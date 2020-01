Revue SpellTower Plus: un classique repensé pour aujourd’hui

Source: Christine Romero-Chan / iMore

En 2011, il y avait ce petit jeu appelé SpellTower par Zach Gage. À l’époque, il a été initialement conçu pour le plus grand écran de l’iPad, mais a finalement rejoint l’iPhone à mesure que la taille de l’écran augmentait.

Je me souviens très bien de SpellTower – les gens en raffolaient sur Twitter, et je l’ai ramassé à un moment donné parce que j’aime les jeux de mots (j’écris pour gagner ma vie, c’est naturel). Le jeu a reçu des mises à jour jusqu’à il y a environ un an, bien qu’il fonctionne toujours sur les appareils modernes (je viens de lancer l’original sur mon iPhone 11 Pro).

Mais maintenant, nous avons le véritable successeur, SpellTower +, et c’est une nouvelle réinvention d’un classique iOS bien-aimé.

De retour et mieux que jamais

SpellTower +

Conclusion: SpellTower + est un grand successeur d’un jeu de mots iOS classique. Il ajoute cinq nouveaux modes, de nouvelles mécaniques de jeu, une sauvegarde iCloud, de nouveaux défis quotidiens, et plus encore.

Avantages

Ajoute encore plus de modes de jeu

De nouvelles mécaniques de jeu ajoutent une touche

Téléchargez et profitez gratuitement

Belle interface utilisateur

Facile à jouer mais difficile

Les inconvénients

Les publicités peuvent être ennuyeuses

Les didacticiels ne peuvent pas être ignorés

C’est la même SpellTower, mais tellement mieux

SpellTower + pour iOS: fonctionnalités

Source: iMore

SpellTower est un jeu de mots avec une prémisse simple: il y a une grille pleine de tuiles de lettres, et vous devez épeler des mots avec ce qui vous est donné à l’écran. Mais au fur et à mesure que vous créiez des mots, de nouvelles tuiles s’élèveraient du bas de l’écran, et si les lettres dépassaient la ligne en haut, alors c’est fini.

Diffusion en direct du Super Bowl 2020: Comment regarder le gros match gratuitement

La SpellTower originale comportait six modes de jeu: Tour, Tour quotidienne, Puzzle, Puzzle extrême, Zen et Rush. La tour est relaxante, et il vous suffit d’obtenir le meilleur score possible avec seulement 140 tuiles de lettres au total. Daily Tower est un nouveau puzzle Tower chaque jour. Puzzle ajoute une rangée de lettres après chaque mot réussi que vous épelez. Extreme Puzzle augmente la longueur minimale des mots pour vous donner plus de défi. Le mode Zen est juste un puzzle sans aucune exigence de longueur afin que vous puissiez jouer à votre rythme. Le mode Rush est comme une attaque temporelle, ajoutant des lignes de lettres après un certain temps.

Si vous avez un iPad Pro, vous obtenez également le mode Super Tower supplémentaire, qui comportait 432 tuiles de lettres sur le tableau, et vous voudriez vous débarrasser des petits mots pour obtenir de plus gros blockbusters de 7 à 8 lettres pour obtenir le plus de points possible.

Source: iMore

Alors que SpellTower + semble s’être débarrassé du mode Super Tower, les autres modes originaux sont toujours disponibles. Mais en plus de cela, il existe cinq nouveaux modes pour profiter: Recherche, Recherche quotidienne, Double Puzzle, Bubble Puzzle et Blitz.

La recherche consiste à créer le meilleur mot possible avec la lettre étoile au centre – ce mot est le seul mot qui compte, donc tout le reste que vous épelez n’obtiendra pas de points, mais vous pouvez l’utiliser pour essayer de créer un grand mot avec le tuile étoile. La recherche quotidienne est un nouveau puzzle chaque jour dans le format de recherche, vous pouvez donc rivaliser avec d’autres personnes pour les scores du classement.

Double Puzzle est comme le Puzzle standard, mais ajoute deux lignes de tuiles après chaque mot au lieu d’une. Bubble Puzzle est un autre mode Puzzle, mais les lettres dans des bulles bleues doivent être sautées avant de pouvoir être utilisées dans un mot. Blitz est comme le mode Rush, mais il se déplace beaucoup plus rapidement et il élimine les 4+ tuiles de lettres afin que vous puissiez vous concentrer sur l’orthographe autant de mots que possible.

Source: iMore

En plus de nouveaux modes de jeu, SpellTower + ajoute de nouvelles mécaniques de jeu. Il y a maintenant une tuile dorée qui peut doubler la valeur en points d’un mot qui l’utilise. Si vous l’utilisez dans un mot plus long ou dans un mot qui utilise des lettres difficiles à utiliser (X, Z, etc.), les points que vous pouvez obtenir peuvent être assez lourds. Et les tuiles Bubble en mode Bubble Puzzle ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elles sont dans une bulle. Pour faire éclater la bulle, vous devez épeler des mots adjacents à la tuile bulle, puis vous êtes libre d’utiliser cette lettre.

Les modes de recherche quotidienne et de tour quotidienne apportent un nouveau défi chaque jour, ce qui ne fait qu’ajouter à la valeur de relecture globale. Le seul point négatif à ce sujet est le fait qu’il nécessite Game Center pour que vous puissiez rivaliser avec les autres dans les classements, ce que tout le monde ne veut pas. SpellTower + dispose également d’une sauvegarde iCloud afin que vous puissiez prendre vos données de jeu sur tous les appareils, et il existe des statistiques détaillées pour chaque mode de jeu, au cas où vous êtes un nerd des données comme moi.

Je ne peux pas m’arrêter de jouer

SpellTower + pour iOS: ce que j’aime

Source: iMore

Je suis un grand fan de la SpellTower originale, ainsi que de quelques autres jeux de Zach comme Ridiculous Fishing, Sage Solitaire, Flipflop Solitaire et Pocket-Run Pool. Alors, quand j’ai vu que SpellTower + arrivait, je l’ai saisi aussi vite que possible. Lorsque le jeu m’a demandé qu’il y aurait des publicités mais que je peux m’en débarrasser avec le déverrouillage complet du jeu pour 5 $, je l’ai payé sans hésitation.

Je pensais que le jeu original avait beaucoup de modes de jeu, donc avec un total de 11 dans SpellTower +, c’est encore mieux. Jusqu’à présent, j’ai essayé tous les modes et même si j’ai quelques favoris (Puzzle, Tower et Blitz), j’aime vraiment qu’il y ait beaucoup de variété, y compris des défis quotidiens.

L’ajout de la tuile or 2x est également agréable et permet d’obtenir un nombre scandaleux de points avec de bons mots, dont je continue de m’étonner. Cela vous donne une raison d’utiliser cette lettre dans un mot auquel vous n’aviez peut-être pas pensé auparavant, ce qui ouvre de nombreuses possibilités lors de la lecture.

Avec ces nouveaux ajouts, j’ai vraiment du mal à arrêter le jeu. J’aime jouer à des jeux de mots pour me détendre, et SpellTower + m’aide vraiment à me détendre tout en gardant l’esprit vif. Cela fait un moment qu’un bon jeu de mots est sorti, et je suis heureux de voir que SpellTower + est de retour et meilleur que jamais.

Je n’ai pas besoin de tutoriels, yo

SpellTower + pour iOS: ce que je n’aime pas

Source: iMore

Étant donné que SpellTower + est un téléchargement gratuit, vous allez recevoir de temps en temps quelques annonces. Lorsque la première annonce est apparue, j’ai apprécié que le jeu me donne un message d’avertissement, m’informant que je pouvais me débarrasser des publicités et déverrouiller tout dans le jeu pour 5 $. En tant que fan des autres travaux de Gage, je l’ai acheté sans hésitation. Mais d’autres peuvent ne pas vouloir, et c’est tout à fait compréhensible. Les publicités peuvent donc sembler un peu intrusives.

Je n’aimais pas non plus le fait que je ne pouvais pas ignorer les didacticiels. Ils sont utiles si vous n’avez jamais joué à SpellTower auparavant, mais si vous avez joué aux jeux originaux ou aux jeux de mots standard en général, les didacticiels ne sont pas nécessaires. Ce serait bien de voir une option pour ignorer les tutoriels obligatoires à l’avenir.

Un must pour les fans de jeux de mots

SpellTower + pour iOS: le résultat

Si vous aimez les jeux de mots, alors SpellTower + est une évidence. Et même si vous ne jouez généralement pas à des jeux de mots, SpellTower + est si bien fait que vous devriez quand même lui donner une chance, d’autant plus que vous pouvez l’essayer gratuitement. Il existe de nombreux modes de jeu pour tout le monde, et de nouvelles mécaniques de jeu rendent les choses encore plus intéressantes. Et vous pouvez emporter votre jeu partout avec vous sur plusieurs appareils grâce à la nouvelle synchronisation iCloud.

Plaisir de mots sans fin

SpellTower +

Un jeu de mots classique pour aujourd’hui

SpellTower + est un jeu de mots addictif pour tout le monde. C’est magnifique et a une tonne de modes de jeu différents pour la variété. C’est le jeu de mots par excellence pour iPhone et iPad.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.