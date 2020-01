Roborock devient classique avec un nouvel aspirateur à main

Roborock étend ses tarifs habituels de robot aspirateur cette année au CES 2020 en annonçant un nouvel aspirateur à main. Le Roborock H6 tire parti de toute l’expertise qu’il a acquise au cours de sa gamme existante et l’a emballé dans une unité légère et puissante qui peut garder les tapis et les planchers de bois franc propres dans n’importe quelle maison.

Le H6 est le premier aspirateur au monde alimenté par une batterie au lithium polymère. Avec lui, le H6 fonctionne pendant 90 minutes en mode éco ou 10 minutes à plein régime. Un petit écran OLED pratique dans la poignée vous aide à garder un œil sur la durée de fonctionnement du H6, ainsi que d’autres notifications utiles. Pesant seulement 3 lb rend le Roborock H6 parfait pour nettoyer les plafonds, les étagères et autres endroits hauts et difficiles d’accès.

Malgré la durée de vie de la batterie généreuse et son poids léger, il dispose toujours de beaucoup de puissance. Une roue multicouche de 420 W peut facilement soulever la saleté déposée profondément dans les tapis et autres matériaux souples. Pendant ce temps, les filtres HEPA lavables avant et arrière capturent 99,97% des particules pendant que vous êtes occupé à nettoyer.

Pour ceux qui sont toujours à la recherche d’un copain de nettoyage de sols automatisé, Roborock a également annoncé le S6 Pure. Il héberge la même cartographie du sol et la navigation guidée par laser que les modèles précédents, ainsi que des capteurs de protection contre les chutes, mais à un prix plus abordable.

Attendez-vous à ce que le Roborock H6 à main coûte 449 $ et le S6 Pure à 549 $, tous deux en vente au T2.