériques en raison de la compression.

Realme a légèrement amélioré les performances de la caméra avec des mises à jour de sécurité de suivi. De plus, avec la dernière OTA, le téléphone a maintenant considérablement amélioré les performances de Nightscape à l'aide de la caméra frontale.

l'audio

Prise casque

Haut-parleur à tir vers le bas unique

Prise en charge Bluetooth aptX, aptX HD, LDAC

Le Realme XT intègre une prise casque le long du bord inférieur qui produit un son propre et neutre. Lors de nos tests, la sortie audio du Realme XT était parmi les meilleures que nous ayons vues chez les médiums. Si vous prévoyez d'utiliser votre téléphone pour écouter beaucoup de musique, le Realme XT est une bonne option.

La sortie des haut-parleurs est également assez forte et a une bonne quantité de profondeur. Pousser le volume au maximum crée un peu de distorsion. Il y a un accent de milieu de gamme et les voix brillent lorsque vous écoutez de la musique sur les haut-parleurs.

Un son sans fil de haute qualité est également disponible grâce à la prise en charge d'aptX et d'aptX HD via Bluetooth.

Caractéristiques

Realme XT Afficher 6,4 pouces, Super AMOLED

Résolution 2340 x 1080

Verre Gorilla 5 Chipset Qualcomm Snapdragon 712 GPU Adreno 616 RAM 4/6 / 8GB

LPDDR4X Espace de rangement 64 / 128GB

UFS2.1 MicroSD Oui (emplacement dédié avec deux emplacements SIM dédiés) Batterie 4000 mAh

Charge de 20 W Appareils photo Arrière:

64MP à f / 1,8

Appareil photo ultra-large 8MP (119 degrés)

Caméra macro 2MP

Capteur de profondeur 2MP Avant: 16MP Indice IP N / A Prise casque Oui Sécurité Capteur d'empreintes digitales intégré Logiciel ColorOS 6.0.1

Android 9 Pie Dimensions 158,7 x 75,16 x 8,55 mm Poids 183g

Rapport qualité / prix

Realme XT: 4 Go de RAM, 64 Go de stockage – 15 999 roupies (~ 225 $)

Realme XT: 6 Go de RAM, 64 Go de stockage – 16999 roupies (~ 240 $)

Realme XT: 8 Go de RAM, 128 Go de stockage – 18 999 roupies (~ 267 $)

Le Realme XT offre un excellent rapport qualité / prix. En fait, vous auriez du mal à trouver une meilleure offre dans le milieu de gamme. Le téléphone est une série de coches constantes en termes de conception, de performances et, pour l'essentiel, de performances de l'appareil photo. Bien sûr, la durée de vie de la batterie n'est pas de premier ordre, mais ce n'est pas mal du tout.

J'aime le fait que Realme s'en tient à un langage de conception général à travers sa gamme de matériel. La société a amélioré la qualité de construction du XT en passant à un fond en verre. De plus, Realme a évalué le prix du matériel à déplacer. À partir de Rs. 15 999, le téléphone coïncide avec le prix du très populaire Redmi Note 7 Pro de Xiaomi.

Depuis le moment de la sortie, Xiaomi a introduit le Redmi Note 8 Pro, ce qui augmente la mise en ce qui concerne les capacités de conception et d'imagerie. Cependant, le nouveau Realme X2 de Realme s'avère être un plus grand concurrent pour le XT. Pour juste un peu plus d'argent, vous obtenez un appareil beaucoup plus puissant qui améliore le Realme XT de manière significative.

Revue Realme XT: Le verdict

Le Realme XT est un très bon appareil. Entre les internes compétents, la conception attrayante et la toute nouvelle caméra, c'est l'un des meilleurs milieu de gamme du marché en ce moment. Ce n'est pas parfait, mais peu de téléphones le sont. Realme a été assez bon pour proposer des mises à jour de la qualité de vie du matériel, et si l'entreprise s'y tient, vous pouvez vous attendre à une amélioration de la qualité de l'image.

Maintenant que le Realme X2 est sorti, le Realme XT n'est plus une recommandation simple. Bien qu'il reste un excellent choix, c'est le Realme X2 qui gagnerait comme l'un des meilleurs smartphones de moins de 20 000 roupies en Inde.