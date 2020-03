Ring Video Doorbell 3 vs Ring Video Doorbell 3 Plus: Lequel devriez-vous acheter?

The Ring vous apporte de nouvelles fonctionnalités avec sa Video Doorbell 3 Plus. L’ajout de vidéo Pre-Roll vous donne quatre secondes de vidéo avant l’événement de détection. Ceci est très utile pour avoir une meilleure idée de ce qui s’est passé avant la notification de votre sonnette.

230 $ chez Amazon

Avantages

Vidéo pré-roll

Wi-Fi 2,4 GHz et 5,0 GHz

Vidéo HD 1080p

Détection de mouvement avancée

Les inconvénients

Pas d’intégration avec Google Assistant

Un peu cher

La Ring Video Doorbell 3 propose toutes les mêmes améliorations que la version Plus, à l’exception du prix plus élevé et du Pre-Roll. Le Ring Video Doorbell 3 est une amélioration de qualité par rapport au Ring Video Doorbell 2 en raison de l’ajout du Wi-Fi 5,0 GHz et de la détection de mouvement avancée.

200 $ sur Amazon

Avantages

Wi-Fi 2,4 GHz et 5,0 GHz

Vidéo HD 1080p

Détection de mouvement avancée

Moins cher

Les inconvénients

Pas de vidéo pré-roll

Pas d’intégration avec Google Assistant

Ring a annoncé la sortie de Video Doorbell 3 et 3 Plus le 8 avril, et ils semblent avoir un bel ensemble de mises à niveau par rapport à Ring Video Doorbell 1 et 2. Les deux nouvelles versions présentent les mêmes améliorations et styles visuels, avec le seul différenciateur étant le Video Doorbell 3 Pus obtient la vidéo Pre-Roll. Cependant, cela vaut-il les 30 $ supplémentaires? Allons-y.

Temps pour une mise à niveau

Source: Ring

Les sonnettes vidéo vous permettent de voir qui est à la porte sans avoir besoin d’aller à la porte ou à la fenêtre. Une bonne sonnette vidéo offre également des fonctionnalités telles que la détection de mouvement, la communication bidirectionnelle et les notifications. Ring est depuis longtemps l’une des options les plus populaires pour les sonnettes vidéo, et avec la sortie de ses Ring Video Doorbell 3 et Ring Video Doorbell 3 Plus, ainsi que quelques améliorations utiles, il espère poursuivre cette tendance.

Ces deux sonnettes ne sont pas si différentes l’une de l’autre – mais si vous regardez attentivement, vous verrez qu’il y a une grande différence.

L’une de ces mises à niveau est l’inclusion d’une bande Wi-Fi 5,0 GHz. Ce sera un ajout bienvenu car il permet des taux de transfert de données plus rapides au détriment d’un taux d’interférence plus élevé provenant d’obstacles tels que des murs ou des portes. Dans la plupart des cas, cependant, vous ne devriez avoir aucun problème à maintenir une connexion entre votre porte d’entrée et votre routeur. Si c’est le cas, il reste une bande de 2,4 GHz sur laquelle se replier.

Ring a également inclus une fonctionnalité qui n’était auparavant disponible que sur les modèles Pro et Elite – la détection de mouvement avancée, qui vous permet de créer une zone de mouvement personnalisée. Cela peut limiter les fausses occurrences et les notifications inutiles qui arrivent sur votre téléphone. Si la porte d’entrée de votre maison fait face à un trottoir ou une rue achalandée, par exemple, la détection de mouvement standard peut reprendre cette activité. La mise en place d’une zone de détection plus raffinée réduira les bourdonnements téléphoniques ennuyeux des joggeurs qui passent.

Bien que ces deux nouvelles sonnettes vidéo de Ring aient des différenciateurs utiles des offres précédentes, elles ne sont pas si différentes l’une de l’autre – mais si vous regardez de près, vous verrez qu’elle a une grande différence.

Ring Video Doorbell 3

Ring Video Doorbell 3 Plus

Prix

199,99 $

229,99 $

Qualité vidéo

HD 1080p

HD 1080p

Détection de mouvement

avec zones de mouvement réglables

Détection de mouvement avancée avec zones de mouvement réglables

Connectivité

Connexion Wi-Fi 802.11 b / g / n à 2,4 GHz et 5,0 GHz

Connexion Wi-Fi 802.11 b / g / n à 2,4 GHz et 5,0 GHz

Intégration Smart Assistant

Amazon Echo

Amazon Echo

Source d’énergie

Batterie rechargeable filaire ou à libération rapide

Batterie rechargeable filaire ou à libération rapide

Pré-rouler

Non

Oui

La seule grande différence

Source: Ring

Ring inclut désormais une fonctionnalité qui n’a été vue sur aucun de ses autres sonnettes vidéo – Pre-Roll. Généralement, lorsqu’un mouvement est déclenché sur une sonnette vidéo Ring, vous recevrez une notification. Cela vous permet de voir ce qui s’est passé après le déclenchement du capteur de mouvement. Pre-Roll vous donne quatre secondes de vidéo supplémentaires avant l’activité. Cette fonctionnalité est un excellent ajout, en particulier lors de son utilisation dans le cadre d’une configuration de sécurité étendue.

Être en mesure de voir ce qui a conduit au moment où suffisamment de mouvement s’est produit pour activer le capteur peut vous donner une image plus complète. Comme avec la plupart des appareils activés par le mouvement, sa portée peut être limitée et le mouvement requis peut être élevé / spécifique. Ainsi, au moment où le capteur est déclenché, vous ne verrez peut-être que la fin de ce qui s’est passé – vous faisant manquer des informations précieuses pour résoudre un incident ou, espérons-le, des images drôles supplémentaires.

Le pré-roll a ses limites. Sa qualité vidéo est inférieure à 1080p, la vision nocturne n’est pas disponible et le son ne sera pas inclus. Quoi qu’il en soit, le pré-roll peut toujours être un atout précieux dans de nombreuses situations – comme le dit le proverbe, “quelque chose vaut mieux que rien”.

Les petites choses comptent

Ring a deux produits qui sont à la fois pleins de fonctionnalités pour ceux qui recherchent la commodité et une sécurité accrue. Avec les intégrations fantastiques dans l’écosystème Amazon Echo, l’ajout d’une bande Wi-Fi de 5,0 GHz et la détection de mouvement avancée, il serait difficile de se tromper avec le modèle standard ou plus. Cependant, la fonction Pre-Roll est le point de basculement pour donner la victoire à la Ring Video Doorbell 3 Plus. Bien que cela ne rapporte pas toujours cette différence de près de 30 $, même si cela vous aide une fois que vous serez content de l’avoir.

Tout voir

Ring Video Doorbell 3 Plus

Avant que cela n’arrive

Le Ring Video Doorbell 3 Plus est doté de nombreuses caractéristiques des modèles les plus chers, mais il a quelque chose que ces versions n’ont pas – Pre-Roll. Cela peut faire la différence entre avoir une image complète d’une situation ou non.

Heurté

Ring Video Doorbell 3

Une mise à niveau digne

Vous obtiendrez la même bande Wi-Fi 5,0 GHz et la détection de mouvement avancée que le modèle Plus, mais vous économiserez environ 30 $. Vous n’obtiendrez pas non plus la fonction Pre-Roll, mais c’est toujours une mise à niveau solide dans l’ensemble.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.