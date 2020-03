Ring nécessitera une authentification à deux facteurs à partir d’aujourd’hui (mise à jour: vérification des e-mails en clignotant)

Ring a géré sa juste part de snafus de confidentialité (et puis certains), mais sa dernière décision pourrait apaiser certaines de vos craintes. La société de maison intelligente détenue par Amazon a mis en place une nouvelle politique de connexion, en vigueur immédiatement. Maintenant, vous devrez entrer un code d’authentification à deux facteurs (2FA) chaque fois que vous vous connectez à votre compte.

Ring suit les traces de Google’s Nest, qui a fait un mouvement similaire plus tôt ce mois-ci. Lorsque vous entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans l’application Ring, vous obtiendrez un code unique par e-mail ou SMS (votre choix). Malheureusement, Ring ne mentionne pas les applications d’authentification. L’itinéraire de messagerie est probablement plus sûr – votre numéro de téléphone n’est pas particulièrement sécurisé. Espérant que 2FA mettra (espérons-le) fin à ces rapports de nouvelles embarrassants sur les caméras de sécurité Ring détournées causées par des mots de passe faibles. C’est également l’occasion pour Ring de marquer des points brownie avec les utilisateurs après avoir été sur la défensive depuis que sa coopération en matière d’application de la loi a été révélée l’année dernière.

Ring suspend également son utilisation des plates-formes d’analyse, une réponse aux récents rapports qui ont attiré l’attention sur le volume inhabituel de données que Ring transmettait à des tiers. Bien que cela ne soit que temporaire, vous pouvez désormais refuser que vos données soient utilisées pour des publicités personnalisées pour toujours. Les détails seront dans un e-mail aux clients lors du déploiement des fonctionnalités.

Blink annonce une politique de messagerie vérifiée

Une autre filiale d’Amazon, Blink, commencera à vérifier les adresses e-mail de toute personne ayant ouvert un compte Blink. Tous les utilisateurs devront avoir un e-mail vérifié avant le 30 mars. Le fournisseur de caméras de sécurité indique qu’il sera en mesure de fournir une authentification à deux facteurs aux utilisateurs une fois l’exigence en place.

Les utilisateurs sont invités à ouvrir l’application Blink, accédez à Gérer les comptes, puis appuyez sur Renvoyer l’e-mail de vérification après avoir vérifié (et corrigé, le cas échéant) si le compte dans le fichier est correct. Ils devront ensuite cliquer sur le lien contenu dans l’e-mail.

Cette étape ne consisterait qu’à établir une authentification à deux facteurs, et non à l’exiger pour toutes les connexions. Attendez-vous à plus en découler.