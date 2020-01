Roborock H6 vs Dyson Cyclone V10 Motorhead: Lequel devriez-vous acheter?

Un nouveau concurrent puissant

Roborock H6

Nom familier, prix amical

Moteur Dyson Cyclone V10

Roborock pourrait être un nouveau concurrent dans le domaine des aspirateurs portatifs, mais son expertise dans les aspirateurs robots a contribué à faire du Roborock H6 un aspirateur balai plus efficace.

450 $ chez Roborock

Avantages

Filtre amovible et lavable, cyclones, poubelle

Près de la moitié du poids

Durée de vie de la batterie plus longue dans tous les modes

Comprend plus d’accessoires dans la boîte

Écran OLED pour une sélection facile du statut et du mode

Les inconvénients

Poubelle plus petite

Plus cher

L’aspirateur balai le moins cher de Dyson dans la famille V10 offre une grande valeur et de grandes performances pour le prix.

350 $ chez Amazon

Avantages

Moteur légèrement plus puissant

Un troisième niveau d’aspiration (moyen)

Temps de charge 12% plus rapide

Les inconvénients

Pire durée de vie de la batterie

Moins polyvalent

Plus lourd

Vous pourriez avoir un robot aspirateur pour les étages principaux de votre maison, mais qu’en est-il de tous les endroits où un robot aspirateur ne peut pas atteindre? C’est exactement à cela que sert un aspirateur “bâton” sans fil. Offrant polyvalence et facilité d’utilisation, ces types d’aspirateurs sont conçus pour nettoyer et nettoyer le gâchis sans trop de tracas.

Roborock H6

Moteur Dyson Cyclone V10

Vie de la batterie

90min (éco) / 10min (max)

60min (éco), 35min (moyen), 7min (max)

Taille de la poubelle

400 ml

530 ml

Puissance moteur

420W

450W

Niveaux d’aspiration

2 + boost de tapis

3

Poids

3.1lb

5,5 lb

Prix

450 $

350 $

Temps de charge

4 heures

3,5 heures

Affichage d’état

Oui

Non

Lavable

Oui (filtre, cyclones, poubelle)

Non

Accessoires inclus

5

3

Qu’y a-t-il dans un bâton?

Du point de vue des choses, il y a beaucoup ici qui se ressemble entre les deux options. Les tuyaux rouges, les poignées argentées, les piles rechargeables avec supports muraux et même de nombreux accessoires inclus sont similaires. Quel que soit celui que vous choisissez, vous constaterez que les deux sont incroyablement pratiques à utiliser, qu’il s’agisse de nettoyer un déversement d’urgence ou de simplement nettoyer régulièrement votre maison et vos meubles.

La proposition de valeur

Source: Roborock

Mais dès le départ, vous devrez prendre une grosse décision: dépensez 350 $ sur le Dyson Cyclone V10 Motorhead, ou pony up et 100 $ supplémentaires pour le Roborock H6. Le prix à lui seul rend la décision assez simple, la valeur est un facteur décisif plus important à long terme. Si vous cherchez simplement à économiser autant d’argent que possible, les 100 $ que vous économiserez sur la tête motrice Dyson Cyclone V10 sont assez coupés et secs.

Pour 100 $ de plus, Roborock propose deux gros accessoires et quelques améliorations de conception impressionnantes par rapport au modèle Dyson qui valent certainement le prix pour la commodité seule. Une mini-brosse motorisée rend le nettoyage des meubles et des tapis ridiculement facile, surtout si vous avez des animaux dont les poils se faufilent souvent dans toutes sortes de tissus. Le tube flexible permet de nettoyer des endroits tels que le dessus des meubles ou des armoires au-dessus, tandis que vous devrez faire grimper vos poignets dans des positions difficiles lors de l’utilisation du Dyson.

Vous constaterez également que l’écran OLED 1,3 pouces du Roborock H6 sur le dessus permet de voir facilement la durée de vie de la batterie, le temps qu’il faudra avant que l’aspirateur soit complètement chargé, le mode de fonctionnement utilisé, et même un moyen unique de basculer entre ces modes. Cela s’ajoute à d’autres commodités majeures telles que les pièces lavables et le renforcement automatique du tapis qui font du Roborock H6 la meilleure valeur.

Plus facile à utiliser, plus facile à nettoyer

Source: Roborock

Quel est l’objectif principal d’un aspirateur-balai sans fil? La portabilité, bien sûr. Sur cette seule proposition, le Roborock H6 a le plus de sens à acheter. À 3,1 lb, c’est presque la moitié du poids de la tête motrice Dyson Cyclone V10 de 5,5 lb. Si vous utilisez l’aspirateur pour toute la durée de batterie nominale de 60 ou 90 minutes pour ces aspirateurs, vous allez être beaucoup plus coincé après avoir utilisé le Dyson. Un poids plus léger signifie également qu’il est plus facile d’utiliser l’aspirateur dans des endroits difficiles et de le faire griller dans les coins, ce qui fait du Roborock H6 un produit plus polyvalent.

Le vidage de la poubelle «Pointez et tirez» de Dyson est vraiment cool, mais le Roborock H6 dispose d’une poubelle amovible et lavable. Cette dernière partie est la plus importante, surtout si l’on considère la propriété à long terme du vide. La poussière et les déchets seront inévitablement durcis avec le temps, et sans poubelle amovible et lavable, votre aspirateur finira par avoir l’air grossier et sale en un rien de temps. Bien sûr, vous pouvez utiliser des Q-tips et de vieilles brosses à dents pour nettoyer les déchets, mais il est simplement plus facile de laver les choses avec de l’eau. Les filtres et les cyclones d’aspiration de Roborock sont également lavables à l’eau, ce qui signifie que vous pouvez garder votre aspirateur frais et propre avec très peu d’effort.

Autonomie de la batterie vs taille de la poubelle

Source: Dyson

Il y a une assez grande différence entre la taille des deux poubelles. À 400 ml, la poubelle du Roborock H6 est de la même taille que la plupart des poubelles des aspirateurs robots, mais la tête motrice Dyson Cyclone V10 augmente cette taille à 530 ml. Cela signifie plus d’espace pour aspirer plus de choses avant de devoir le vider. Mais l’espace supplémentaire n’a pas autant d’importance lorsque la durée de vie de la batterie ne peut pas maintenir le vide pendant longtemps.

Avec une autonomie nominale de 90 minutes, le Roborock H6 dure 50% plus longtemps que la capacité d’aspiration de 60 minutes du niveau 1 du Dyson Cyclone V10 Motorhead. Il est facile de vider un bac plein et ne prend que quelques secondes supplémentaires. La recharge, en revanche, prend des heures. Le Dyson Cyclone V10 Motorhead se chargera environ une demi-heure plus rapidement que le Roborock H6, mais nous parlons de la différence entre 3,5 heures et 4 heures. C’est long à attendre si vous avez juste besoin de 10 ou 20 minutes supplémentaires pour nettoyer le reste de la maison, tandis que le Roborock H6 peut le faire sans nécessiter de recharge.

Roborock a également créé une batterie au lithium-polymère sur mesure pour le Roborock H6, conçue pour être viable pendant des années avant de devoir être remplacée. Il dispose également d’un indicateur visuel de batterie qui vous permettra de savoir combien de temps vous pouvez passer l’aspirateur avant de devoir le recharger. C’est un énorme avantage sur le Dyson.

Le Dyson Cyclone V10 Motorhead propose trois modes de nettoyage: le niveau 1 (faible), qui dure environ une heure, le niveau 2 d’aspiration (moyen) durera environ une demi-heure, et le niveau 3 (maximum) dure 7 minutes. Le Roborock H6, en revanche, ne dispose que de deux modes manuels: éco (faible), qui dure environ une heure et demie, ou aspiration maximale, qui dure environ 10 minutes. L’avantage de Roborock réside dans la polyvalence qu’apporte le boost automatique de tapis.

Pourquoi gaspiller la vie de la batterie dans des modes d’aspiration plus élevés lorsque vous n’avez besoin que d’une aspiration en mode éco pour la plupart des maisons? Roborock n’utilise les modes d’aspiration supplémentaires qu’en cas de besoin, ce qui en fait un aspirateur plus efficace.

Et le gagnant est…

Source: Roborock

Le Roborock H6 est 100 $ plus cher que le Dyson Cyclone V10 Motorhead, mais la polyvalence supplémentaire que cet aspirateur apporte, combinée à la valeur supplémentaire, en fait le meilleur achat. Il s’agit d’un aspirateur plus efficace avec une meilleure autonomie de la batterie, un mode de boost de tapis automatisé intelligent et des pièces entièrement lavables qui rendent la propriété à long terme beaucoup plus agréable.

Durable et léger

Roborock H6

Un puissant aspirateur balai

Il s’agit peut-être du premier aspirateur à main de Roborock, mais son expertise dans le domaine de l’aspirateur robot lui permet de savoir comment fabriquer un produit compact et léger, mais puissant et efficace.

Puissant, mais abordable

Moteur Dyson Cyclone V10

Excellente puissance d’aspiration et de nettoyage

Le Dyson Cyclone V10 Motorhead est plus abordable et couvre toutes les bases. Cela pourrait suffire à faire le travail et à ne pas casser la banque.

