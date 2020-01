Robin ProLine devient la première sonnette à prendre en charge la vidéo sécurisée HomeKit

La société néerlandaise Robin Telecom a annoncé aujourd’hui que sa sonnette Robin ProLine est la première à prendre en charge HomeKit Secure Video, permettant à la caméra de capturer et de stocker des enregistrements en toute sécurité dans iCloud.

Avec l’aide d’un Apple TV, d’un HomePod ou d’un iPad configuré comme hub domestique, la sonnette ProLine peut détecter intelligemment quand un mouvement d’une personne, d’un animal ou d’un véhicule est capturé et stocker un enregistrement dans iCloud. Lorsqu’une activité est détectée, les utilisateurs reçoivent instantanément une notification push sur leur iPhone ou iPad et peuvent lire des clips vidéo directement depuis l’écran de verrouillage ou dans l’application Accueil.

Avec un cryptage de bout en bout, HomeKit Secure Video est facturé comme une option plus sûre que le stockage d’enregistrements sur les serveurs de fabricants d’accessoires tiers. Une démo de la fonctionnalité d’un Apple Store a récemment été partagée par Zach Truskowski.

HomeKit Secure Video est uniquement disponible pour les utilisateurs qui paient 200 Go ou plus de stockage iCloud, à partir de 2,99 $ par mois. Les utilisateurs avec un plan de 200 Go peuvent stocker 10 jours d’enregistrements à partir d’une seule caméra dans iCloud sans frais supplémentaires, tandis que ceux avec un plan de 2 To peuvent stocker 10 jours d’enregistrements à partir de cinq caméras au maximum. Les enregistrements vidéo sécurisés HomeKit ne comptent pas pour l’utilisation du stockage iCloud d’un utilisateur.

Pour mettre à jour le micrologiciel de la sonnette, mettez à jour l’application Robin ProLine vers la version 1.6.0 ou ultérieure et appuyez sur l’icône d’engrenage dans l’accessoire ProLine pour ouvrir la page Détails. Appuyez sur “mettre à jour le firmware” suivi de “démarrer la mise à jour du firmware”.

Au prix de 599 € en Europe, le Robin ProLine propose un enregistrement vidéo 720p, un angle de vision de 130 degrés, une résistance à l’eau et à la poussière classée IP53 et une finition en aluminium brossé disponible en gris sidéral, argent ou noir.

Alors que plusieurs autres sonnettes HomeKit Secure Video ont été annoncées, le Robin ProLine est le premier à prendre en charge cette fonctionnalité.

.