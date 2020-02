RIAA: Le chiffre d’affaires de la musique en streaming a augmenté de 25% l’année dernière, mais les revenus générés par les téléchargements numériques ont continué de diminuer

Selon une nouvelle étude annuelle de la Recording Industry Association of America (via Variety), les revenus de la musique en streaming ont augmenté de 25% l’année dernière et représentent désormais 61% de tous les revenus provenant de la musique enregistrée aux États-Unis.

L’étude RIAA a révélé que les revenus de la musique enregistrée ont atteint un total de 11,1 milliards de dollars en 2019, contre 9,8 milliards de dollars l’année précédente. De cela, les services de musique en streaming payants comme Apple Music et Spotify ont généré 6,8 milliards de dollars de revenus en 2019.

Ce chiffre s’élève à 8,8 milliards de dollars en incluant les revenus de streaming financés par la publicité, soit près de 80% du total des revenus réalisés dans le secteur de la musique enregistrée l’année dernière.

Le nombre d’abonnements au streaming payant a augmenté de 29%, avec 60,4 millions en 2019, contre 46,9 millions l’année précédente. C’est plus de cinq fois plus d’abonnés à la musique depuis 2015, alors que le nombre total d’abonnés mensuels n’était que de 10,8 millions.

Les ventes physiques ne représentent désormais que 10% du marché, selon la RIAA, bien que le boom du vinyle ait assuré qu’il ne s’agissait pas du pire interprète des revenus de la musique enregistrée. Les téléchargements numériques ont fait encore pire et ne représentent que 8% des revenus. La RIAA dit que 2019 était la première année depuis 2006 que l’argent provenant des téléchargements payants était inférieur à 1 milliard de dollars.

Le nombre d’abonnés d’Apple Music en juin dernier dépassait les 60 millions, tandis qu’Amazon Music a récemment déclaré avoir plus de 55 millions de clients dans le monde, bien que ce chiffre comprenne un décompte sur plusieurs niveaux, y compris les abonnés Amazon Music for Prime et son plan gratuit financé par la publicité. Spotify a annoncé en septembre qu’il comptait 113 millions de clients payants.

.