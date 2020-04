Ring Video Doorbell 3 vs Eufy Video Doorbell: Lequel devriez-vous acheter?

La sonnette vidéo Eufy est notre premier choix pour plusieurs raisons, y compris le fait qu’il s’agit d’un achat unique. Vous n’avez pas besoin de vous abonner à un plan pour afficher votre contenu, il offre un stockage local et il est nettement moins cher que le Ring Video Doorbell 3.

Avantages

Moins cher que Ring Video Doorbell 3

Abonnement non requis

Carillon de sonnette inclus

Options de stockage local

Fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant

Les inconvénients

Version filaire uniquement

Pas de véritable support IFTTT

Problèmes avec la qualité de la capture de mouvement et des fonctionnalités d’IA

La Ring Video Doorbell 3 est une belle mise à niveau incrémentielle par rapport à la deuxième génération sans augmentation de coût. Avec la dernière version, vous bénéficiez d’une compatibilité Wi-Fi à 5,0 GHz, de zones de confidentialité vidéo et audio et d’une détection de mouvement avancée.

Avantages

Fonctionne très bien avec les appareils Alexa et Amazon

Maintenant compatible avec le Wi-Fi 5,0 GHz

Détection de mouvement avancée

Zones de confidentialité audio et vidéo

Options filaires et alimentées par batterie

Façades personnalisables

Les inconvénients

Ne fonctionne pas avec Google Assistant

Abonnement requis pour accéder aux enregistrements

Le carillon de sonnette est un achat supplémentaire

Côte à côte, ces sonnettes vidéo intelligentes se ressemblent beaucoup, mais notre travail consiste également à vous montrer leurs différences afin que vous puissiez prendre la meilleure décision d’achat pour votre maison et votre famille. Bien que je pense toujours que Ring fabrique des produits incroyables, je pense que l’option Eufy est la meilleure, car vous économiserez de l’argent tout en bénéficiant d’une expérience formidable.

Ding dong duel

Eufy est une sous-marque d’Anker, et bien qu’il fabrique d’excellents produits connectés, il n’est pas aussi connu ou visible sur le marché que Ring. Amazon et Eufy / Anker ont une relation de travail solide et les produits Eufy s’intègrent généralement bien avec Alexa, mais le statut de première partie de Ring en tant que marque Amazon lui confère des avantages que d’autres entreprises ne peuvent pas toucher. Voyons comment ces deux appareils comparent les spécifications pour les spécifications avant de nous plonger dans nos raisons de recommander l’un sur l’autre.

Eufy Video Doorbell

Ring Video Doorbell 3

Résolution vidéo

2K HD

1080p

Source d’énergie

Câblé

Batterie ou câblé

Champ de vision

160 degrés

160 degrés

Dimensions

4,8 “x 1,69″ x 0,94 ”

5,1 “x 2,45″ x 1,1 ”

Connectivité Wi-Fi

2,4 GHz

2,4 et 5,0 GHz

Vidéo à la demande

Oui

Oui

Discussion bidirectionnelle

Oui

Oui

Alertes de mouvement

Oui

Oui

Détection de mouvement avancée avec zones de mouvement réglables

Stockage local

Oui, 4 Go de stockage eMMC

Non

Carillon inclus

Oui

Non

Façades interchangeables

Non

Oui

Résistance aux intempéries

IP65

Pas d’évaluation officielle

Compatible avec Smart Assistant

Amazon Alexa

Assistant Google

Amazon Alexa

Eufy a quelques trucs dans sa manche

Source: Eufy

Eufy fabrique de nombreux appareils intelligents, comme ses robots aspirateurs RoboVac et son haut-parleur intelligent Genie, qui fonctionnent tous les deux avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas que l’entreprise dispose également d’une gamme d’appareils de sécurité pour la maison intelligente, y compris une caméra à projecteur intelligent, un moniteur pour bébé intelligent et notre choix pour la meilleure caméra de sécurité qui peut stocker la vidéo localement. La sonnette vidéo Eufy s’intègre dans ce mélange de produits, offrant un équilibre entre des fonctionnalités haut de gamme, la confidentialité et l’abordabilité.

La sonnette vidéo Eufy offre un équilibre de fonctionnalités haut de gamme, d’intimité et de prix abordable.

L’une des choses que nous aimons le plus à propos de la sonnette vidéo Eufy est que vous en avez vraiment pour votre argent. Voulez-vous une sonnette vidéo intelligente avec la possibilité d’accéder à vos enregistrements? Bam – c’est ce que vous obtenez, et aucun abonnement requis! La sonnette peut stocker jusqu’à 4 Go de données localement et en toute sécurité, avec un cryptage militaire de 256 bits. Il a le même champ de vision que la Ring Video Doorbell 3 à 160 degrés et vous permet de poursuivre les conversations avec qui que ce soit à la porte. De plus, il présente un indice de résistance aux intempéries IP65, tandis que l’anneau ne porte pas de désignation officielle. Cela signifie que vous pouvez l’utiliser confortablement à l’extérieur et qu’il peut résister à de nombreux éléments.

Bien que la sonnette vidéo Eufy ait beaucoup à offrir, il existe quelques domaines où elle pourrait être améliorée. Pour commencer, il n’est disponible qu’en configuration filaire, donc si vous n’êtes pas trop à portée de main, vous devrez embaucher un électricien ou un bricoleur pour l’installer pour vous. En outre, les critiques en ligne se plaignent constamment de l’IA d’Eufy et du snafus de capture de mouvement, affirmant que la sonnette n’est pas toujours aussi intelligente lorsqu’il s’agit de faire la distinction entre les personnes, les animaux domestiques et les plantes.

La sonnette vidéo Eufy fonctionne bien avec l’Assistant Google ou l’Alexa d’Amazon, bien qu’elle ne soit pas aussi bien intégrée dans d’autres plates-formes. Vous pouvez trouver des dizaines d’options d’intégration pour les produits Ring sur IFTTT, mais, malheureusement, Eufy est introuvable.

Grâce à sa capacité de stockage intégrée, vous n’avez pas à vous soucier d’un plan d’abonnement cloud si vous ne voulez pas payer, bien que ce soit une option si vous le souhaitez. Pour environ 3 $ par mois, vous pouvez obtenir le stockage cloud d’Eufy (si vous pouvez le trouver sur leur site Web), mais la plupart des gens qui optent pour cette sonnette ne recherchent probablement pas ce service de toute façon.

Le plus grand avantage d’Eufy par rapport à la Ring Video Doorbell 3 est peut-être son prix. Au moment d’écrire ces lignes, Amazon propose un coupon en un seul clic qui réduit le coût aux 2/3 du prix de la Ring Video Doorbell 3. Quelle grande incitation à essayer cette marque d’appareils intelligents en plein essor!

Ring est toujours un frappeur lourd

Source: Ring

Même avant qu’Amazon n’achète Ring et place la société sous l’égide de l’entreprise qui comprend Eero, Whole Foods et Zappos, les dispositifs de sécurité intelligents Ring fonctionnaient déjà bien avec Alexa. Depuis cette acquisition, Amazon n’a cessé d’améliorer et de s’appuyer sur l’intégration étroite des produits et des écosystèmes, au point que si vous êtes profondément ancré dans Amazon, les produits Ring devraient naturellement figurer en tête de votre liste. Cependant, si vous préférez utiliser l’Assistant Google, vous voudrez regarder ailleurs, car les appareils Ring ne prennent plus directement en charge cette option.

La Ring Video Doorbell 3 obtient des notes élevées pour sa vidéo de qualité HD et sa détection de mouvement avancée.

Au cours de la dernière année, Ring a été critiquée pour une série de scandales en matière de confidentialité qui ont effrayé de nombreux clients non seulement Ring, mais toute la catégorie des dispositifs de sécurité intelligents en général. Bien que nous n’allions pas ressasser la controverse pour le moment (vous pouvez en savoir plus ici), nous pensons que les produits sont sûrs à un niveau fondamental et que tous les utilisateurs de tous les appareils connectés doivent appliquer des principes de bon sens comme l’utilisation d’unique et sécurisé mots de passe et authentification à deux facteurs.

En ce qui concerne le matériel, le Ring Video Doorbell 3 obtient des notes élevées pour sa vidéo de qualité HD, sa détection de mouvement avancée et ses zones de confidentialité. Ring n’offre pas un indice de protection IP officiel pour la résistance aux intempéries, bien qu’il affirme que ses sonnettes sont résistantes aux intempéries et capables de résister à une large plage de températures, ainsi qu’à la pluie et la neige.

La gamme de produits de Ring comprend pas moins de six sonnettes intelligentes à différents prix et fonctionnalités, mais nous dirions que la sonnette vidéo 3 pourrait bien être la meilleure valeur de la gamme. Il est livré avec plusieurs façades interchangeables afin que vous puissiez adapter la sonnette au style de votre maison, et offre des options encore plus personnalisables que les autres sonnettes que nous avons rencontrées. En revanche, le carillon de la sonnette n’est pas inclus comme c’est le cas avec la sonnette vidéo Eufy, ce qui vous coûtera environ 50 $.

Le prix plus élevé de l’anneau par rapport à la sonnette Eufy ne nous dérange pas trop, car ces appareils sont souvent mis en vente par Amazon et / ou proposés en bundles avec d’autres enceintes intelligentes comme Echo. Nous ne sommes pas réticents à recommander les produits Ring malgré leurs récents scandales sur la vie privée, mais nous reconnaissons que de nombreux clients potentiels vont faire une pause avant d’acheter dans un avenir prévisible, et nous voudrons examiner quelles autres options (comme le Eufy) pourraient être disponible.

Outre les problèmes de sécurité liés au stockage de vos données personnelles dans le cloud de Ring, il existe un autre point d’achoppement. Si vous êtes fatigué des abonnements, vous n’aimerez pas ça. Pour accéder à vos enregistrements vidéo, vous devrez débourser 30 $ – 100 $ par an pour un plan Ring Protect car il n’y a pas d’option pour le stockage sur appareil ou local ici.

Le prix est le gagnant

Ce sont deux excellentes sonnettes vidéo, mais l’une d’entre elles l’emporte uniquement sur la base du prix. La sonnette vidéo Eufy manque certaines des fonctionnalités de l’anneau, comme la façon dont vous pouvez uniquement l’utiliser avec fil. Cependant, vous pouvez stocker des vidéos localement et ne vous inquiétez pas la plupart du temps des abonnements. Avec un prix de départ globalement inférieur, c’est notre gagnant. La Ring Video Doorbell 3 est toujours un bon choix si vous êtes profondément ancré dans l’écosystème Amazon et avez besoin de quelque chose alimenté par batterie.

En avoir pour son argent

Eufy Video Doorbell

Ceci est une grande valeur pour une sonnette intelligente

La sonnette vidéo Eufy fait de notre liste une grande valeur car elle offre des fonctionnalités intelligentes de qualité sans frais ou abonnements cachés. Il y a eu des plaintes concernant la détection de mouvement de l’appareil et l’IA de la caméra.

Une excellente sonnette compatible Alexa

Ring Video Doorbell 3

Une sonnette Alexa haut de gamme pour un prix moyen

La Ring Video Doorbell 3 ajoute quelques belles mises à jour incrémentielles à la deuxième génération, y compris la compatibilité Wi-Fi à 5,0 GHz et la détection de mouvement avancée.

