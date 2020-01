Roborock H6 contre Dyson Cyclone V10 Absolute: lequel acheter?

Notre recommandation

Roborock H6

Puissant, mais imparfait

Dyson Cyclone V10 Absolute

Il y a de quoi être excité avec le Roborock H6. D’un écran OLED élégant à une autonomie presque imbattable, il a les ingrédients d’une entrée prometteuse sur le marché de l’aspirateur portatif. Mieux encore, malgré sa légèreté, il ne sacrifie pas beaucoup en termes de puissance.

Avantages

Autonomie de 90 minutes

Léger, à seulement 3 livres

L’écran OLED fournit une tonne d’informations précieuses

Le moteur a du punch

Reconnaissance automatique des tapis

Les inconvénients

Cher

Le premier aspirateur portatif de Roborock, il peut donc y avoir des hoquets

Le Cyclone V10 Absolute est silencieux, puissant et efficace. On ne peut le nier. Cependant, étant donné les problèmes de fiabilité courants du produit, c’est un achat que vous voudrez peut-être éviter – en particulier à un prix aussi élevé.

Avantages

Silencieux

L’un des aspirateurs sans fil les plus puissants du marché

Passe en toute transparence au mode portable

Un bac plus grand rassemble plus de débris

Les inconvénients

Cher, plus cher que le H6 lorsqu’il n’est pas en vente

La batterie ne dure qu’une heure environ

Les problèmes de fiabilité sont malheureusement courants.

Plus lourd

S’il y a une chose pour laquelle Dyson est connue, ce sont les aspirateurs. Ses produits sont chers, bien sûr, mais ils sont aussi parmi les meilleurs. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de concurrence, bien sûr.

Au Consumer Electronics Show de cette année, un nouveau concurrent est apparu, gracieuseté de la société de technologie chinoise Roborock. Le Roborock H6 est plein de promesses. Sur la base de ce que nous en savons jusqu’à présent, nous examinerons comment il se compare à un produit similaire de Dyson, le Cyclone V10 Absolute.

Ventilation des spécifications

Sur le papier, le Dyson Cyclone V10 Absolute est un peu plus puissant que le Roborock H6, avec une aspiration légèrement meilleure. C’est en quelque sorte à prévoir, cependant. La marque n’a jamais lésiné sur la puissance, et cette itération du Cyclone ne fait pas exception.

Cela dit, la différence de puissance d’aspiration entre les deux est un dérisoire 10 Air Watts. Ce n’est pas tout à fait ce à quoi vous vous attendez, étant donné la différence de taille. Le V10 Cyclone Absolute domine l’aspirateur à main de Roborock, pesant près de deux fois plus et pèse presque deux fois plus.

Le Roborock H6 se distingue également de l’offre de Dyson à d’autres égards. D’une part, sa batterie dure une demi-heure de plus, le distinguant comme l’un des aspirateurs à main les plus durables du marché. Il arbore également un écran OLED astucieux qui vous permet, entre autres, de savoir combien d’autonomie le H6 a laissé à tout moment.

Roborock H6

Dyson Cyclone V10 Absolute

Succion

140 AW

150 AW

Poids

3,1 lb

5,9 lb

Afficher

OLED 1,3 pouces

N / A

Vie de la batterie

90 min

60 min

Temps de charge

4 heures

3,5 heures

Poubelle

0,4 L

0,77 L

Dimensions

11,1 x 8,7 x 4,3 pouces

49 x 10 x 9,8 pouces

Cependant, la principale raison pour laquelle nous recommandons le H6 par rapport au Cyclone V10 Absolute est la fiabilité. Oui, nous réalisons que ce produit n’a pas encore été mis sur le marché et qu’il n’a donc pas été testé. Dans le même temps, Roborock a toujours publié des produits de qualité, il n’y a donc aucune raison de s’attendre à ce que le H6 ne réponde pas aux mêmes normes.

Quant à Dyson, il peut être connu pour sa qualité, mais il est également connu pour avoir quelque chose d’un record inégal en ce qui concerne les aspirateurs à manche. En mars dernier, par exemple, Consumer Reports a constaté que près de la moitié des aspirateurs balais Dyson avaient développé des problèmes au cours des cinq premières années. D’ordinaire, ce n’est peut-être pas si grave, mais étant donné le prix élevé attaché à la marque Dyson, il est bien en deçà de toute attente raisonnable de qualité.

Conclusion

Le Dyson Cyclone V10 Absolute n’est en aucun cas un mauvais produit. Sur le papier, cependant, il est devancé par le Roborock H6. Le fait que Roborock ait réussi à emballer non seulement une batterie aussi puissante mais une puissance d’aspiration aussi élevée dans une si petite unité légère est incroyablement impressionnant.

Facteur du fait que les aspirateurs à manche de Dyson sont connus pour échouer, et nous sommes convaincus de recommander que lorsque le Roborock H6 sortira, vous devriez sérieusement envisager d’en acheter un.

Un concurrent prometteur

Roborock H6

Léger sans sacrifier la puissance ou la longévité

Le Roborock H6 est incroyablement léger pour la quantité de puissance sous le capot. Avec une batterie qui dure 90 minutes et une puissance d’aspiration comparable à celle d’un aspirateur traditionnel, c’est un produit que nous surveillerons certainement le jour de la sortie.

Bon, mais pas génial

Dyson Cyclone V10 Absolute

Les problèmes de fiabilité font tomber un produit par ailleurs exceptionnel

Autonomie et poids de la batterie mis à part, l’absolu Cyclone V10 est presque meilleur que le H6. Cependant, des problèmes de fiabilité connus et un manque d’écran OLED l’ont placé juste derrière la nouvelle entrée.